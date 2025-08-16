Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka  (@Vatican Media)
Pápež

Pápež Lev XIV. sa prvýkrát digitálne stretne s mladými na konferencii v USA

Národná federácia pre katolícku pastoráciu mládeže (NFCYM) s veľkou radosťou oznámila, že pápež Lev XIV. sa prihovorí mladým ľuďom v Spojených štátoch prostredníctvom digitálneho stretnutia v reálnom čase počas plenárnej schôdze National Catholic Youth Conference (NCYC). Podujatie sa uskutoční v piatok 21. novembra 2025 o 10.15 h miestneho času na východnom pobreží USA.

Martin Jarábek – Vatican News

Svätý Otec pozdraví približne 15-tisíc mladých účastníkov vo veku od 14 do 18 rokov, ktorí pricestujú z katolíckych mládežníckych hnutí z celých Spojených štátov. Počas 45-minútového živého rozhovoru bude mať vybraná skupina mladých možnosť položiť pápežovi otázky a viesť s ním dialóg.

„Sme poctení a nadšení, že môžeme privítať Svätého Otca na NCYC,“ uviedla výkonná riaditeľka NFCYM Christina Lamas. „Jeho prítomnosť je hlbokým pripomenutím toho, že mladí sú v srdci Cirkvi a že ich hlasy sú dôležité.“

Digitálne stretnutie pápeža Leva XIV. nadväzuje na veľké podujatia posledných mesiacov, akými boli jubileum digitálnych influencerov či nedávne Jubileum mládeže v Ríme. Symbolicky to bolo oznámené na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie 15. augusta.

Arcibiskup Filadelfie, Mons. Nelson J. Pérez, člen správnej rady NFCYM, pripomenul:

„Aj v globalizovanom svete sa môže mladým zdať, že Cirkev je vzdialená. Rozhodnutie Svätého Otca priblížiť sa týmto spôsobom k americkej mládeži je prejavom jeho blízkosti. Nasleduje tak kroky svojho predchodcu, pápeža Františka, ktorý mladých nazval ,teraz Bohaʻ.“

Trojdňová konferencia NCYC 2025 sa uskutoční v Indianapolise a zíde sa na nej niekoľko tisíc mladých katolíkov spolu s pastoračnými vedúcimi, duchovnými a dobrovoľníkmi. Program bude pozostávať z modlitby, formácie, spoločenstva a slávenia viery. Digitálna účasť Svätého Otca dodá tejto skúsenosti nový rozmer – osobný a duchovný.

 

16 augusta 2025, 15:58

