Pápež Lev XIV. rehoľným sestrám: Pokračujte v šírení ducha Nazaretskej rodiny
Martin Jarábek – Vatican News
„Som rád, že sa s vami v dnešné ráno stretávam pri príležitosti vašich generálnych kapitúl: sú to chvíle milosti, dar pre Cirkev i pre vaše kongregácie,“ povedal pápež na úvod. Pozdravil predstavené generálne predstaviteľky, ktoré práve ukončili svoju službu, ako aj tie, ktoré sa jej ujímajú, a všetky prítomné sestry.
Svätý Otec pripomenul, že kapituly sa konajú v čase Jubilea nádeje:
„Tá – ako hovorí svätý Pavol – nesklame, je ovocím osvedčenej čnosti a je oživovaná Božou láskou, ktorá je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého (porov. Rim 5, 5).“
V tejto perspektíve sestry podľa pápeža prinášajú Cirkevnej komunite dar svojich chariziem, vernosť Božiemu povolaniu a svedectvo nádeje.
Petrov nástupca pripomenul aj zakladateľov jednotlivých inštitútov – Josepa Manyaneta, Maríu Encarnación Colomina, Máriu Lujzu Angelicu Claracovú, Giuseppeho Guarina, Carmelu Auteri, Teresu Ferrarovú a Augustína z Montefeltra. „Im všetkým dal Duch Svätý osobitné dary pre spoločné dobro, aj prostredníctvom inšpirácie veľkých duchovných škôl, ako sú františkánska a saleziánska,“ zdôraznil pápež.
Rímsky biskup sa osobitne zastavil pri spoločnom motíve viacerých rehoľných rodín – pri úsilí žiť a odovzdávať hodnoty Svätej rodiny z Nazareta, keď povedal:
„Svätý Pavol VI. počas svojej cesty do Svätej zeme vyjadril želanie, aby sa pri pohľade na Ježiša, Máriu a Jozefa čoraz viac chápal význam rodiny: jej spoločenstvo lásky, jej jednoduchá a prísna krása, jej posvätný a nedotknuteľný charakter, jej jemná pedagogika a jej prirodzená, nenahraditeľná úloha v spoločnosti“ (porov. Príhovor v Bazilike Zvestovania v Nazarete, 5. januára 1964).
Pápež dodal, že aj dnes rodina viac ako kedykoľvek predtým potrebuje podporu:
„Rodina v našich dňoch potrebuje, aby bola posilnená, podporená a povzbudená – modlitbou, príkladom i pohotovou sociálnou činnosťou, ktorá vie prísť v ústrety jej potrebám.“
Rehoľné sestry preto pozval, aby reflektovali, čo ich inštitúty v priebehu času vykonali v prospech rodín, a aby obnovili svoje úsilie:
„Pokračujte v dielach, ktoré vám boli zverené, tým, že budete ‚tvoriť rodinu‘ a stáť blízko ľudí, ktorým slúžite – modlitbou, počúvaním, radou a pomocou – aby sa v rôznych prostrediach, kde pôsobíte, pestoval a šíril duch nazaretskej domácnosti.“
Na záver Lev XIV. poďakoval sestrám za ich službu v mnohých krajinách sveta:
„Zverujem vás Pánovi v modlitbe, zverujem vás do príhovoru Božej Matky a svätého Jozefa a zo srdca vám udeľujem svoje požehnanie.“
