Pápež Lev XIV. povzbudzuje Míting v Rimini: „Každá komunita sa má stať domom pokoja“
Martin Jarábek – Vatican News
„Ježiš je tým kameňom, ktorý stavitelia zavrhli, a predsa sa stal „kameňom uholným, vyvoleným, vzácnym, a kto v neho verí, nebude zahanbený“ (1 Pt 2,6). Nádej totiž nesklame (Rim 5,5),“ píše pápež, ktorý vo svojom posolstve pozdravuje organizátorov, dobrovoľníkov a všetkých účastníkov podujatia.
Svätý Otec Lev XIV. poukazuje na biblický obraz púšte, ktorú Boh premieňa na miesto lásky a rozhodnutí:
„Boh, ktorý pozoruje, počúva, pozná utrpenia svojich detí a zostupuje, aby ich vyslobodil (porov. Ex 3, 7-8), premieňa púšť na miesto lásky a rozhodnutí, necháva ju rozkvitnúť ako záhradu nádeje.“
Rímsky biskup oceňuje, že jedna z hlavných výstav tohtoročného Mítingu je venovaná svedectvu alžírskych mučeníkov, keď uvádza:
„V nich žiari povolanie Cirkvi prebývať na púšti v hlbokej jednote s celým ľudstvom, prekonávajúc múry nedôvery, ktoré oddeľujú náboženstvá a kultúry… Nie sebaprezentácia a konfrontácia identít, ale dar seba samého až po mučeníctvo.“
Tradičnou súčasťou stretnutia sú dialógy medzi katolíkmi rôznych hnutí, s kresťanmi iných konfesií, ale aj s neveriacimi. Podľa pápeža ide o dôležité cvičenia v počúvaní, ktoré pripravujú „nové tehly“ pre budúcnosť, preto píše:
„Nemôžeme si už dovoliť odolávať Božiemu kráľovstvu, ktoré je kráľovstvom pokoja. A tam, kde sa zdá, že štátne či medzinárodné inštitúcie nedokážu presadiť právo, sprostredkovanie a dialóg, náboženské spoločenstvá a občianska spoločnosť musia mať odvahu k proroctvu.“
Pápež Lev XIV. pripomína aj svoje slová adresované talianskym biskupom:
„Každá komunita sa má stať domom pokoja, kde sa učíme zneškodňovať nepriateľstvo prostredníctvom dialógu, kde sa praktizuje spravodlivosť a chráni odpustenie. Pokoj nie je duchovná utópia: je to pokorná cesta, tvorená každodennými gestami, ktorá spája trpezlivosť a odvahu, počúvanie a konanie.“
V posolstve pápež zdôrazňuje, že bez chudobných, prenasledovaných, migrantov, vdov a sirôt či obetí dejín nebudú „nové tehly“ na budovanie lepšej spoločnosti:
„Pokračovali by sme len v šialenom sne Babylona… Od počiatku bolo odmietnutie iných hlasov a neschopnosť porozumieť skúsenosťou neúspechu a neľudskosti.“
Rímsky biskup vyzýva kresťanov, aby svojou prítomnosťou v spoločnosti s tvorivosťou a odvahou prekladali Evanjelium do foriem rozvoja spravodlivých a udržateľných a aby sa zriekli „modloslužby zisku“, ktorá ničí spravodlivosť a pokoj.
Na záver pápež zveruje stretnutie i jeho ovocie do rúk Panny Márie a dodáva:
„Výzvy, pred ktorými stojí ľudstvo, budú menej desivé, budúcnosť bude menej temná, rozlišovanie menej ťažké. Ak spoločne poslúchneme Ducha Svätého!“
Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.