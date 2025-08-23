Pápež Lev XIV. povzbudil utečencov z Čagoských ostrovov: Vaša radosť je aj radosťou Cirkvi
Martin Jarábek – Vatican News
„Pozdravujem vás srdečne, členovia delegácie združenia Chagos Refugees Group, ktorí už mnoho rokov s vytrvalosťou pracujete pre návrat čagoského ľudu na jeho ostrovy,“ uviedol pápež na začiatku svojho príhovoru a dodal:
„Plne sa pripájam k odkazu zosnulého pápeža Františka, s ktorým ste sa v júni 2023 stretli a ktorý vás povzbudil vo vašich snahách.“
Lev XIV. vyjadril radosť z pokroku, ktorý sa v tejto otázke podarilo dosiahnuť:
„Ubehli dva roky a som rád, že vaša vec dosiahla dôležitý úspech, keďže nedávno bola podpisom zmluvy potvrdená restitúcia Čagoských ostrovov Maurícijskej republike. Je to významný krok na ceste k vášmu návratu domov. Zdieľam vašu radosť a vaše nádeje. Spoločne vzdávame vďaky Bohu slovami žalmu: ‚Veľké veci urobil s nami Pán, naplnil nás radosťou… tí, čo sejú v slzách, žať budú s jasotom‘ (Ž 126).“
Pápež ocenil všetkých, ktorí prispeli k dosiahnutiu dohody:
„Ďakujem všetkým osobám zo zainteresovaných strán, ktoré otvorili svoje srdce, pochopili utrpenie vášho ľudu a dospeli k tejto dohode. Som rád, že dialóg a rešpektovanie rozhodnutí medzinárodného práva, ako si to želal môj predchodca po návrate zo svojej cesty na Maurícius, mohli napokon napraviť vážnu nespravodlivosť.“
Svätý Otec osobitne vyzdvihol odvahu a pokojný zápas čagoskej komunity:
„Vzdávam hold odhodlaniu čagoského ľudu, a najmä žien, pri pokojnom presadzovaní svojich práv.“
Lev XIV. zdôraznil aj širší význam dosiahnutej spravodlivosti:
„Obnovená perspektíva vášho návratu do rodného súostrovia je povzbudzujúcim znamením a má symbolickú silu na medzinárodnej scéne: všetky národy, aj tie najmenšie a najslabšie, musia byť mocnými rešpektované vo svojej identite a právach, zvlášť v práve žiť na vlastnej pôde. Nikto ich nesmie nútiť do vynúteného vyhnanstva.“
V závere svojho príhovoru pápež adresoval želanie maurícijským autoritám i medzinárodnému spoločenstvu:
„Želám si, aby sa úrady Maurícia, ako aj medzinárodné spoločenstvo usilovali, aby sa váš návrat po 60 rokoch uskutočnil v čo najlepších možných podmienkach. Miestna Cirkev určite prispeje svojou podporou, predovšetkým duchovnou, ako to vždy robila v časoch skúšky.“
Svätý Otec zároveň povzbudil utečencov, aby sa nebáli odpustenia a pozerali dopredu:
„Tieto roky vyhnanstva spôsobili medzi vami veľa utrpenia. Poznali ste chudobu, pohŕdanie a vylúčenie. Nech Pán, vo výhľade na lepšiu budúcnosť, uzdraví vaše rany a dá vám milosť odpustenia voči tým, ktorí vám ublížili. Pozývam vás, aby ste sa rozhodne dívali do budúcnosti.“
Na záver pápež zveril delegáciu do ochrany Panny Márie:
„Nech vás a vaše rodiny sprevádza a ochraňuje Panna Mária. Zo srdca vám udeľujem svoje Apoštolské požehnanie, ktoré rozširujem na všetkých Čagosanov.“
