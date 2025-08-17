Hľadaj

Pápež Lev XIV.: Modlime sa za obete povodní a za mier vo svete

Svätý Otec Lev XIV. sa v nedeľu 17. augusta po poludňajšej modlitbe Anjel Pána obrátil na veriacich s výzvou k solidarite s krajinami postihnutými prírodnými katastrofami a k neúnavnej modlitbe za ukončenie vojen. V letnom období zároveň ocenil evanjelizačné a kultúrne iniciatívy, ktoré sa uskutočňujú aj na miestach oddychu.

Martin Jarábek – Vatican News

Na nádvorí pápežskej rezidencie v Castel Gandolfe Svätý Otec vyjadril svoju blízkosť národom Ázie, ktoré zasiahli prívalové dažde:

„Drahí bratia a sestry, som blízko obyvateľom Pakistanu, Indie a Nepálu, ktoré postihli prudké povodne. Modlím sa za obete a ich rodiny i za všetkých, ktorí trpia pre túto pohromu.“

Pápež pripomenul aj neutíchajúce konflikty vo svete a vyzval na spoločné úsilie za mier:

„Modlime sa, aby sa úspešne zavŕšilo úsilie o ukončenie vojen a podporu pokoja; aby sa pri rokovaniach vždy na prvé miesto kládlo spoločné dobro národov.“

Radostné leto evanjelizácie

Svätý Otec sa podelil aj o povzbudivé správy z rôznych letných aktivít:

„V tomto letnom období dostávam správy o mnohých a rozmanitých kultúrnych a evanjelizačných podujatiach, často organizovaných na dovolenkových miestach. Je krásne vidieť, ako vášeň pre evanjelium podnecuje kreativitu a nasadenie skupín a združení všetkých vekových kategórií. Myslím napríklad na misiu mladých, ktorá sa v týchto dňoch uskutočnila v Riccione. Ďakujem organizátorom a všetkým, ktorí sa rôznymi spôsobmi zapájajú do týchto podujatí.“

Pozdravy a požehnania

Ako je zvykom, pápež sa prihovoril aj konkrétnym skupinám veriacich prítomných v Castel Gandolfe:

„S láskou pozdravujem vás všetkých, ktorí ste dnes prítomní tu v Castel Gandolfe.

 Osobitne sa teším, že môžem privítať skupinu AIDO z Coccaglia, ktorá slávi 50 rokov služby životu, darcov krvi AVIS, ktorí prišli na bicykloch z Gavarda (Brescia), mladých z Casarana a sestry františkánky svätého Antona.“

Na záver Svätý Otec zveril do modlitby aj veriacich, ktorí sa zhromaždili na jednom z najvýznamnejších mariánskych miest Poľska:

„Požehnávam aj veľkú púť do mariánskej svätyne v Piekaroch v Poľsku.“

Svoje posolstvo ukončil jednoduchým, ale srdiečnym želaním:

„Prajem všetkým požehnanú nedeľu!“

17 augusta 2025, 12:43

