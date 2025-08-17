Pápež Lev XIV.: Modlime sa za obete povodní a za mier vo svete
Martin Jarábek – Vatican News
Na nádvorí pápežskej rezidencie v Castel Gandolfe Svätý Otec vyjadril svoju blízkosť národom Ázie, ktoré zasiahli prívalové dažde:
„Drahí bratia a sestry, som blízko obyvateľom Pakistanu, Indie a Nepálu, ktoré postihli prudké povodne. Modlím sa za obete a ich rodiny i za všetkých, ktorí trpia pre túto pohromu.“
Pápež pripomenul aj neutíchajúce konflikty vo svete a vyzval na spoločné úsilie za mier:
„Modlime sa, aby sa úspešne zavŕšilo úsilie o ukončenie vojen a podporu pokoja; aby sa pri rokovaniach vždy na prvé miesto kládlo spoločné dobro národov.“
Radostné leto evanjelizácie
Svätý Otec sa podelil aj o povzbudivé správy z rôznych letných aktivít:
„V tomto letnom období dostávam správy o mnohých a rozmanitých kultúrnych a evanjelizačných podujatiach, často organizovaných na dovolenkových miestach. Je krásne vidieť, ako vášeň pre evanjelium podnecuje kreativitu a nasadenie skupín a združení všetkých vekových kategórií. Myslím napríklad na misiu mladých, ktorá sa v týchto dňoch uskutočnila v Riccione. Ďakujem organizátorom a všetkým, ktorí sa rôznymi spôsobmi zapájajú do týchto podujatí.“
Pozdravy a požehnania
Ako je zvykom, pápež sa prihovoril aj konkrétnym skupinám veriacich prítomných v Castel Gandolfe:
„S láskou pozdravujem vás všetkých, ktorí ste dnes prítomní tu v Castel Gandolfe.
Osobitne sa teším, že môžem privítať skupinu AIDO z Coccaglia, ktorá slávi 50 rokov služby životu, darcov krvi AVIS, ktorí prišli na bicykloch z Gavarda (Brescia), mladých z Casarana a sestry františkánky svätého Antona.“
Na záver Svätý Otec zveril do modlitby aj veriacich, ktorí sa zhromaždili na jednom z najvýznamnejších mariánskych miest Poľska:
„Požehnávam aj veľkú púť do mariánskej svätyne v Piekaroch v Poľsku.“
Svoje posolstvo ukončil jednoduchým, ale srdiečnym želaním:
„Prajem všetkým požehnanú nedeľu!“
