Pápež Lev XIV. inauguruje Borgo Laudato si’ v Castel Gandolfe
Martin Jarábek – Vatican News
Nový projekt sa nachádza v bývalej pápežskej rezidencii v Castel Gandolfe a priamo nadväzuje na myšlienky encykliky Laudato si’, ktorá si práve v tomto roku pripomína desiate výročie svojho vydania. Z iniciatívy pápeža Františka a vďaka povereniu, ktoré v roku 2023 zveril Centru pre vyššiu formáciu Laudato si’, vznikol priestor otvorený verejnosti, v ktorom sa duchovnosť spája so vzdelávaním a udržateľnosťou.
Borgo Laudato si’ sa rozprestiera na ploche 55 hektárov a zahŕňa historické záhrady, paláce, pamiatky a archeologické pozostatky, ako aj poľnohospodárske oblasti a novovybudované priestory venované formácii a ekologickému pestovaniu. Jeho cieľom je vytvoriť prostredie prístupné a inkluzívne, ktoré ponúkne možnosť rásť vo vedomom a úctivom vzťahu k stvorenstvu.
Program inaugurácie bude mať duchovný aj symbolický rozmer. Svätý Otec navštívi hlavné časti areálu, stretne sa so zamestnancami, spolupracovníkmi, ich rodinami a so všetkými, ktorí sa podieľajú na živote Borgo Laudato si’ – rehoľníkmi, pedagógmi, študentmi, občanmi i partnermi projektu. Na podujatí sa zúčastnia aj zástupcovia Rímskej kúrie, verejných inštitúcií a podporovatelia tejto iniciatívy.
Vyvrcholením dňa bude liturgia slova spojená s obradom požehnania, ktorému bude predsedať pápež Lev XIV. Pred samotným požehnaním sa k modlitbe pripojí aj hudobné gesto: maestro Andrea Bocelli spolu so synom Matteom ponúknu spoločný spev.
Borgo Laudato si’ sa tak stáva konkrétnym prejavom pápežského úsilia o ochranu stvorenstva a podporu dôstojného života pre všetkých, osobitne pre najzraniteľnejších, pričom sa zároveň otvára ako miesto stretnutia, vzdelávania a spoločnej nádeje.
