Pred Katedrálou sv. Pankráca - Albano
Pápež Lev XIV. bude v Albane sláviť svätú omšu a obedovať s chudobnými

V nedeľu 17. augusta sa pápež Lev XIV. vyberie do mestečka Albano Laziale, kde o 9.30 hod. v pútnickom chráme Panny Márie della Rotonda odslúži svätú omšu spolu s chudobnými, ktorým pomáha tamojšia diecéza, a s pracovníkmi diecéznej charity. Po liturgii sa Svätý Otec zúčastní spoločného obeda s núdznymi, čím vyjadrí blízkosť tým, ktorí často žijú na okraji spoločnosti.

Martin Jarábek – Vatican News

Ako informovala Prefektúra Pápežského domu, program bude pokračovať v neďalekom Castel Gandolfe, kde sa o 12.00 hod. na Námestí slobody pápež Lev XIV. pomodlí modlitbu Anjel Pána s veriacimi a pútnikmi.

Svätý Otec sa do Albana vráti len necelý mesiac po tom, ako tam 20. júla počas svojho letného pobytu slávil svätú omšu. Castel Gandolfo je tento rok dejiskom viacerých jeho verejných stretnutí a pastoračných aktivít. Počas uplynulých týždňov sa tu stretol s rodinami, mladými, chorými i pútnikmi z rôznych krajín, pričom osobitný dôraz kládol na blízkosť k trpiacim a na posolstvo nádeje.

Aj nadchádzajúca návšteva v Albane bude mať výrazne pastoračný rozmer – pápež chce svojou prítomnosťou, modlitbou i jednoduchým gestom spoločného obeda posilniť tých, ktorí sa denne stretávajú s ťažkosťami, a zároveň poďakovať všetkým, ktorí im podávajú pomocnú ruku.

08 augusta 2025, 12:28

Program Svätého Otca
