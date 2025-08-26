Pápež do Neapola: Podporujme aktívnejšiu účasť veriacich na liturgickej činnosti Cirkvi
Svätý Otec Lev XIV. napísal list účastníkom talianskeho 75. národného liturgického týždňa, ktorý organizuje hnutie Centro di Azione Liturgica a koná sa v Neapole od 25. do 28. augusta na tému „Ty si naša nádej. Liturgia: od kontemplácie k činu“. Pápež pri tejto príležitosti vyjadruje vďaku „všetkým v talianskej Cirkvi, ktorí sa venujú liturgickej animácii Božieho ľudu, povolaného v rôznych úlohách a službách chváliť Pána.“
Miroslava Holubíková – Vatican News
Posolstvo pápeža bolo adresované Mons. Claudiovi Maniagovi, arcibiskupovi metropolitovi arcidiecézy Catanzaro-Squillace, ktorý je predsedom spomínaného hnutia (Centro di Azione Liturgica). Lev XIV. v liste vyjadruje prianie, aby „prednášatelia a účastníci študijných dní“ prispeli „k čoraz aktívnejšej účasti veriacich na liturgickej činnosti Cirkvi a vyvolali nové povedomie o evanjelizačnom charaktere svätých slávení“. Rímsky biskup ďalej píše:
„Nech toto sympózium podnieti reflexiu a vypracovanie praktických pastoračných smerníc, aby veriaci znovu objavili kostoly ako miesta uctievania, kde sa slávi viera, stretávajú sa s Pánom prítomným a pôsobiacim v sviatostiach a žijú v bratskom spoločenstve.“
Na záver pápež pripája svoju modlitbu a apoštolské požehnanie. Posolstvo bolo prečítané v prvý deň liturgického týždňa v neapolskom Dóme, kde boli vystavené relikvie svätého Januára, patróna Neapola.
Kard. Parolin: Liturgia je miestom nádeje a znamením pokoja
Po prečítaní pápežovho listu vystúpil štátny sekretár kard. Pietro Parolin a predniesol úvahu na tému „Liturgia živí a oživuje nádej“. Nádej, kontemplácia, konanie a pokoj: to sú kľúčové slová úvahy kardinála, ktorý pripomína, že viera v Krista a Jubilejný rok, sú „skutočnosťou, ktorú oslavujeme a prežívame v liturgii a sú vlastné oslave, v ktorej človek, zaťažený svojimi námahami, svojou krehkosťou a svojím hriechom, nemôže robiť nič iné, ako sa odovzdať Božej láske a dôverovať v jeho milosrdenstvo“.
Štátny sekretár pozval „uchopiť krásu liturgie“ a zdôraznil, že na to, aby bola liturgia zdrojom viery a nádeje, je potrebné, „zažiť Boha v slávení“, cvičiť sa v jeho prítomnosti prostredníctvom kontemplácie, ktorá nie je „potravou pre oči“, ale ktorá sa odohráva „vnútri“ každého z nás. Kontemplácia je podľa kardinála „postojom toho, kto uznáva Boží dar v liturgii“, Kristovu prítomnosť v sviatostiach, najmä v eucharistickej obeti, ale aj „v slove, v kňazovi, v zhromaždení“.
„Liturgia nás vyzýva, aby sme hľadeli k nebu, ale v konkrétnosti života“, uviedol kardinál a dodal, že „prepojenie liturgia a život, kontemplácia a konanie“ – robí z ľudí „tvorcov jednoty“. Ako upozornil štátny sekretár, iba vzťah medzi sakramentálnosťou a ľudskosťou, nás urobí schopnými „odpovedať tým, ktorí sa nás pýtajú na dôvod nádeje, ktorá je v nás“.
Kard. Parolin v závere uviedol, že podstatou liturgie je „pokoj“, ktorý je „darom Vzkrieseného: „nie je to znamenie, ale skutočný mier, pravé spoločenstvo“. Pokoj je totiž ovocím slávenia a „ak je skutočný, šíri sa do celého sveta“ a jeho „nositeľmi sme v prvom rade my sami“ ako svedkovia nádeje. „Bolo by krásne, keby sa pri vstupe do kostola čítalo: „Živte sa nádejou, vy, ktorí vstupujete, lebo nádejou je Kristus, ktorý žije a pôsobí v liturgii“ – dodal štátny sekretár.
