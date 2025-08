„Nie ste osamelí pútnici“ – Posolstvo pápeža Leva XIV. mladým do Medžugoria

Pri príležitosti 36. Festivalu mladých v Medžugorí, ktorý sa koná od 4. do 8. augusta 2025, adresoval pápež Lev XIV. srdečné posolstvo mladým pútnikom z celého sveta. Povzbudzuje ich, aby sa nebáli skutočných stretnutí, kráčali spoločne cestou viery a odpovedali s dôverou na Božie volanie. „Ste údmi jeho tela, ktorým je Cirkev,“ píše Svätý Otec, „kráčajte spolu a plamene vašich sŕdc sa spoja do jedného svetla.“

POSOLSTVO PÁPEŽA LEVA XIV.

účastníkom 36. Festivalu mladých

Medžugorie, 4. – 8. augusta 2025

Drahí mladí, s radosťou sa k vám prihováram pri príležitosti 36. Festivalu mladých, ktorý vás – ako každý rok – spája v Medžugorí. Prichádzate z mnohých krajín sveta a všetkých vás srdečne pozdravujem pozdravom Zmŕtvychvstalého Pána: „Pokoj vám!“

V týchto dňoch rozjímate nad mottom, ktoré ste si pre tento festival vybrali: „Pôjdeme do domu Pánovho“ (Ž 122, 1). Tento verš hovorí o putovaní, o túžbe, ktorá nás pohýna k Bohu – k miestu jeho príbytku, kde môžeme byť naozaj doma, lebo nás tam očakáva jeho láska. Ako však putovať do domu Pánovho bez toho, aby sme zablúdili? Ježiš povedal: „Ja som cesta“ (Jn 14, 6): on je ten, kto nás sprevádza, vedie a posilňuje na našej ceste. Jeho Duch nám otvára oči a ukazuje to, čo by sme sami nepochopili.

Na ceste životom nikdy nekráčame sami. Naša púť je vždy prepletená s cestou niekoho iného – sme stvorení pre stretnutie, pre spoločné kráčanie a pre objavenie spoločného cieľa. Preto sa s vami rád podelím o myšlienku svätého Augustína, ktorý nehovorí o dome Pánovom ako o vzdialenom cieli, ale ohlasuje radosť zo spoločného putovania ako Boží ľud na ceste:

„Poďme, poďme! Tak hovoria medzi sebou a jeden druhého zapáľujú, a tak vytvárajú jeden plameň. A tento jediný plameň, zapálený tým, kto hovorí, prenáša na druhého oheň, ktorým horí“ (sv. Augustín, Enarrationes in Psalmos, PL 37, s. 1619).

Aký krásny obraz! Nikto neputuje sám: navzájom sa povzbudzujeme a pomáhame si. Plamene našich sŕdc sa spájajú a stávajú sa jedným veľkým plameňom, ktorý osvetľuje cestu. Vy, drahí mladí, nie ste osamelí pútnici – táto cesta k Pánovi sa uskutočňuje spoločne. To je krása viery žitej v Cirkvi.

V každodenných stretnutiach kráčame spoločne na našej púti do domu Pánovho. V tomto zmysle, drahí priatelia, dobre viete, že žijeme vo svete, ktorý je čoraz digitálnejší a kde nám umelá inteligencia a technológie ponúkajú nespočetné možnosti. Pamätajte však: nijaký algoritmus nemôže nahradiť objatie, pohľad, skutočné stretnutie – či už s Bohom, alebo s priateľmi a rodinou. Spomeňte si na Máriu – aj ona sa vydala na náročnú cestu, aby navštívila svoju príbuznú Alžbetu. Nebolo to jednoduché, no podarilo sa jej to a toto stretnutie prinieslo radosť: Ján Krstiteľ sa zaradoval v matkinom lone, keď spoznal v lone Panny Márie živú prítomnosť Pána. Preto vás – podľa Máriinho príkladu – povzbudzujem: hľadajte skutočné stretnutia. Radujte sa s radujúcimi a nebojte sa plakať s plačúcimi, ako nás učí aj svätý Pavol: „Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi“ (Rim 12, 15).

Prišli ste do Medžugoria z mnohých národov a možno sa vám zdá, že jazyk alebo kultúra sú prekážkou stretnutia. Buďte odvážni! Existuje jazyk silnejší než akákoľvek prekážka – jazyk viery, živený Božou láskou. Ste údmi jeho Tela, ktorým je Cirkev: stretávajte sa, spoznávajte sa, zdieľajte svoje skúsenosti. Len tak – keď kráčame spolu, keď sa navzájom podopierame a osvetľujeme si cestu – dorazíme do domu Pánovho. Aká veľká je to radosť: vedieť, že sme vítaní v Otcovom dome, prijatí jeho láskou, a že nemáme kráčať sami, ale spoločne!

Ak niektorý z vás počas tejto životnej púte pocíti osobitné povolanie k zasvätenému životu alebo ku kňazstvu, povzbudzujem vás: nebojte sa odpovedať. Toto volanie, ktoré v sebe počujete znieť, pochádza od Boha – prihovára sa nášmu srdcu. Počúvajte ho s dôverou: Pánovo slovo nás nielenže robí skutočne slobodnými a šťastnými, ale zároveň nás pravdivo napĺňa ako ľudí i ako kresťanov.

Drahí mladí, každého z vás zverujem Preblahoslavenej Panne Márii, Kristovej Matke a našej Matke, a sprevádzam vás svojou modlitbou. Nech vás Presvätá Panna povzbudzuje a vedie na vašej životnej ceste, aby ste sa stali ohlasovateľmi pokoja a nádeje.

Z celého srdca vám všetkým udeľujem svoje apoštolské požehnanie.

Preklad Martin Jarábek