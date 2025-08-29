Levovi XIV. udelili Medailu svätého Augustína
Šimon Gabčo – Vatican News
Medaila mala byť pôvodne udelená kardinálovi Prevostovi, ktorý sa mal aj osobne zúčastniť večernej slávnosti vo Philadelphii. Augustiniáni z USA však nakoniec odovzdali medailu svojmu spolubratovi už ako pápežovi. Ten sa napokon rozhodol prihovoriť účastníkom slávnosti a nahral pre nich video. Ako v ňom sám uvádza, nahrával ho ešte počas svojho letného pobytu v Castel Gandolfe. Práve tam je farský kostol zasvätený svätému Tomášovi z Villanovy, augustiniánskemu bratovi a biskupovi, ktorý obetoval svoj život službe chudobným, čo spomenul Svätý Otec aj vo svojom pozdrave spolubratom.
Vďačnosť a duchovné dedičstvo
Pápež Lev XIV. prijal ocenenie s veľkou vďačnosťou a hneď v úvode videa povedal: „Ako augustiniáni sa každý deň usilujeme žiť podľa príkladu nášho duchovného otca, svätého Augustína. Byť uznaný ako augustinián je pocta, ktorú si veľmi vážim. Za mnohé z toho, kým som, vďačím duchu a učeniu svätého Augustína a som vďačný vám všetkým za všetky spôsoby, akými vaše životy vyjadrujú hlboké odhodlanie pre hodnoty veritas, unitas, caritas – pravdu, jednotu a lásku.“
Pápež zdôraznil, že život svätého Augustína, ako aj jeho výzva k vedeniu a službe druhým, sú inšpiráciou pre láskyplnú službu Bohu a blížnemu. Okrem toho pripomenul aj to, že „vďaka Božej milosti, modlitbám jeho matky Moniky a komunite dobrých ľudí okolo neho, Augustín dokázal nájsť cestu k pokoju pre svoje nepokojné srdce.“
Slávnosť vo Philadelphii
Medailu odovzdávajú pápežovi v tom istom videu páter Hagan spolu s pátrom Josephom Farellom, generálnym vikárom augustiniánov. Pôvodne mu však mala byť udelená na slávnosti, ktorá sa konala v deň spomienky svätého Augustína. Pápež vo videu hovorí: „Je veľmi symbolické, že ste sa dnes stretli v historickej Philadelphii, domove Kostola svätého Augustína – jednej z najstarších vierovyznavačských komunít v Spojených štátoch. Stojíme na pleciach augustiniánskych bratov, ako boli otec Matthew Carr a otec John Rossiter, ktorých misijný duch ich koncom 18. storočia viedol k tomu, aby šírili evanjelium medzi írskymi a nemeckými prisťahovalcami hľadajúcimi lepší život a náboženskú slobodu.“
Služba, jednota, láska
Svätý Otec pripomína, že aj dnes je potrebné pokračovať v tomto odkaze láskyplnej služby všetkým Božím deťom. Vo videu dodáva: „Táto výzva je dnes aktuálna viac než kedykoľvek predtým: aby sme videli svojich blížnych Kristovými očami – ako ľudí stvorených na Boží obraz – a cez priateľstvo, vzťah, dialóg a vzájomnú úctu sa dokázali povzniesť nad rozdiely a objaviť svoju pravú identitu ako sestry a bratia v Kristovi.“
Nemajte srdce v ušiach, ale uši v srdci
Príklad svätého Augustína podľa pápeža spočíva aj v potrebe počúvať. Vo videu zdôrazňuje, že aj dnes sme ako synodálna Cirkev pozývaní znova sa naučiť umeniu počúvať – cez modlitbu, ticho, rozlišovanie a rozjímanie. Pápež vyzýva na počúvanie Ducha Svätého, počúvanie jeden druhého, ako aj chudobných a tých, ktorých hlasy nie je počuť.
Rímsky biskup tiež pripomenul jednu z kázní svätého Augustína, v ktorej povzbudzuje, aby sme nemali srdce v ušiach, ale uši v srdci. Pápež sa pýta: „Čo musíme urobiť, aby sme sa naučili počúvať ušami nášho srdca? Svet je plný hluku a naše hlavy aj srdcia sú zaplavené rôznymi posolstvami. Tie môžu v nás podnecovať nepokoj a kradnúť radosť. Ako spoločenstvo viery, ktoré túži budovať vzťah s Pánom, sa usilujme filtrovať ten hluk, rozdeľujúce hlasy v našich mysliach a srdciach – a otvorme sa každodennému pozvaniu lepšie spoznávať Boha a jeho lásku. Keď začujeme ten láskavý, uisťujúci hlas Pána, môžeme ho zdieľať so svetom, aby sme sa stávali jedno v ňom.“
Lev XIV. napokon ďakuje aj za modlitby, či omše, ktoré sa konali zaňho a za jeho úmysly a ubezpečuje svojich spolubratov, že aj on sa modlí za nich – za misionárov z Villanovy – minulých, súčasných aj budúcich. Na záver povzbudzuje, aby prichádzali tak ako svätý Augustín so svojimi chvíľami úzkosti, tmy a pochybností, a tak ako on v Božej milosti objavovali uzdravujúcu lásku Boha.
Pápež na záver dodal: „Budujme spoločenstvo, kde bude táto láska viditeľná. Nech naša spoločná misia ako Cirkvi a spoločenstva stále silnie: šíriť pokoj, žiť v nádeji a zrkadliť Božie svetlo a lásku vo svete. V jednote s Kristom a medzi sebou navzájom bude naše svetlo rásť a žiariť čoraz viac.“
