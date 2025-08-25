Hľadaj

Lev XIV. pozdravil účastníkov osláv 400. výročia príchodu litovského misionára do Indie

Svätý Otec pozdravil v pondelok 25. augusta v telegrame podpísanom štátnym sekretárom, kard. Pietrom Parolinom, účastníkov osláv 400. výročia príchodu prvého Litovčana, jezuitského pátra Andruisa Rudaminu, do Indie a povzbudil ich, aby bol príbeh tohto misionára príkladom pre evanjelizáciu a medzináboženský dialóg aj v dnešnej dobe.

Šimon Gabčo – Vatican News

Lev XIV. zablahoželal zhromaždeným v katedrále Se v Indii k 400. výročiu príchodu misionára Andruisa Rudaminu, ktorý prišiel do Indie.

Pápež v telegrame ubezpečuje, že ďakuje za svedectvo tohto misionárskeho kňaza, ktorého pevná katolícka viera je viditeľná aj v dnešnej Litve. Ako sa v telegrame uvádza, „Jeho Svätosť sa modlí, aby sa oslava takejto štedrosti a odvahy pri prinášaní spasiteľského posolstva evanjelia všetkým národom inšpirovala mnohých v našich časoch, aby s podobnou trpezlivosťou a vynaliezavosťou odpovedali na poslanie evanjelizácie.“

Rímsky biskup tiež dúfa, že budovaním na základoch tohto misionára a jeho odkazu dialógu a kultúrnej integrácie budú kresťania tohto miestneho spoločenstva povzbudení, predovšetkým počas tohto jubilejného roka zameraného na nádej, podporovať ekumenický a medzináboženský dialóg, ktorý môže slúžiť ako vzor pre celú spoločnosť v duchu bratského súladu zmierenia a jednoty.

25 augusta 2025, 13:08

