Lev XIV. otvorí 1. septembra generálnu kapitulu Rádu svätého Augustína
Tiziana Campisi, Zuzana Klimanová – Vatican News
Už 188. generálna kapitula Rádu svätého Augustína, ktorú pápež otvorí v deň výročia svojho vstupu do noviciátu (v roku 1977), sa bude konať v Pápežskom patristickom inštitúte Augustinianum.
Augustiniáni si zvolia nového generálneho predstaveného, ktorý vystrieda pátra Alejandra Morala. Ten po dvanástich rokoch ukončí svoje druhé funkčné obdobie.
Slávenie v bazilike bude vysielané naživo na kanáli Vatikánskeho rozhlasu od 17.55 hod. a bude komentované v taliančine, francúzštine, angličtine, španielčine, portugalčine, nemčine a poľštine. Bude ho možné sledovať aj prostredníctvom audiostreamingu na príslušných jazykových stránkach Vatican News a prostredníctvom videoprenosu na tom istom portáli i na oficiálnych stránkach Facebooku a YouTube.
V roku 2013 svätú omšu celebroval pápež František
Pred dvanástimi rokmi to bol pápež František, kto v tej istej rímskej bazilike otvoril generálnu kapitulu, ktorou sa po dvoch šesťročných obdobiach skončilo funkčné obdobie Roberta Prevosta. Vtedajší generálny prior, dnes 266. nástupca svätého Petra, sa spolu so svojou radou rozhodol pozvať čerstvo zvoleného pápeža Bergoglia, „aby 28. augusta predsedal omši na otvorenie generálnej kapituly“, ako uviedol v poslednom rozhovore pre vatikánske médiá, ktorý poskytol ešte ako kardinál.
„K veľkému prekvapeniu všetkých“ pápež František pozvanie prijal a vo svojej homílii zdôraznil, že „nepokoj srdca je to, čo vedie k Bohu a k láske“. Dodal, že svätý Augustín vyzýva, aby sme udržiavali nažive „nepokoj duchovného hľadania, nepokoj stretnutia s Bohom, nepokoj lásky“. Argentínsky pápež vysvetlil, že „Augustínovým pokladom je práve tento postoj: vždy vychádzať k Bohu, vždy vychádzať k stádu“ a biskupa z Hippony označil za „človeka v napätí medzi týmito dvoma výstupmi, vždy na ceste, vždy nepokojného! A to je pokoj nepokoja“. Navyše prítomných vyzval, aby „neprivatizovali lásku“, a na záver zdôraznil, že „nepokoj je aj láska, neustále hľadanie dobra druhého“.
Počiatky Rádu svätého Augustína
Rád svätého Augustína vznikol po pozvaní pápeža Inocenta IV. – 16. decembra 1243 prostredníctvom buly Incumbit nobis, adresovanej početným komunitám pustovníkov z Toskánska, ktorí nasledovali regulu svätého Augustína, aby sa zjednotili a vytvorili jediný rehoľný rád. V marci 1244 títo pustovníci slávili v Ríme, v kostole Santa Maria del Popolo, kapitulu založenia Rádu pustovníkov svätého Augustína.
Dňa 15. júla 1255 pápež Alexander IV. zvolal ďalšie rehoľné rodiny a vyzval ich, aby sa pripojili k novému rádu bulou Cum quaedam salubria. A 9. apríla 1256 bulou Licet Ecclesiae catholicae potvrdil zjednotenie s ďalšími skupinami pustovníkov a kongregácií – tzv. Veľké zjednotenie.
