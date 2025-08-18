Lev XIV. obedoval s chudobnými: Sme najkrajšie Božie stvorenie
V kráse prírody a stvorenia v záhradách pápežských víl v Castel Gandolfe, pod veľkým altánkom pripraveným v „Pavilóne odpočinku“ na obed s chudobnými, ktorý zorganizovala diecéza Albano Laziale a Borgo Laudato si’ v spolupráci s Dikastériom pre službu integrálneho ľudského rozvoja, pápež Lev XIV. vo svojom spontánnom príhovore vyzval myslieť na to, že „najkrajším stvorením je to, ktoré bolo stvorené na Boží obraz a podobu – a to sme všetci my“.
Omša a obed spolu ako v rodine: pápežovo pohladenie pre chudobných z Albana
Medzi 110 ľuďmi v ekonomicky a sociálne ťažkej situácii, ktorým pomáha diecézna charita a ktorí obedovali v Pavilóne odpočinku v Borgo Laudato si’ v Castel Gandolfe, pápež pripomenul, že každý z nás je týmto obrazom Boha a aké dôležité je vždy si pamätať, že nachádzame Božiu prítomnosť práve v každom človeku. „A preto aj naše dnešné spoločné stretnutie pri tomto obede znamená byť spolu s Bohom, v tomto spoločenstve, v tomto bratstve.“
Pápež pri stole s chudobnými z Albana Laziale v záhradách pápežských víl
Keď sa pápež pozrel na viac ako stovku účastníkov spoločného stolovania – chudobných, ktorým pomáha albánska diecézna charita, hostí miestnych zariadení, domovov rodinného typu, ľudí bez domova a klientov poradenských centier – pripomenul dôležitosť delenia sa o „ten pre nás všetkých taký významný úkon, ktorým je lámanie chleba, lámanie chleba spolu, úkon, ktorým sa rozpoznáva Ježiš Kristus uprostred svojich“.
„Je to svätá omša, ale je to aj spoločné sedenie pri stole, delenie sa o dary, ktoré nám Pán dal,“ povedal pápež.
A pri vzývaní požehnania Pána „na dary, ktoré dostávame“, na všetkých, „ktorí pracovali, aby nám pripravili tento obed“ a umožnili krásnu slávnosť, Lev XIV. prosil aj o to, „aby sme vždy vedeli žiť spojení v Tvojej láske“.
Kardinál Baggio: Borgo Laudato si’ je otvorené pre tých, čo potrebujú pomoc
Privítať prítomných prišiel kardinál Fabio Baggio, generálny riaditeľ Centra vyššieho vzdelávania Laudato si’ a podsekretár Dikastéria pre službu integrálneho ľudského rozvoja. „Dnes sa uskutočňuje prorocký sen pápeža Františka – povedal –, Borgo Laudato si’ nie je len miesto, ale štýl evanjeliového života, ktorý predovšetkým otvára svoje brány všetkým, čo potrebujú pomoc: chudobným, všetkým vylúčeným.“ A zdôraznil: „Pred rečami, pred inauguráciami prichádza bratské delenie sa, pretože evanjeliové pohostinstvo začína od chudobných.“ Dodal tiež, že „niet autentickej ekológie bez sociálnej spravodlivosti: to je veľké posolstvo Laudato si’ a sociálnej náuky Cirkvi. Kresťanská láska dopĺňa a presahuje spravodlivosť, premieňajúc ju na konkrétnu lásku.“
Biskup Viva: krása evanjelia, ktoré sa stáva konkrétnym životom
Pred obedom vystúpil aj biskup Albana Vincenzo Viva, ktorý predstavil Svätému Otcovi hostí: „Keď sa pozrieme na tváre tých, čo dnes sedia pri týchto stoloch, vidíme krásu evanjelia, ktoré sa stáva konkrétnym životom a svedectvom nášho bytia Cirkvou v Albane.“ A dodal: „Nie sú tu ,myʻ a ,oniʻ, nie sú tu dobrodinci a obdarovaní: sú tu ľudia, ktorí sa delia o chlieb a spolu s ním o svoje príbehy, svoje ťažkosti a svoje nádeje.“
Obed chudobných z diecézy s pápežom
Pod altánkom „Pavilónu odpočinku“ si k stolu sadli aj riaditeľ diecéznej charity v Albane Alessio Rossi, starosta Albana Laziale Massimiliano Borelli, starosta Castel Gandolfa Alberto De Angelis a viacerí pracovníci charity, medzi nimi aj kňazi a rehoľné sestry – blízki spolupracovníci diecéznej charity. Jedlá pripravené miestnymi reštaurátormi roznášali dobrovoľníci a pracovníci Borgo Laudato si’. V obednom menu, rešpektujúcom náboženské zvyklosti klientov charity, nechýbalo aperitív z Castelli, zeleninová lasagna, tradičná parmigiana, teľacie pečené mäso s dusenou zeleninou, ovocný šalát a dezert, ktorý pri tejto príležitosti nazvali „Dezert Lev“. Pred samotným obedom bol hosťom charity ponúknutý aperitív v sídle diecéznej charity.
Záverečný pozdrav Leva XIV.
Na konci obeda pápež spontánnou modlitbou poďakoval Bohu za čas prežitý spoločne a za možnosť deliť sa o Pánove dary, informovalo Tlačové stredisko Svätej stolice. „Pane, ďakujeme ti za všetky dary, ktoré sme dostali z tvojej prozreteľnosti – modlil sa Svätý Otec. – Pomôž nám vždy žiť pravú lásku, spojení v tvojej láske, pomáhajúc si navzájom a hľadajúc vždy tých, ktorí sú možno vzdialenejší od našej rodiny.“ Napokon Lev XIV. udelil prítomným a ich rodinám požehnanie Všemohúceho a potom osobne pozdravil každého účastníka.
