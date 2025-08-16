Hľadaj

skslovenčina
Pápež Lev XIV. v Castel Gandolfe Pápež Lev XIV. v Castel Gandolfe  (ANSA)
Pápež

Lev XIV.: Nesmieme sa zmieriť s prevahou logiky konfliktu a zbraní

V piatok 15. augusta, na sviatok Nanebovzatia Panny Márie, sa pápež Lev XIV. po modlitbe Anjel Pána v Castel Gandolfe prihovoril veriacim a zdôraznil dôležitosť zverenia prosieb o pokoj do jej rúk. Svätý Otec tiež vyzval veriacich, aby nezabúdali na hodnotu ľudského života, aby sa nikdy nezmierili s prevahou konfliktov a násilia a pripomenul aj slová pápeža Pia XII., ktorý v ťažkých časoch druhej svetovej vojny vyzýval k hľadaniu cesty k mieru cez Božie milosrdenstvo.

Šimon Gabčo - Vatican News

Svätý Otec zdôraznil dôležitosť zverenia prosieb o pokoj Panne Márii, našej Matke:

„Dnes chceme zveriť našu modlitbu za mier príhovoru Panny Márie, ktorá bola vzatá do neba. Ako Matka trpí pre zlo, ktoré sužuje jej deti, najmä tých najmenších a najslabších. Počas stáročí to mnohokrát potvrdila prostredníctvom posolstiev a zjavení.“

Rímsky biskup pripomenul dôstojnosť a hodnotu každého ľudského života, keď povedal:

„Pri vyhlásení dogmy o Nanebovzatí, keď bola bolestná skúsenosť druhej svetovej vojny ešte stále živá, napísal pápež Pius XII.: ‚Môžeme dúfať, že tí, ktorí budú rozjímať nad slávnym príkladom Márie, budú čoraz hlbšie presvedčení o hodnote ľudského života.‘“

Petrov nástupca vyjadril aj želanie, aby už nikdy žiadna ideológia „nerozvracala životy ľudí podnecovaním rozdelenia medzi nimi“.

Napokon Svätý Otec zdôraznil aké dôležité je veriť v Božie milosrdenstvo ako cestu k mieru:

„Aké aktuálne tieto slová zostávajú! Aj dnes, žiaľ, cítime bezmocnosť pred šíriacim sa násilím vo svete – násilím, ktoré je čoraz hluchšie a necitlivejšie voči akejkoľvek výzve ľudskosti. No nesmieme prestať dúfať: Boh je väčší než ľudský hriech. Nesmieme sa zmieriť s prevahou logiky konfliktu a zbraní. S Máriou veríme, že Pán neprestáva prichádzať na pomoc svojim deťom a pamätá na svoje milosrdenstvo. Iba v tomto milosrdenstve môžeme znovu nájsť cestu k mieru.“

Pápež pozdravil všetkých pútnikov a zaželal im krásny a radostný sviatok.

16 augusta 2025, 11:50

