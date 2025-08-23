LEV XIV: Budúcnosť ľudského rozvoja závisí od toho, akú „lásku“ si vyberieme ako základ pre usporiadanie našej spoločnosti
Šimon Gabčo – Vatican News
Pápež Lev XIV. vo svojom prejave zameranom na tému nového svetového poriadku vyjadril obavu nad tým, kam sa uberá dnešný svet, no zároveň povzbudil kresťanských zákonodarcov, aby čelili výzvam, ktoré prináša dnešná doba. Pápež kresťanským legislatívcom pripomenul dielo Božie mesto od sv. Augustína z Hippo, ktoré podľa jeho slov ponúka víziu nádeje. Svetské mesto a Božie mesto, ktoré vo svojom diele uvádza sv. Augustín znamenajú podľa jeho slov dve orientácie ľudského srdca a tým aj ľudskej civilizácie.
„Svetské mesto, postavené na pýche a láske k sebe, sa vyznačuje túžbou po moci, prestíži a pôžitkoch; Božie mesto, postavené na láske k Bohu a sebaobetovaní sa charakterizuje spravodlivosťou, charitou a pokorou. V tomto kontexte Augustín povzbudzoval kresťanov, aby napĺňali pozemskú spoločnosť hodnotami Božieho kráľovstva, čím by smerovali dejiny k ich konečnému naplneniu v Bohu, pričom by umožnili autentický ľudský rozvoj aj v tomto živote. Tento teologický pohľad nám môže poskytnúť oporu pred zmenami, ktorým dnes čelíme: vznik nových centier moci, posuny starých aliancií a bezprecedentný vplyv globálnych korporácií a technológií, nehovoriac o mnohých násilných konfliktoch“, povedal pápež.
Svätý Otec sa zamyslel nad otázkou ako túto úlohu splniť. Na to je však podľa neho potrebné ujasniť si, čo znamená ľudský rozvoj. Ako uviedol, „dnes je plnohodnotný život často zamieňaný so životom materiálneho bohatstva alebo životom neobmedzenej individuálnej autonómie a pôžitkov. Takzvaná ideálna budúcnosť, ktorá nám je predkladaná, je často obrazom technologického pohodlia a spotrebiteľského uspokojenia. Avšak vieme, že to nestačí. Vidíme to v bohatých spoločnostiach, kde mnohí ľudia zápasia s opustenosťou, zúfalstvom a pocitom zbytočnosti.“
Pápež tiež povedal, že autentický ľudský rozvoj je zrejmý, keď jednotlivci žijú cnostne a v zdravých komunitách, užívajúc nielen to, čo majú, ale aj to, kým sú ako deti Božie. Zdôraznil slobodu hľadať pravdu, uctievať Boha a zakladať rodiny v pokoji, ako aj harmóniu s prírodou a zmysel pre solidaritu medzi spoločenskými triedami a národmi. Svätý Otec dodal, že Pán prišiel preto, aby sme „mali život a mali ho v hojnosti“.
Podľa Rímskeho biskupa je dôležité, akú „lásku“ si vyberieme ako základ pre usporiadanie našej spoločnosti – lásku k sebe alebo lásku k Bohu a k blížnemu. Od toho podľa neho závisí aj budúcnosť ľudského rozvoja. „Vo vašom povolaní ako katolícki zákonodarcovia a verejní služobníci ste teda povolaní byť staviteľmi mostov medzi Božím mestom a Svetským mestom. Vyzývam vás, aby ste pokračovali v práci na svete, kde je moc vedená svedomím a právo slúži ľudskej dôstojnosti. Tiež vás povzbudzujem, aby ste odmietli nebezpečné a sebaobetujúce zmýšľanie, ktoré tvrdí, že nič sa nikdy nezmení“, povedal zhromaždeným pápež.
Na potrebu „diplomacie nádeje“, ktorú zdôrazňoval pápež František nadviazal vo svojom prejave aj Lev XIV. a dodal, že okrem toho potrebujeme aj „politiku nádeje“ a „ekonomiku nádeje“, zakorenené v presvedčení, že aj teraz, skrze milosť Krista, môžeme odrážať jeho svetlo v pozemskom meste.
