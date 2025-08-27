Hľadaj

Generálna audiencia 27. augusta Generálna audiencia 27. augusta  (@Vatican Media)
Pápež

Katechéza: Aj v najtemnejšej hodine svieti nádej

Ježišovo zatknutie v Getsemanskej záhrade neodhaľuje strach, ale slobodu lásky. Nenechá sa chytiť násilím, ale sám sa odovzdáva – nie zo slabosti, ale z lásky, ktorá aj v najtemnejšej hodine otvára cestu nádeje a daruje slobodu druhým. O tom hovoril v stredu 27. augusta pápež Lev XVI. počas generálnej audiencie, na ktorej bolo prítomných aj vyše tristo Slovákov z farností Trnové, Heľpa a ďalších.

GENERÁLNA AUDIENCIA

(Streda, 27. augusta 2025)

KATECHÉZA

Cyklus katechéz – Jubileum 2025

Ježiš Kristus, naša nádej

III. Ježišova Pascha

4. Odovzdanie. „Koho hľadáte?“ (Jn 18, 4)

Čítanie: Jn 18,4-9

Ale Ježiš, keďže vedel všetko, čo malo naňho prísť, pristúpil a opýtal sa ich: „Koho hľadáte?“ Odpovedali mu: „Ježiša Nazaretského.“ Povedal im: „Ja som.“ Bol s nimi aj Judáš, zradca. Ako im povedal: „Ja som,“ cúvli a popadali na zem. Znova sa ich teda opýtal: „Koho hľadáte?“ Oni povedali: „Ježiša Nazaretského.“ Ježiš odvetil: „Povedal som vám: Ja som. Keď teda mňa hľadáte, týchto nechajte odísť!“ Tak sa malo splniť slovo, ktoré povedal: „Z tých, ktorých si mi dal, nestratil som ani jedného.“

  (@Vatican Media)

Drahí bratia a sestry,

dnes sa zastavíme pri scéne, ktorá znamená začiatok Ježišovho umučenia: pri chvíli jeho zatknutia v Getsemanskej záhrade. Evanjelista Ján, so svojou typickou hĺbkou, nám nepredstavuje Ježiša, ktorý by bol vystrašený, utekal alebo sa skrýval. Naopak, ukazuje nám slobodného človeka, ktorý vychádza v ústrety a preberá slovo, čelí tvárou v tvár hodine, v ktorej sa môže prejaviť svetlo najväčšej lásky.

„Ježiš, keďže vedel všetko, čo malo naňho prísť, pristúpil a opýtal sa ich: ‚Koho hľadáte?‘“ (Jn 18, 4). Ježiš vie. A predsa sa rozhodne neustúpiť. Odovzdáva sa. Nie zo slabosti, ale z lásky. Z lásky takej plnej, takej zrelej, že sa nebojí odmietnutia. Ježiš nie je chytený – on sa nechá chytiť. Nie je obeťou zatknutia, ale pôvodcom daru. V tomto geste sa uskutočňuje nádej spásy pre celé ľudstvo: vedomie, že aj v tej najtemnejšej hodine možno zostať slobodný a milovať až do krajnosti.

Keď Ježiš odpovedá „Ja som“, vojaci padajú na zem. Je to tajomný okamih, lebo tento výraz v biblickom zjavení pripomína samotné Božie meno: „Ja som“. Ježiš odhaľuje, že Božia prítomnosť sa prejavuje práve tam, kde človek zakúša nespravodlivosť, strach a osamelosť. Práve tam je pravé svetlo pripravené žiariť bez obavy, že ho premôže postupujúca temnota.

  (@Vatican Media)

Uprostred noci, keď sa zdá, že všetko sa rúca, Ježiš ukazuje, že kresťanská nádej nie je únikom, ale rozhodnutím. Tento postoj je ovocím hlbokej modlitby, v ktorej sa neprosí o to, aby sme boli ušetrení utrpenia, ale o silu vytrvať v láske, s vedomím, že život slobodne darovaný z lásky nám nik nemôže vziať.

„Keď teda mňa hľadáte, týchto nechajte odísť!“ (Jn 18, 8). V okamihu svojho zatknutia sa Ježiš nestará o záchranu seba samého: praje si jediné – aby jeho priatelia mohli odísť slobodní. To ukazuje, že jeho obeta je skutočným činom lásky. Ježiš sa necháva chytiť a uväzniť len preto, aby mohol dať slobodu svojim učeníkom.

Ježiš prežil každý deň svojho života ako prípravu na túto dramatickú a vznešenú hodinu. Preto, keď príde, má silu nehľadať únik. Jeho srdce dobre vie, že stratiť život z lásky nie je neúspech, ale že má v sebe tajomnú plodnosť. Ako zrno pšenice, ktoré práve tým, že padne do zeme, nezostane samo, ale zomrie a prinesie úrodu.

  (@VATICAN MEDIA)

Aj Ježiš zakúsil nepokoj pred cestou, ktorá sa zdala viesť len k smrti a koncu. No bol presvedčený, že len život stratený pre lásku sa napokon nájde. V tom spočíva pravá nádej: nie v úsilí uniknúť bolesti, ale vo viere, že aj v srdci najnespravodlivejšieho utrpenia sa skrýva semeno nového života.

A my? Koľkokrát bránime svoj život, svoje plány, svoje istoty, bez toho, aby sme si uvedomili, že práve tak zostávame sami. Logika Evanjelia je iná: iba to, čo sa daruje, môže rozkvitnúť; iba láska, ktorá sa stane nezištnou, môže vrátiť dôveru aj tam, kde sa zdá, že všetko je stratené.

Markovo evanjelium nám rozpráva aj o mladíkovi, ktorý pri Ježišovom zatknutí uteká nahý (Mk 14, 51). Je to záhadný obraz, ale veľmi výstižný. Aj my, keď sa snažíme nasledovať Ježiša, prežívame chvíle, keď sme zaskočení a prichádzame o istoty. Sú to tie najťažšie chvíle, v ktorých sme v pokušení opustiť cestu Evanjelia, pretože láska sa nám zdá nemožnou cestou. A predsa, na konci evanjelia bude práve mladík tým, kto ohlási ženám vzkriesenie – už nie nahý, ale odetý do bieleho rúcha.

To je nádej našej viery: naše hriechy a váhania nebránia Bohu, aby nám odpustil a vrátil nám túžbu znovu sa vydať na cestu za ním a urobiť nás schopnými darovať život pre iných.

Drahí bratia a sestry, učme sa aj my odovzdávať do dobrej vôle Otca a dovoľme, aby náš život bol odpoveďou na dobro, ktoré sme prijali. V živote nie je potrebné mať všetko pod kontrolou. Stačí si každý deň slobodne zvoliť lásku. To je pravá nádej: vedieť, že aj v tme skúšky nás nesie Božia láska a necháva v nás dozrieť plod večného života.

Preklad Martin Jarábek

27 augusta 2025, 10:30

