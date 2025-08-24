Hľadaj

Anjel Pána 24. augusta Anjel Pána 24. augusta  (@Vatican Media)
Pápež

Anjel Pána: Tesná brána evanjelia je cestou lásky a pokoja

Pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána v nedeľu 24. augusta pápež pripomenul, že spása nie je samozrejmosťou pre tých, ktorí si myslia, že už majú všetko splnené. Nestačí náboženský zvyk ani znalosť učenia, pravá viera sa prejavuje v každodennom živote, keď sa stáva mierou našich rozhodnutí, vedie k obete z lásky a k budovaniu spravodlivosti a pokoja.

Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu!

V centre dnešného Evanjelia (Lk 13, 22-30) nachádzame obraz „tesnej brány“, ktorý Ježiš používa ako odpoveď jednému človeku, čo sa ho pýta, či je málo tých, čo budú spasení. Ježiš hovorí: „Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo hovorím vám: Mnohí sa budú pokúšať vojsť, a nebudú môcť. “ (v. 24).

Na prvý pohľad v nás tento obraz vyvoláva otázku: ak je Boh Otcom lásky a milosrdenstva, ktorý nás vždy prijíma s otvorenou náručou, prečo Ježiš hovorí, že brána spásy je úzka?

Pán nás určite nechce odradiť. Jeho slová slúžia predovšetkým na to, aby otriasli namyslenosťou tých, čo si myslia, že už sú spasení, tých, čo praktizujú náboženstvo a preto sa cítia byť „v poriadku“. V skutočnosti však nepochopili, že nestačí konať náboženské úkony, ak nemajú pretvorené srdce: Pán nechce kult oddelený od života a nemá záľubu v obetiach a modlitbách, ak nás nevedú k tomu, aby sme žili lásku k bratom a praktizovali spravodlivosť. Preto, keď sa postavia pred Pána a budú sa chváliť, že s ním jedli a pili a že počúvali jeho učenie, dostanú odpoveď: „Ja neviem, odkiaľ ste; odíďte odo mňa všetci, čo pášete neprávosť!“ (v. 27).

Bratia a sestry, krásna je táto výzva, ktorá k nám dnes prichádza z evanjelia: zatiaľ čo sa nám niekedy stáva, že súdime tých, ktorí sú vzdialení od viery, Ježiš spochybňuje „istotu veriacich“. Veď nám hovorí, že nestačí vyznávať vieru slovami, jesť a piť s ním pri slávení Eucharistie alebo dobre poznať kresťanské učenie. Naša viera je pravá, keď objíma celý náš život, keď sa stáva kritériom našich rozhodnutí, keď nás robí ženami a mužmi, ktorí sa zasadzujú za dobro a riskujú v láske tak, ako to urobil Ježiš. On si nevybral ľahkú cestu úspechu či moci, ale aby nás spasil, miloval nás až natoľko, že prešiel cez „tesnú bránu“ kríža. On je mierou našej viery, On je bránou, ktorou musíme prejsť, aby sme boli spasení (porov. Jn 10, 9), keď žijeme jeho lásku a stávame sa vo svojom živote tvorcami spravodlivosti a pokoja.

Niekedy to znamená robiť ťažké a nepopulárne rozhodnutia, bojovať proti vlastnému egoizmu a obetovať sa pre druhých, vytrvať v dobrom tam, kde sa zdá, že prevládajú logiky zla, a podobne. Ale keď prekročíme tento prah, objavíme, že život sa pred nami otvára novým spôsobom a už teraz vstupujeme do veľkého Božieho srdca a do radosti večnej hostiny, ktorú nám pripravil.

Vzývajme Pannu Máriu, aby nám pomohla s odvahou prejsť cez „tesnú bránu“ evanjelia, aby sme sa mohli s radosťou otvoriť šírke lásky Boha Otca.

Preklad Martin Jarábek

24 augusta 2025, 12:06

Čo je „Anjel Pána“

„Anjel Pána“ je modlitba, ktorú sa modlíme ako pripomenutie tajomstva Božieho vtelenia, a to zvyčajne v troch momentoch dňa: ráno, na obed a večer. Tradične na túto modlitbu zvoláva hlas zvonu o 6., 12. a 18. hodine a jej názov pochádza zo začiatočných slov: „Anjel Pána zvestoval Panne Márii“. 

Samotná modlitba pozostáva z troch biblických poukazov na tajomstvo vtelenia Ježiša Krista, ktoré sa striedajú po tri razy s modlitbou „Zdravas´ Mária“.
Túto modlitbu sa modlí Svätý Otec na Námestí sv. Petra na poludnie v nedele a slávnosti. Pred modlitbou „Anjel Pána“ sa pápež zvyčajne krátko prihovorí, čerpajúc podnety z liturgických čítaní dňa. Po modlitbe nasledujú pozdravy pútnikom.
Od Veľkej noci až do Turíc sa namiesto „Anjel Pána“ modlíme „Raduj sa, nebies Kráľovná“, modlitbu, ktorá je pripomenutím tajomstva Zmŕtvychvstania Ježiša Krista.
Na konci sa tri razy opakuje „Sláva Otcu...“

Modli sa so Svätým Otcom

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Anjel Pána

Anjel Pána zvestoval Panne Márii
a ona počala z Ducha Svätého.
Zdravas´ Mária...

Hľa služobnica Pána. Nech sa mi stane podľa tvojho slova.
Zdravas´ Mária...

A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.
Zdravas´ Mária...

Oroduj za nás, svätá Božia Rodička, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa.
Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že tvoj Syn, Ježiš Kristus sa stal človekom; prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána.

Amen.

Sláva Otcu... (3 razy)
Odpočinutie večné...

Apoštolské (pápežské) požehnanie

Pán s vami.
I s duchom tvojím.
Nech je zvelebené meno Pánovo.
Od tohto času až naveky.
Naša pomoc v mene Pánovom.
Ktorý stvoril nebo i zem.
Nech vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý.

Amen.