Anjel Pána 31. augusta
Pápež

Anjel Pána: Pokora je skutočná sloboda

Pri poludňajšej modlitbe na Námestí sv. Petra pápež pripomenul, že Ježiš nás volá k slobode, ktorá sa rodí z pokory – z toho, keď prestaneme hľadieť len na seba a naučíme sa slúžiť. Cirkev má byť podľa jeho slov školou pokory, kde je každý vítaný a kde môže Kristus formovať naše srdcia.

Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu!

Spoločné stolovanie, najmä v dňoch odpočinku a slávnosti, je v každej kultúre znakom pokoja a spoločenstva. V dnešnom evanjeliu (Lk 14, 1.7-14) je Ježiš pozvaný na obed k jednému z popredných farizejov. Mať hostí rozširuje priestor srdca a byť hosťom si vyžaduje pokoru vstúpiť do sveta druhého. Kultúra stretnutia sa živí práve takýmito gestami, ktoré približujú.

Stretnúť sa však nie je vždy ľahké. Evanjelista poznamenáva, že stolujúci „pozorovali“ Ježiša a vo všeobecnosti naňho najprísnejší vykladači tradície hľadeli podozrievavo. Napriek tomu sa stretnutie uskutočňuje, pretože Ježiš sa skutočne približuje, nezostáva mimo situácie. On sa stáva naozajstným hosťom – s úctou a opravdivosťou. Zriekne sa tých zdvorilostí, ktoré sú iba formalitami, aby sa nevyhlo vzájomnému zapojeniu. A tak vo svojom vlastnom štýle, podobenstvom opisuje to, čo vidí, a pozýva tých, čo ho pozorujú, aby sa zamysleli. Všimol si totiž, že je tu akási horúčkovitá snaha obsadiť prvé miesta. To sa deje aj dnes – nie v rodine, ale tam, kde záleží na tom, aby sme „boli viditeľní“. Vtedy sa spoločné bytie mení na súťaž.

Sestry a bratia, sadnúť si spolu k eucharistickému stolu v deň Pána znamená aj pre nás nechať Ježiša prehovoriť. On sa ochotne stáva naším hosťom a môže nám opísať, ako nás vidí. Je veľmi dôležité vidieť sa jeho pohľadom: znovu si uvedomiť, ako často redukujeme život na preteky, ako sa dokážeme znepokojiť len preto, aby sme získali nejaké uznanie, a ako sa zbytočne porovnávame jeden s druhým. Zastaviť sa, zamyslieť sa, dať sa vyrušiť Božím slovom, ktoré spochybňuje priority zamestnávajúce naše srdce – to je skúsenosť slobody. Ježiš nás volá k slobode.

V evanjeliu sa používa slovo „pokora“, aby sa opísala plná podoba slobody (porov. Lk 14, 11). Pokora je totiž slobodou od samého seba. Rodí sa vtedy, keď Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť naozaj uchvátia náš záujem a my si môžeme dovoliť hľadieť ďaleko – nie na špičky vlastných nôh, ale do diaľky! Kto sa povyšuje, vo všeobecnosti sa zdá, akoby nenašiel nič zaujímavejšie než seba samého, a v hĺbke duše je veľmi neistý. Ale kto pochopil, že je nesmierne vzácny v Božích očiach, kto hlboko cíti, že je Božím synom či dcérou, ten má väčšie veci, z ktorých sa môže radovať, a má dôstojnosť, ktorá sama od seba žiari. Tá vystupuje do popredia, je na prvom mieste, bez námahy a bez vypočítavosti – vtedy, keď sa nenaučíme využívať situácie, ale slúžiť.

Drahí priatelia, prosme dnes, aby bola Cirkev pre všetkých školou pokory, teda tým domom, kde je každý vždy vítaný, kde si netreba vydobýjať miesta, kde môže Ježiš opäť prehovoriť a vychovávať nás k svojej pokore, k svojej slobode. Panna Mária, ktorú teraz prosíme o príhovor, je naozaj Matkou tohto domu.

Preklad Martin Jarábek

 

31 augusta 2025, 12:04

Čo je „Anjel Pána“

„Anjel Pána“ je modlitba, ktorú sa modlíme ako pripomenutie tajomstva Božieho vtelenia, a to zvyčajne v troch momentoch dňa: ráno, na obed a večer. Tradične na túto modlitbu zvoláva hlas zvonu o 6., 12. a 18. hodine a jej názov pochádza zo začiatočných slov: „Anjel Pána zvestoval Panne Márii“. 

Samotná modlitba pozostáva z troch biblických poukazov na tajomstvo vtelenia Ježiša Krista, ktoré sa striedajú po tri razy s modlitbou „Zdravas´ Mária“.
Túto modlitbu sa modlí Svätý Otec na Námestí sv. Petra na poludnie v nedele a slávnosti. Pred modlitbou „Anjel Pána“ sa pápež zvyčajne krátko prihovorí, čerpajúc podnety z liturgických čítaní dňa. Po modlitbe nasledujú pozdravy pútnikom.
Od Veľkej noci až do Turíc sa namiesto „Anjel Pána“ modlíme „Raduj sa, nebies Kráľovná“, modlitbu, ktorá je pripomenutím tajomstva Zmŕtvychvstania Ježiša Krista.
Na konci sa tri razy opakuje „Sláva Otcu...“

Modli sa so Svätým Otcom

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Anjel Pána

Anjel Pána zvestoval Panne Márii
a ona počala z Ducha Svätého.
Zdravas´ Mária...

Hľa služobnica Pána. Nech sa mi stane podľa tvojho slova.
Zdravas´ Mária...

A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.
Zdravas´ Mária...

Oroduj za nás, svätá Božia Rodička, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa.
Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že tvoj Syn, Ježiš Kristus sa stal človekom; prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána.

Amen.

Sláva Otcu... (3 razy)
Odpočinutie večné...

Apoštolské (pápežské) požehnanie

Pán s vami.
I s duchom tvojím.
Nech je zvelebené meno Pánovo.
Od tohto času až naveky.
Naša pomoc v mene Pánovom.
Ktorý stvoril nebo i zem.
Nech vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý.

Amen.