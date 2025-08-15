Hľadaj

Anjel Pána 15. augusta 2025 Anjel Pána 15. augusta 2025  (@VATICAN MEDIA)
Pápež

Anjel Pána: Panna Mária je žiarivá ikona nádeje pre putujúcu Cirkev

Pri modlitbe Anjel Pána na Námestí slobody v Castel Gandolfe pápež Lev XIV. pripomenul, že sviatok Nanebovzatia Panny Márie odhaľuje cieľ našej životnej púte – Boha, plnosť lásky a radosti. Mária, vzatá s telom i dušou do neba, zostáva živým prameňom nádeje pre veriacich putujúcich dejinami.Drahí bratia a sestry, požehnaný sviatok!

Otcovia Druhého vatikánskeho koncilu nám zanechali nádherný text o Panne Márii, ktorý si dnes rád s vami znovu prečítam, keď slávime sviatok Nanebovzatia do slávy neba. Na konci dokumentu o Cirkvi koncil hovorí takto: „Matka Ježiša, tak ako je už v nebi oslávená na tele i na duši, je obrazom a začiatkom Cirkvi, ktorá má mať svoje zavŕšenie v budúcom veku. Podobne na zemi žiari teraz putujúcemu Božiemu ľudu ako znak istej nádeje a útechy, kým nepríde deň Pánov (porov. 2 Pt 3, 10)“ (Lumen gentium, 68).

Panna Mária, ktorú vzkriesený Kristus vzal s telom a dušou k sebe do slávy, žiari ako ikona nádeje pre svoje deti putujúce dejinami. Ako si nespomenúť na verše Danteho v poslednom speve Raja? V modlitbe vloženej do úst svätému Bernardovi, ktorá sa začína slovami: „Panna Matka, dcéra svojho Syna“ (XXXIII, 1), básnik chváli Pannu Máriu, lebo tu dolu, medzi nami smrteľníkmi, je „živým prameňom nádeje“ (tamže, 12), teda prameňom živej, hojnej nádeje.

Sestry a bratia, táto pravda našej viery je úplne v súlade s témou Jubilea, ktoré práve prežívame: „Pútnici nádeje“. Pútnik potrebuje cieľ, ktorý by nasmeroval jeho cestu: cieľ krásny, príťažlivý, ktorý by mu ukazoval smer, povzbudil ho, keď je unavený, a stále v jeho srdci oživoval túžbu a nádej. Na ceste života je týmto cieľom Boh, nekonečná a večná Láska, plnosť života, pokoja, radosti a každého dobra. Ľudské srdce je priťahované takouto krásou a nie je šťastné, kým ju nenájde, a skutočne riskuje, že ju nenájde, ak sa stratí uprostred „temného lesa“ zla a hriechu.

A tu je milosť: Boh vyšiel v ústrety nám, prijal naše telo, z hliny stvorené, a vzal ho so sebou – symbolicky hovoríme „do neba“, teda k Bohu. To je tajomstvo Ježiša Krista, ktorý sa pre našu spásu stal človekom, zomrel a vstal z mŕtvych, a neoddeliteľne od neho je aj tajomstvo Panny Márie, ženy, z ktorej si Boží Syn vzal telo, to zjavuje tajomstvo Cirkvi, mystického tela Kristovho. Je to jediné tajomstvo lásky, a teda aj slobody. Ako Ježiš povedal „áno“, tak aj Mária povedala „áno“, uverila Pánovmu slovu. Celý jej život bol púťou nádeje spolu s jej Synom, Božím Synom, púťou, ktorá ju cez Kríž a Zmŕtvychvstanie priviedla domov, do Božieho náručia.

Preto, kým sme na ceste, ako jednotlivci, ako rodina, ako spoločenstvo, najmä keď sa objavia mraky a cesta sa stáva neistou a ťažkou, zdvihnime pohľad, pozrime na ňu, našu Matku, a znovu nájdeme nádej, ktorá nesklame (porov. Rim 5, 5).

Preklad Martin Jarábek

 

15 augusta 2025, 12:51

Čo je „Anjel Pána“

„Anjel Pána“ je modlitba, ktorú sa modlíme ako pripomenutie tajomstva Božieho vtelenia, a to zvyčajne v troch momentoch dňa: ráno, na obed a večer. Tradične na túto modlitbu zvoláva hlas zvonu o 6., 12. a 18. hodine a jej názov pochádza zo začiatočných slov: „Anjel Pána zvestoval Panne Márii“. 

Samotná modlitba pozostáva z troch biblických poukazov na tajomstvo vtelenia Ježiša Krista, ktoré sa striedajú po tri razy s modlitbou „Zdravas´ Mária“.
Túto modlitbu sa modlí Svätý Otec na Námestí sv. Petra na poludnie v nedele a slávnosti. Pred modlitbou „Anjel Pána“ sa pápež zvyčajne krátko prihovorí, čerpajúc podnety z liturgických čítaní dňa. Po modlitbe nasledujú pozdravy pútnikom.
Od Veľkej noci až do Turíc sa namiesto „Anjel Pána“ modlíme „Raduj sa, nebies Kráľovná“, modlitbu, ktorá je pripomenutím tajomstva Zmŕtvychvstania Ježiša Krista.
Na konci sa tri razy opakuje „Sláva Otcu...“

Modli sa so Svätým Otcom

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Anjel Pána

Anjel Pána zvestoval Panne Márii
a ona počala z Ducha Svätého.
Zdravas´ Mária...

Hľa služobnica Pána. Nech sa mi stane podľa tvojho slova.
Zdravas´ Mária...

A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.
Zdravas´ Mária...

Oroduj za nás, svätá Božia Rodička, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa.
Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že tvoj Syn, Ježiš Kristus sa stal človekom; prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána.

Amen.

Sláva Otcu... (3 razy)
Odpočinutie večné...

Apoštolské (pápežské) požehnanie

Pán s vami.
I s duchom tvojím.
Nech je zvelebené meno Pánovo.
Od tohto času až naveky.
Naša pomoc v mene Pánovom.
Ktorý stvoril nebo i zem.
Nech vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý.

Amen.