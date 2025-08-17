Anjel Pána: Ježiš nás povzbudzuje k vernosti pravde v láske
Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu!
Dnešné evanjelium nám predkladá náročný úryvok (porov. Lk 12, 49 – 53), v ktorom Ježiš pomocou silných obrazov a s veľkou otvorenosťou hovorí učeníkom, že jeho poslanie, a teda aj poslanie tých, čo ho nasledujú, nie je iba „prechádzka ružovou záhradou“, ale je „znamením, ktorému budú odporovať“ (porov. Lk 2, 34).
Týmito slovami Pán predvída, čomu bude musieť čeliť, keď ho v Jeruzaleme odmietnu, zatknú, potupia, zbijú a ukrižujú, že jeho posolstvo, hoci bude hovoriť o láske a spravodlivosti, neprijmú, že vodcovia ľudu zareagujú na jeho ohlasovanie s krutosťou. Ostatne, mnohé z komunít, ku ktorým evanjelista Lukáš smeroval svoje spisy, prežívali tú istú skúsenosť. Boli to, ako nám hovoria Skutky apoštolov, pokojné spoločenstvá, ktoré sa aj napriek svojim slabostiam usilovali čo najlepšie žiť posolstvo Majstra o láske (porov. Sk 4, 32 – 33). A predsa zažívali prenasledovanie.
To všetko nám pripomína, že dobro nie vždy nachádza pozitívnu odozvu. Naopak niekedy, pretože jeho krása niektorých dráždi, tí, čo ho uskutočňujú, sa často stretávajú s tvrdým odporom, ba aj s útokmi a krivdami. Konať v pravde niečo stojí, lebo vo svete sú aj takí, čo si vyberajú lož, a diabol, využívajúc túto skutočnosť, sa často snaží brániť dobrým skutkom.
Ježiš nás však pozýva s jeho pomocou nevzdávať sa a neprispôsobovať sa tomuto zmýšľaniu, ale pokračovať v konaní dobra, pre naše dobro i dobro všetkých, dokonca aj tých, ktorí nám spôsobujú utrpenie. Pozýva nás neodpovedať na násilie pomstou, ale zostať verní pravde v láske. Mučeníci o tom vydali svedectvo tým, že vyliali krv za vieru, ale aj my ich môžeme napodobňovať, hoci v iných okolnostiach a inými spôsobmi.
Pomyslime napríklad na cenu, ktorú musí zaplatiť dobrý rodič, ak chce dobre vychovať svoje deti podľa zdravých zásad: skôr či neskôr bude musieť vedieť povedať aj nejaké „nie“, či napomínať – a to mu spôsobí bolesť. To isté platí pre učiteľa, ktorý chce správne formovať svojich žiakov, pre odborníka, rehoľníka či politika, ktorí si zaumienia poctivo vykonávať svoje poslanie, a pre každého, kto sa usiluje zodpovedne žiť svoje povinnosti v súlade s učením evanjelia.
Svätý Ignác Antiochijský v tejto súvislosti, keď bol na ceste do Ríma, kde mal podstúpiť mučeníctvo, písal kresťanom tohto mesta: „Nechcem, aby ste sa páčili ľuďom, ale Bohu“ (List Rimanom 2, 1) a dodal: „Pre mňa je krajšie zomrieť v Ježišovi Kristovi, ako kraľovať až po končiny zeme“ (tamže 6, 1).
Bratia a sestry prosme spoločne Pannu Máriu, Kráľovnú mučeníkov, aby nám pomohla byť v každej situácii vernými a odvážnymi svedkami jej Syna a aby posilnila bratov a sestry, ktorí dnes trpia pre vieru.
Preklad Martin Jarábek
Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.