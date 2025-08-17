Hľadaj

Hľadaj

Hľadaj

skslovenčina
Anjel Pána 17. augusta Anjel Pána 17. augusta  (@Vatican Media)
Pápež

Anjel Pána: Ježiš nás povzbudzuje k vernosti pravde v láske

Pán Ježiš nás povzbudzuje, aby sme sa s jeho pomocou nevzdávali, ale „naďalej konali pre dobro naše a všetkých, aj tých, ktorí nám spôsobujú utrpenie,“ zdôraznil v nedeľu 17. augusta pápež Lev XIV. v rozjímaní pred modlitbou Anjel Pána na námestí Piazza della Libertà v Castel Gandolfe.

Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu!

Dnešné evanjelium nám predkladá náročný úryvok (porov. Lk 12, 49 – 53), v ktorom Ježiš pomocou silných obrazov a s veľkou otvorenosťou hovorí učeníkom, že jeho poslanie, a teda aj poslanie tých, čo ho nasledujú, nie je iba „prechádzka ružovou záhradou“, ale je „znamením, ktorému budú odporovať“ (porov. Lk 2, 34).

Týmito slovami Pán predvída, čomu bude musieť čeliť, keď ho v Jeruzaleme odmietnu, zatknú, potupia, zbijú a ukrižujú, že jeho posolstvo, hoci bude hovoriť o láske a spravodlivosti, neprijmú, že vodcovia ľudu zareagujú na jeho ohlasovanie s krutosťou. Ostatne, mnohé z komunít, ku ktorým evanjelista Lukáš smeroval svoje spisy, prežívali tú istú skúsenosť. Boli to, ako nám hovoria Skutky apoštolov, pokojné spoločenstvá, ktoré sa aj napriek svojim slabostiam usilovali čo najlepšie žiť posolstvo Majstra o láske (porov. Sk 4, 32 – 33). A predsa zažívali prenasledovanie.

To všetko nám pripomína, že dobro nie vždy nachádza pozitívnu odozvu. Naopak niekedy, pretože jeho krása niektorých dráždi, tí, čo ho uskutočňujú, sa často stretávajú s tvrdým odporom, ba aj s útokmi a krivdami. Konať v pravde niečo stojí, lebo vo svete sú aj takí, čo si vyberajú lož, a diabol, využívajúc túto skutočnosť, sa často snaží brániť dobrým skutkom.

Ježiš nás však pozýva s jeho pomocou nevzdávať sa a neprispôsobovať sa tomuto zmýšľaniu, ale pokračovať v konaní dobra, pre naše dobro i dobro všetkých, dokonca aj tých, ktorí nám spôsobujú utrpenie. Pozýva nás neodpovedať na násilie pomstou, ale zostať verní pravde v láske. Mučeníci o tom vydali svedectvo tým, že vyliali krv za vieru, ale aj my ich môžeme napodobňovať, hoci v iných okolnostiach a inými spôsobmi.

Pomyslime napríklad na cenu, ktorú musí zaplatiť dobrý rodič, ak chce dobre vychovať svoje deti podľa zdravých zásad: skôr či neskôr bude musieť vedieť povedať aj nejaké „nie“, či napomínať – a to mu spôsobí bolesť. To isté platí pre učiteľa, ktorý chce správne formovať svojich žiakov, pre odborníka, rehoľníka či politika, ktorí si zaumienia poctivo vykonávať svoje poslanie, a pre každého, kto sa usiluje zodpovedne žiť svoje povinnosti v súlade s učením evanjelia.

Svätý Ignác Antiochijský v tejto súvislosti, keď bol na ceste do Ríma, kde mal podstúpiť mučeníctvo, písal kresťanom tohto mesta: „Nechcem, aby ste sa páčili ľuďom, ale Bohu“ (List Rimanom 2, 1) a dodal: „Pre mňa je krajšie zomrieť v Ježišovi Kristovi, ako kraľovať až po končiny zeme“ (tamže 6, 1).

Bratia a sestry prosme spoločne Pannu Máriu, Kráľovnú mučeníkov, aby nám pomohla byť v každej situácii vernými a odvážnymi svedkami jej Syna a aby posilnila bratov a sestry, ktorí dnes trpia pre vieru.

Preklad Martin Jarábek

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

17 augusta 2025, 12:31

Čo je „Anjel Pána“

„Anjel Pána“ je modlitba, ktorú sa modlíme ako pripomenutie tajomstva Božieho vtelenia, a to zvyčajne v troch momentoch dňa: ráno, na obed a večer. Tradične na túto modlitbu zvoláva hlas zvonu o 6., 12. a 18. hodine a jej názov pochádza zo začiatočných slov: „Anjel Pána zvestoval Panne Márii“. 

Samotná modlitba pozostáva z troch biblických poukazov na tajomstvo vtelenia Ježiša Krista, ktoré sa striedajú po tri razy s modlitbou „Zdravas´ Mária“.
Túto modlitbu sa modlí Svätý Otec na Námestí sv. Petra na poludnie v nedele a slávnosti. Pred modlitbou „Anjel Pána“ sa pápež zvyčajne krátko prihovorí, čerpajúc podnety z liturgických čítaní dňa. Po modlitbe nasledujú pozdravy pútnikom.
Od Veľkej noci až do Turíc sa namiesto „Anjel Pána“ modlíme „Raduj sa, nebies Kráľovná“, modlitbu, ktorá je pripomenutím tajomstva Zmŕtvychvstania Ježiša Krista.
Na konci sa tri razy opakuje „Sláva Otcu...“

Nedávne Anjel Pána / Regina Caeli

Čítaj celé >

Modli sa so Svätým Otcom

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Anjel Pána

Anjel Pána zvestoval Panne Márii
a ona počala z Ducha Svätého.
Zdravas´ Mária...

Hľa služobnica Pána. Nech sa mi stane podľa tvojho slova.
Zdravas´ Mária...

A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.
Zdravas´ Mária...

Oroduj za nás, svätá Božia Rodička, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa.
Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že tvoj Syn, Ježiš Kristus sa stal človekom; prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána.

Amen.

Sláva Otcu... (3 razy)
Odpočinutie večné...

Apoštolské (pápežské) požehnanie

Pán s vami.
I s duchom tvojím.
Nech je zvelebené meno Pánovo.
Od tohto času až naveky.
Naša pomoc v mene Pánovom.
Ktorý stvoril nebo i zem.
Nech vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý.

Amen.