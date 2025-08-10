Anjel Pána: Investujme poklad života do lásky a milosrdenstva
Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu!
Dnešné evanjelium nás pozýva zamyslieť sa nad tým, ako investovať poklad nášho života (porov. Lk 12, 32-48). Ježiš hovorí: „Predajte, čo máte, a rozdajte to ako almužnu“ (v. 33).
Vyzýva nás teda, aby sme si nenechávali pre seba dary, ktoré nám Boh dal, ale aby sme ich veľkodušne používali pre dobro druhých, najmä tých, ktorí najviac potrebujú našu pomoc. Nejde len o zdieľanie hmotných vecí, ktoré máme, ale aj o zapojenie našich schopností, času, náklonnosti, prítomnosti a empatie. Jedným slovom – všetkého, čo robí každého z nás v Božích plánoch jedinečným, neoceniteľným dobrom, živým a pulzujúcim kapitálom, ktorý môže rásť len vtedy, keď sa pestuje a investuje; inak vysychá a stráca hodnotu. Alebo sa stratí a dostane sa do rúk niekoho, kto si ho ako zlodej prisvojí, aby z neho urobil len predmet spotreby.
Boží dar, ktorým sme, nie je určený na takéto vyčerpanie. Potrebuje priestor, slobodu a vzťahy, aby sa mohol uskutočniť a prejaviť. Potrebuje lásku, ktorá jediná premieňa a zušľachťuje každý aspekt našej existencie a robí nás čoraz podobnejšími Bohu. Nie náhodou Ježiš vyslovuje tieto slová, keď kráča do Jeruzalema, kde na kríži obetuje seba samého za našu spásu.
Skutky milosrdenstva sú tou najistejšou a najvýnosnejšou „bankou“, kam môžeme zveriť poklad nášho života, lebo tam, ako nás učí evanjelium, aj „dve drobné mince“ urobia z chudobnej vdovy najbohatšiu osobu na svete (porov. Mk 12, 41-44).
Svätý Augustín k tomu hovorí: „Človek by bol už spokojný, keby z libry bronzu získal libru striebra alebo zo striebra libru zlata; ale z toho, čo sa dáva, sa dostáva niečo celkom iné – nie zlato alebo striebro, ale večný život“ (Sermo 390, 2). A vysvetľuje prečo: „Vec, ktorú človek dá, sa premení, lebo sa premení ten, kto dáva“ (tamže).
Aby sme pochopili, čo to znamená, môžeme si predstaviť matku, ktorá objíma svoje deti: nie je to najkrajší a najbohatší človek na svete? Alebo dvoch zaľúbených, keď sú spolu: necítia sa ako kráľ a kráľovná? Mohli by sme uviesť mnoho ďalších príkladov.
Preto sa v rodine, vo farnosti, v škole i na pracovisku – všade, kde sme – snažme neprehliadnuť nijakú príležitosť na lásku. Toto je bdelosť, o ktorú nás žiada Ježiš: zvyknúť si byť pozorní, pripravení a citliví jeden voči druhému tak, ako je On voči nám v každej chvíli.
Sestry a bratia, zverme Panne Márii túto túžbu a toto úsilie: vo svete poznačenom mnohými rozdeleniami, nech nám ona, Hviezda ranná, pomáha byť „strážcami“ milosrdenstva a pokoja, ako nás to učil svätý Ján Pavol II. (porov. Modlitbová vigília na XV. Svetový deň mládeže, 19. augusta 2000) a ako nám to tak krásne ukázali mladí, ktorí prišli do Ríma na Jubileum.
Preklad Martin Jarábek
