Anjel Pána: Investujme poklad života do lásky a milosrdenstva

V nedeľu 10. apríla pápež Lev XIV. pri modlitbe Anjel Pána vyzval, aby sme dary, ktoré nám Boh zveril, veľkodušne používali pre dobro druhých. Skutky milosrdenstva sú podľa neho tou najistejšou „bankou“, kde sa náš životný poklad zhodnocuje a premieňa na večný život.

Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu!

Dnešné evanjelium nás pozýva zamyslieť sa nad tým, ako investovať poklad nášho života (porov. Lk 12, 32-48). Ježiš hovorí: „Predajte, čo máte, a rozdajte to ako almužnu“ (v. 33).

Vyzýva nás teda, aby sme si nenechávali pre seba dary, ktoré nám Boh dal, ale aby sme ich veľkodušne používali pre dobro druhých, najmä tých, ktorí najviac potrebujú našu pomoc. Nejde len o zdieľanie hmotných vecí, ktoré máme, ale aj o zapojenie našich schopností, času, náklonnosti, prítomnosti a empatie. Jedným slovom – všetkého, čo robí každého z nás v Božích plánoch jedinečným, neoceniteľným dobrom, živým a pulzujúcim kapitálom, ktorý môže rásť len vtedy, keď sa pestuje a investuje; inak vysychá a stráca hodnotu. Alebo sa stratí a dostane sa do rúk niekoho, kto si ho ako zlodej prisvojí, aby z neho urobil len predmet spotreby.

Boží dar, ktorým sme, nie je určený na takéto vyčerpanie. Potrebuje priestor, slobodu a vzťahy, aby sa mohol uskutočniť a prejaviť. Potrebuje lásku, ktorá jediná premieňa a zušľachťuje každý aspekt našej existencie a robí nás čoraz podobnejšími Bohu. Nie náhodou Ježiš vyslovuje tieto slová, keď kráča do Jeruzalema, kde na kríži obetuje seba samého za našu spásu.

Skutky milosrdenstva sú tou najistejšou a najvýnosnejšou „bankou“, kam môžeme zveriť poklad nášho života, lebo tam, ako nás učí evanjelium, aj „dve drobné mince“ urobia z chudobnej vdovy najbohatšiu osobu na svete (porov. Mk 12, 41-44).

Svätý Augustín k tomu hovorí: „Človek by bol už spokojný, keby z libry bronzu získal libru striebra alebo zo striebra libru zlata; ale z toho, čo sa dáva, sa dostáva niečo celkom iné – nie zlato alebo striebro, ale večný život“ (Sermo 390, 2). A vysvetľuje prečo: „Vec, ktorú človek dá, sa premení, lebo sa premení ten, kto dáva“ (tamže).

Aby sme pochopili, čo to znamená, môžeme si predstaviť matku, ktorá objíma svoje deti: nie je to najkrajší a najbohatší človek na svete? Alebo dvoch zaľúbených, keď sú spolu: necítia sa ako kráľ a kráľovná? Mohli by sme uviesť mnoho ďalších príkladov.

Preto sa v rodine, vo farnosti, v škole i na pracovisku – všade, kde sme – snažme neprehliadnuť nijakú príležitosť na lásku. Toto je bdelosť, o ktorú nás žiada Ježiš: zvyknúť si byť pozorní, pripravení a citliví jeden voči druhému tak, ako je On voči nám v každej chvíli.

Sestry a bratia, zverme Panne Márii túto túžbu a toto úsilie: vo svete poznačenom mnohými rozdeleniami, nech nám ona, Hviezda ranná, pomáha byť „strážcami“ milosrdenstva a pokoja, ako nás to učil svätý Ján Pavol II. (porov. Modlitbová vigília na XV. Svetový deň mládeže, 19. augusta 2000) a ako nám to tak krásne ukázali mladí, ktorí prišli do Ríma na Jubileum.

10 augusta 2025, 12:11

Čo je „Anjel Pána“

„Anjel Pána“ je modlitba, ktorú sa modlíme ako pripomenutie tajomstva Božieho vtelenia, a to zvyčajne v troch momentoch dňa: ráno, na obed a večer. Tradične na túto modlitbu zvoláva hlas zvonu o 6., 12. a 18. hodine a jej názov pochádza zo začiatočných slov: „Anjel Pána zvestoval Panne Márii“. 

Samotná modlitba pozostáva z troch biblických poukazov na tajomstvo vtelenia Ježiša Krista, ktoré sa striedajú po tri razy s modlitbou „Zdravas´ Mária“.
Túto modlitbu sa modlí Svätý Otec na Námestí sv. Petra na poludnie v nedele a slávnosti. Pred modlitbou „Anjel Pána“ sa pápež zvyčajne krátko prihovorí, čerpajúc podnety z liturgických čítaní dňa. Po modlitbe nasledujú pozdravy pútnikom.
Od Veľkej noci až do Turíc sa namiesto „Anjel Pána“ modlíme „Raduj sa, nebies Kráľovná“, modlitbu, ktorá je pripomenutím tajomstva Zmŕtvychvstania Ježiša Krista.
Na konci sa tri razy opakuje „Sláva Otcu...“

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Anjel Pána

Anjel Pána zvestoval Panne Márii
a ona počala z Ducha Svätého.
Zdravas´ Mária...

Hľa služobnica Pána. Nech sa mi stane podľa tvojho slova.
Zdravas´ Mária...

A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.
Zdravas´ Mária...

Oroduj za nás, svätá Božia Rodička, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa.
Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že tvoj Syn, Ježiš Kristus sa stal človekom; prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána.

Amen.

Sláva Otcu... (3 razy)
Odpočinutie večné...

Apoštolské (pápežské) požehnanie

Pán s vami.
I s duchom tvojím.
Nech je zvelebené meno Pánovo.
Od tohto času až naveky.
Naša pomoc v mene Pánovom.
Ktorý stvoril nebo i zem.
Nech vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý.

Amen.