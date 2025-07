Pápež vyjadril blízkosť Rimanom po výbuchu na čerpacej stanici

„Modlím sa za ľudí, ktorí sa dnes ráno stali účastníkmi výbuchu na čerpacej stanici v štvrti Prenestino Labicano v srdci mojej diecézy. S obavami naďalej sledujem vývoj tejto tragickej nehody.“ Tento odkaz zanechal v piatok 4. júla dopoludnia pápež Lev XIV. na sociálnej sieti X.

Zuzana Klimanová, Salvatore Cernuzio – Vatican News

Obrovský výbuch v Rímskej štvrti, ku ktorému došlo o 8.15 hod., si vyžiadal vyše 20 zranených, medzi nimi deväť záchranárov. Tí boli zavolaní uhasiť požiar, neskôr však na čerpacej stanici došlo k výbuchu. Ako uviedol riaditeľ neďalekého športového centra, ktoré bolo výbuchom zničené, „keby k explózii došlo o hodinu neskôr, bol by to hotový masaker“, v centre by bolo najmenej 200 ľudí, vrátane skupín detí.

Výbuch na Via dei Giordani počuli obyvatelia viacerých rímskych štvrtí a viditeľný bol aj veľký mrak čierneho dymu. Niektorí obyvatelia si preto dokonca mysleli, že išlo o vojenskú raketu.

Blízkosť zasiahnutým Rimanom vyjadril aj vikár Svätého Otca pre Rímsku diecézu kard. Baldo Reina.