Pápež sa vrátil do Vatikánu: Hlas Cirkvi je dôležitý

V utorok 22. júla večer sa Svätý Otec Lev XIV. vrátil z Castel Gandolfa do Vatikánu. Pred odchodom sa porozprával s niekoľkými novinármi, ktorí čakali na jeho odchod z Villy Barberini, a odpovedal na otázky týkajúce sa medzinárodného diania. Pápež zdôraznil, že „hlas Cirkvi je stále dôležitý“ a že je potrebné „pokračovať v podpore mieru“.

Tiziana Campisi, Miroslava Holubíková – Vatican News

„Je potrebné zložiť zbrane a zastaviť obchodovanie, ktoré stojí za každou vojnou“ – to je posolstvo, ktoré pápež Lev XIV. odovzdal niekoľkým novinárom pred letným sídlom v Castel Gandolfe, keď po 16 dňoch pobytu odchádzal späť do Vatikánu. Pápež pozdravil mnohých ľudí, ktorí ho pri odchode čakali, a odpovedal na otázky novinárov týkajúce sa medzinárodného diania a situácie v Gaze.

Na otázku o možnosti navštíviť miesta utrpenia, ako napríklad Pásmo Gazy, pápež Lev XIV. vysvetlil, že „je mnoho miest“, kam by osobne chcel „ísť, ale nie je to nevyhnutne spôsob, ako nájsť odpoveď“. Ako dodal, „skôr je potrebné povzbudiť všetkých, aby zložili zbrane a opustili aj všetko obchodovanie, ktoré stojí za každou vojnou“. Rímsky biskup zdôraznil: „V dôsledku obchodu so zbraňami sa ľudia stávajú len nástrojmi bez hodnôt. Musíme na tom často trvať: na dôstojnosti každého človeka – kresťana, moslima, človeka každého vierovyznania. Všetci sme Božie deti, stvorení na Boží obraz. Budeme teda pokračovať v tomto úsilí.“

Pokiaľ ide o jeho pobyt v Castel Gandolfe, pápež povedal, že bol „veľmi dobrý“, že bol „veľmi spokojný s prijatím, ktoré mu bolo venované“, a že sa do Castel Gandolfa rád vráti. Petrov nástupca uviedol, že si oddýchol, ale išlo o „pracovnú dovolenku – nikdy som neprestal sledovať aktuálne dianie“. Prijímal návštevy a telefonoval s niektorými hlavami štátov. Vysvetlil: „Vďaka Bohu je hlas Cirkvi stále dôležitý. Naďalej sa snažíme podporovať mier.“