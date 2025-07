Alžírsky prezident na audiencii u pápeža (@Vatican Media)

Pápež prijal alžírskeho prezidenta Tebbouna

Vo štvrtok 24. júla Tlačové stredisko Svätej stolice informovalo, že pápež Lev XIV. prijal na audiencii prezidenta Alžírskej demokratickej a ľudovej republiky Abdelmadjida Tebbouna. Po stretnutí so Svätým Otcom sa alžírsky prezident stretol aj so štátnym sekretárom, kardinálom Pietrom Parolinom, ktorého sprevádzal Mons. Daniel Pacho, podsekretár pre multilaterálnu oblasť Sekcie pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami.

Miroslava Holubíková – Vatican News „Počas priateľských rozhovorov na Štátnom sekretariáte bola zdôraznená dôležitosť dobrých diplomatických vzťahov medzi Svätou stolicou a Alžírskom," uvádza komuniké Tlačového strediska a dodáva, že nechýbala ani diskusia o živote Cirkvi v krajine. V závere nóty sa uvádza: „V ďalšej časti rozhovoru sa hovorilo o súčasnej geopolitickej situácii, ako aj o dôležitosti medzináboženského dialógu a kultúrnej spolupráce pri budovaní mieru a bratstva vo svete." (@Vatican Media)