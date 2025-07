Pápež píše hnutiu Pax Christi: Budujte „domy pokoja“, ktoré odzbrojujú nepriateľstvo

V posolstve účastníkom letného národného zhromaždenia Pax Christi USA, ktoré sa koná v Detroite v štáte Michigan, pápež Lev XIV. vyzval na neúnavné úsilie o neozbrojený pokoj vo svete poznačenom násilím, rozdelením a nútenou migráciou.

Martin Jarábek – Vatican News

„Uprostred mnohých výziev, ktorým dnes náš svet čelí – medzi nimi rozšírené ozbrojené konflikty, rozdelenia medzi národmi a výzvy spojené s nútenou migráciou – je úsilie o podporu nenásilia potrebnejšie než kedykoľvek predtým,“ píše Svätý Otec vo svojom liste z 20. júla.

Pápež pripomína, že po utrpení ukrižovania zneli prvé slová zmŕtvychvstalého Krista adresované apoštolom ako posolstvo pokoja. „Išlo o pokoj neozbrojený a odzbrojujúci, pokorný a vytrvalý,“ citoval svoje prvé veľkonočné požehnanie Urbi et Orbi z 8. mája tohto roka.

Svätý Otec zdôrazňuje, že Ježiš aj dnes posiela svojich učeníkov do sveta ako tvorcov pokoja – „v každodennom živote, vo farnostiach, vo štvrtiach a predovšetkým na perifériách.“ V tomto kontexte pápež opäť pripomenul svoj nedávny príhovor k talianskym biskupom: „O to dôležitejšie je, aby Cirkev schopná zmierenia bola prítomná a viditeľná“ (17. júna 2025).

Pápež Lev XIV. sa osobitne modlí za ovocie zhromaždenia:

„Modlím sa zvlášť, aby vaše stretnutie inšpirovalo všetkých členov Pax Christi USA, aby pracovali na premene svojich miestnych komunít na domy pokoja – na miesta, kde sa učíme zneškodňovať nepriateľstvo prostredníctvom dialógu, kde sa praktizuje spravodlivosť a opatruje odpustenie.“

Takéto úsilie podľa neho umožní viacerým ľuďom prijať výzvu svätého Pavla: „Ak je to možné a závisí to od vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi.“ (Rim 12, 18).

Na záver pápež zveril zhromaždenie pod ochranu Panny Márie, Matky Cirkvi, a udelil všetkým účastníkom svoje Apoštolské požehnanie ako „záruku hojných nebeských milostí“.