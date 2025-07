Pápež: Nechajme sa premeniť životom podľa evanjelia

„Príprava budúcich kňazov bude musieť byť čoraz viac ponorená do reality Božieho ľudu a uskutočňovaná s príspevkom všetkých jeho členov“. Povedal pápež Lev XIV. účastníkom kurzu pre formátorov v seminároch Pápežskej univerzity Regina Apostolorum v Ríme a účastníkom generálnej kapituly bratov xaveriánov. Tieto dve skupiny prijal v piatok 25. júla na osobitnej audiencii vo Vatikáne.

Zuzana Klimanová – Vatican News

Svätý Otec stretnutie začal „v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“ a pozdravom: „Pokoj s vami“. Ako zdôraznil, formácia kňazov i laikov v Cirkvi má byť pevná a integrálna a má mať za cieľ premeniť naše človečenstvo i duchovnosť tak, aby nabrali formu evanjelia a aby sme mali Kristovo zmýšľanie (Fil 2,5).

„Všetci musíme byť nakazení evanjeliovou radosťou, a preto možno hovoriť o radostných kresťanoch, radostných učeníkoch a radostných misionároch“, povedal Svätý Otec a zdôraznil, že formácia je základom. Ako budovať dom nášho života na skale, aby sme vedeli čeliť ľudským i duchovným búrkam? Pápež ponúkol tri odporúčania:

Nechať sa Ježišom milovať

Prvým je pestovať priateľstvo s Ježišom, ktoré je pevným základom.

„Je potrebné osobne prežiť skúsenosť dôvernosti s Majstrom, byť ním videný, milovaný a vyvolený bez zásluhy a z čistej milosti, pretože práve túto našu skúsenosť potom odovzdávame v službe.“

Svätý Otec pripomenul aj slová pápeža Františka vychádzajúce z encykliky Evangelii nuntiandi: „Evanjelizácia je viac ako len jednoduché odovzdávanie doktríny a morálky. Je to predovšetkým svedectvo [...], svedectvo o osobnom stretnutí s Ježišom Kristom, vteleným Slovom, v ktorom sa naplnilo vykúpenie [...]. Nie je to odovzdávanie ideológie alebo „doktríny“ o Bohu, to nie. Je to odovzdávanie Boha, ktorý sa vo mne stáva životom“ (generálna audiencia, 22. marec 2023).

(@Vatican Media)

Zostúpiť do srdca, nechať padnúť masky

Lev XIV. pripomenul, že „to v sebe zahŕňa neustálu cestu obrátenia. Formátori a tí, ktorí sa o nich starajú, nesmú zabúdať, že sami sú na ceste neustáleho evanjeliového obrátenia“.

„To znamená neustále pracovať na sebe, záväzok zostúpiť do svojho srdca a pozrieť sa aj na temné stránky a rany, ktoré nás poznačujú, mať odvahu nechať padnúť naše masky vďaka pestovaniu úzkeho priateľstva s Kristom. Tak sa necháme premeniť životom podľa evanjelia a budeme sa môcť stať autentickými misionárskymi učeníkmi.“

Prekonávať individualizmus

Druhým aspektom je žiť skutočné a citové bratstvo medzi nami. Tu Lev XIV. pripomenul odporúčanie pápeža Františka kňazom pestovať štyri druhy blízkosti: s Bohom, s biskupom, medzi kňazmi navzájom i s Božím ľudom. Ďalej Svätý Otec pripomenul:

„Treba veľa pracovať na sebe, aby sme prekonali individualizmus a túžbu prekonať ostatných, ktorá z nás robí konkurentov, aby sme sa naučili postupne budovať dobré a bratské ľudské a duchovné vzťahy.“

(@Vatican Media)

Ako vysvetlil Petrov nástupca, tretím aspektom je zdieľať poslanie všetkých pokrstených. „Dnes silno cítime, že sa musíme vrátiť k účasti všetkých pokrstených na dosvedčovaní a hlásaní evanjelia.“

Nepovažovať sa za nadradených

Pápež poukázal na to, ako je pre kňazov dôležité spolupracovať s laikmi.

„..chcel by som povedať formátorom, že je potrebné formovať kňazov, aby sa nepovažovali za osamelých vodcov a aby neprijímali kňazstvo s pocitom nadradenosti. Potrebujeme kňazov schopných rozlišovať a rozpoznávať v každom človeku milosť krstu a charizmy, ktoré z neho vyplývajú, a možno aj pomáhať ľuďom otvoriť sa týmto darom, aby našli odvahu a nadšenie angažovať sa v živote Cirkvi a spoločnosti. Konkrétne to znamená, že príprava budúcich kňazov bude musieť byť čoraz viac ponorená do reality Božieho ľudu a uskutočňovaná s príspevkom všetkých jeho členov: kňazov, laikov a zasvätených osôb, mužov a žien.“