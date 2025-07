Pápež mladým z Peru: Vezmite si domov radosť a silu evanjelia

„Buďte misionármi všade, kam pôjdete,“ povzbudil pápež Lev XIV. skupinu mladých pútnikov z Peru, ktorí sa v Ríme zúčastňujú na Jubileu mladých. Svätý Otec ich prijal v Klementínskej sále Apoštolského paláca a privítal ich ako „pútnikov nádeje“, ktorí prišli do Petrovho domu, aby spolu s tisíckami ďalších mladých z celého sveta oslávili sviatok viery.

Martin Jarábek – Vatican News

Vo svojom príhovore pripomenul evanjelium dňa s podobenstvami o horčičnom zrnku a kvásku (porov. Mt 13, 31–35). Tieto nepatrné prvky, ako povedal, v sebe nesú silu života a dokážu sa rozrásť a pretvoriť svet. „Aj my sme malí, ale nie sme sami,“ uistil mladých a zdôraznil, že Kristus nás zapojil do veľkej rodiny Cirkvi, v ktorej môžeme rásť a prinášať ovocie. Pripomenul tiež slová svätého Augustína, ktorý hovorí, že z toho, čo je malé, sa môže zrodiť veľký ľud – Boží ľud rozšírený po celej zemi (porov. Komentár k Žalmu 68, I, 1).

Pápež mladých povzbudil, aby všetko, čo počas jubilejných dní v Ríme zažijú, uchovali vo svojom srdci – nie však len pre seba:

„Prosím vás, aby sa z toho nestala len spomienka, len pekné fotografie alebo len niečo, čo patrí minulosti. Keď sa vrátite do Peru, chcem, aby ste vaše rodné kraje zaplavili radosťou a silou evanjelia – radostnou zvesťou o Ježišovi Kristovi. Nech všetci, s ktorými sa stretnete, môžu vo vás uvidieť tvár Krista, ktorý miluje, daruje sa a je stále prítomný v každom pokrstenom.“

Rímsky biskup mladých vyzval, aby ľudia v ich okolí mohli v nich vidieť „tvár Krista, ktorý miluje a darúva sa, ktorý je prítomný v každom pokrstenom“. A napokon pápež dodal:

„Preto milujte a slúžte nezištne – v každodennosti, v maličkostiach, v skrytosti –, lebo ste zakúsili radosť z toho, že ste boli najprv milovaní, a všetko ste dostali zadarmo od nášho nebeského Otca.“

Ako znak tejto misie pripomenul batohy, ktoré mladých počas týchto dní sprevádzajú – nesú len to podstatné, no sú symbolom poslania, ktoré im pápež zveruje: byť misionármi a odrazom Pánovej prítomnosti. „Ako to boli aj naši drahí peruánski svätci,“ dodal Petrov nástupca.

Svätý Otec na záver vyprosoval mladým pútnikom požehnanie a ochranu Panny Márie:

„Nech vás Boh žehná a nech vás Panna Mária Matka evanjelizácie ochraňuje.“