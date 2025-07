Pápež Lev XIV. telefonoval kard. Pizzaballovi: Nech sa skončí táto neospravedlniteľná tragédia

Lev XIV. telefonoval latinskému patriarchovi Jeruzalema, ktorý spolu s pravoslávnym patriarchom Teofilom III. vstúpil do Gazy s humanitárnou pomocou po izraelskom bombardovaní katolíckej farnosti v Pásme Gazy. Pápež opätovne vyjadril svoju blízkosť a solidaritu s palestínskym obyvateľstvom.

Vatican News

„Je načase ukončiť tento masaker.“ Pápež Lev XIV. telefonoval latinskému patriarchovi Jeruzalema, kardinálovi Pierbattistovi Pizzaballovi, ktorý spolu s jeruzalemským pravoslávnym patriarchom Teofilom III. vstúpil do Gazy s niekoľkými stovkami ton humanitárnej pomoci deň po izraelskom útoku na jedinú katolícku farnosť v Pásme Gazy. Tento útok si vyžiadal troch mŕtvych a desať zranených, medzi nimi aj farára, pátra Gabriela Romanelliho.

Pápežova výzva pre Gazu: okamžité prímerie, dialóg a mier v regióne

V telegrame podpísanom kardinálom štátnym sekretárom Parolinom vyjadril Lev XIV. „hlboký zármutok“ nad útokom na farnosť Svätej rodiny.

„Na ceste priamo na hranici s Gazou – povedal kardinál Pizzaballa pre náš rozhlas – keď sme sa ja a grécko-pravoslávny patriarcha spolu s delegáciou vydali do Gazy na prejav solidarity voči farnosti, rodinám obetí i celej komunite, Svätý Otec Lev XIV. zatelefonoval, aby vyjadril svoju blízkosť, lásku, modlitbu, podporu a tiež úmysel urobiť všetko, čo je v jeho silách, aby sa dosiahlo nielen prímerie, ale aj ukončenie tejto tragédie.“

„Pápež Lev – uviedol patriarcha – opakovane zdôraznil, že s týmto masakrom sa musí skončiť, že to, čo sa stalo, je neospravedlniteľné, a že treba urobiť všetko pre to, aby už neboli žiadne ďalšie obete. V mene Latinského patriarchátu, ale aj všetkých cirkví Svätej zeme, chceme poďakovať Svätému Otcovi za jeho blízkosť, za modlitbu, ktorú sme cítili aj predtým, a tiež ho uistiť o modlitbe a vďačnosti zo strany celej komunity v Gaze – bratov a sestier, kňazov, rehoľníkov a rehoľníčok.“

Návšteva Gazy Pizzaballom a Teofilom III.

Latinský patriarchát Jeruzalema vo vyhlásení uvádza, že „po vážnom útoku na komplex kostola Svätej rodiny v Gaze vstúpil dnes ráno Jeho Blaženosť kardinál Pierbattista Pizzaballa, latinský patriarcha Jeruzalema, spolu s Jeho Blaženosťou Teofilom III., grécko-pravoslávnym patriarchom Jeruzalema, do Gazy ako súčasť cirkevnej delegácie. Ich prítomnosť je výrazom spoločnej pastoračnej starostlivosti cirkví Svätej zeme a ich obáv o komunitu v Gaze.“

Počas pobytu – pokračuje vyhlásenie – „delegácia navštívi členov miestnej kresťanskej komunity, vyjadrí sústrasť a solidaritu a bude stáť po boku tých, ktorých zasiahli nedávne udalosti.“

Kardinál Pizzaballa „osobne zhodnotí humanitárne a pastoračné potreby komunity, aby mohol pomôcť nasmerovať ďalšiu prítomnosť a angažovanosť Cirkvi. Na žiadosť Latinského patriarchátu a v koordinácii s humanitárnymi partnermi bol zabezpečený prístup pre dodávku základnej pomoci nielen kresťanskej komunite, ale čo najväčšiemu počtu rodín. Ide o stovky ton potravín, súpravy prvej pomoci a naliehavo potrebné zdravotnícke vybavenie. Patriarchát zároveň zabezpečil evakuáciu zranených osôb do zdravotníckych zariadení mimo Gazy, kde im bude poskytnutá potrebná starostlivosť.“

„Modlíme sa za bezpečnosť delegácie – uzatvára vyhlásenie – a za prerušenie vojenských aktivít počas ich návštevy. Latinský patriarchát zostáva pevne oddaný kresťanskej komunite a celému obyvateľstvu Gazy. Nebudú zabudnutí ani opustení.“

Solidarita patriarchov a hláv cirkví Jeruzalema

Patriarchovia a hlavy cirkví Jeruzalema vyjadrili hlbokú solidaritu s Latinským patriarchátom Jeruzalema a s ľuďmi, ktorí sa uchýlili do katolíckeho kostola Svätej rodiny v Gaze po „brutálnom útoku izraelskej armády na kostolný komplex“.

„V neochvejnej jednote – uvádza vyhlásenie – dôrazne odsudzujeme tento zločin. Miesta bohoslužby sú posvätné a mali by byť chránené. Sú tiež chránené medzinárodným právom. Zasiahnutie kostola, v ktorom sa ukrýva približne 600 utečencov, vrátane detí so špeciálnymi potrebami, predstavuje porušenie týchto zákonov. Je to tiež urážka ľudskej dôstojnosti, pošliapanie posvätnosti ľudského života a znesvätenie posvätného miesta.“

„My, patriarchovia a hlavy cirkví Jeruzalema – uzatvárajú vyhlásenie – vyzývame svetových lídrov a agentúry OSN, aby sa zasadili za okamžité prímerie v Gaze, ktoré ukončí túto vojnu. Zároveň ich naliehavo prosíme, aby zabezpečili ochranu všetkých náboženských a humanitárnych miest a poskytli pomoc hladujúcim masám v celom Pásme Gazy. Naše modlitby a podpora zostávajú neochvejné – vyprosujeme spravodlivosť, mier a ukončenie utrpenia, ktoré postihlo obyvateľov Gazy.“

Preklad Martin Jarábek