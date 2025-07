Pápež influencerom: Choďte opraviť siete!

Pápež Lev XIV. sa v utorok 29. júla prihovoril účastníkom Jubilea digitálnych misionárov a influencerov na záver svätej omše v Bazilike sv. Petra, ktorej predsedal kard. Antonio Tagle, proprefekt Dikastéria pre evanjelizáciu. Svätý Otec influencerov vyzval, aby vo svete zdrvenom vojnami boli „činiteľmi spoločenstva, schopnými prelomiť logiky rozdelenia a polarizácie, individualizmu a egocentrizmu“.

„V digitálnom priestore vždy hľadajte „trpiace telo Krista“, povedal Petrov nástupca a influencerov vyzval, aby robili kultúru ľudskou. „Buďte zameraní na Krista, aby ste prekonali logiku sveta, falošných správ (fake news), malichernosti krásou a svetlom Pravdy“, dodal Svätý Otec.

Plné znenie pozdravu pápeža,

ktorého časť vyslovil v taliančine, časť v angličtine a časť v španielčine:

V mene Otca, i Syna i Ducha Svätého, pokoj s vami!

Drahí bratia a sestry, začali sme týmto pozdravom: pokoj s vami!

Ako veľmi potrebujeme pokoj v tejto našej dobe, rozorvanej nepriateľstvom a vojnami. A ako veľmi nás dnes volá k svedectvu pozdrav Zmŕtvychvstalého: „Pokoj vám!“ (Jn 20, 19). Nech je s nami všetkými pokoj. V našich srdciach a v našom konaní.

To je poslaním Cirkvi: ohlasovať svetu pokoj! Pokoj, ktorý prichádza od Pána, ktorý premohol smrť, ktorý nám prináša Božie odpustenie, ktorý nám daruje život Otca, ktorý nám ukazuje cestu Lásky!

1. Je to poslanie, ktoré Cirkev dnes zveruje aj vám, ktorí ste tu v Ríme na svojom Jubileu. Prišli ste obnoviť svoj záväzok živiť kresťanskú nádej na sociálnych sieťach a v digitálnom prostredí. Pokoj, mier je potrebné hľadať, ohlasovať a zdieľať na každom mieste – či už v dramatických vojnových zónach, alebo v prázdnych srdciach tých, ktorí stratili zmysel existencie a chuť k vnútornému životu, chuť k duchovnému životu. A dnes, možno viac ako kedykoľvek predtým, potrebujeme misionárskych učeníkov, ktorí by prinášali svetu dar Zmŕtvychvstalého; ktorí by dávali hlas nádeji, ktorú nám dáva živý Ježiš, až na končiny sveta (porov. Sk 1, 3-8); ktorí by prichádzali všade tam, kde je srdce čakajúce, srdce hľadajúce, srdce potrebujúce. Áno, až na kraj sveta, na existenciálne hranice, kde nie je nádej.

(@Vatican Media)

2. V tejto misii je druhá výzva: v digitálnom priestore vždy hľadajte „trpiace telo Krista“ v každom bratovi a sestre. Dnes sa nachádzame v novej kultúre, hlboko poznačenej a vytvorenej technológiou. Je na nás – je to na každom z vás – aby sme zabezpečili, že táto kultúra zostane ľudská.

Veda a technológia ovplyvňujú spôsob, akým žijeme vo svete, a dokonca ovplyvňujú aj to, ako chápeme sami seba, i to, ako si vytvárame vzťah s Bohom i ako vytvárame vzťahy medzi sebou navzájom. Avšak nič, čo pochádza od človeka a jeho tvorivosti, by nemalo byť použité na podkopávanie dôstojnosti druhých. Našou úlohou – vašou úlohou – je pestovať kultúru kresťanského humanizmu, a to spoločne. To je krása „siete“ pre nás všetkých.

Tvárou v tvár kultúrnym zmenám v priebehu histórie Cirkev nikdy nezostala pasívna; vždy sa snažila ožiariť každú dobu svetlom a nádejou Krista, rozlišovať dobro od zla, čo dobré vzniklo z toho, čo bolo potrebné zmeniť, premeniť, očistiť.

Dnes žijeme v kultúre, kde je technologický rozmer prítomný takmer vo všetkom, najmä keďže široké uplatnenie umelej inteligencie bude znamenať novú éru v životoch jednotlivcov i spoločnosti ako celku. Je to výzva, ktorej musíme čeliť: zamyslieť sa nad autentickosťou nášho svedectva, nad našou schopnosťou počúvať a hovoriť, nad našou schopnosťou rozumieť a byť pochopený. Máme povinnosť spolupracovať na rozvoji spôsobu myslenia a jazyka našej doby, ktorý dáva hlas láske.

S prefektom Dikastéria pre komunikáciu Paolom Ruffinim (@Vatican Media)

Nejde len o vytváranie obsahu, ale o budovanie stretávania sŕdc. To umožní hľadanie tých, ktorí trpia, tých ktorí potrebujú poznať Pána, aby uzdravili svoje rany, aby sa opäť postavili na nohy a našli zmysel vo svojich životoch. Tento proces začína predovšetkým od prijímania našej vlastnej chudoby, odhodenia všetkých masiek a uznania, že my sami najviac potrebujeme evanjelium. A tento proces je spoločným úsilím.

3. A to nás vedie k tretej výzve, ktorou sa obraciam na vás všetkých: „Choďte opraviť siete.“ Ježiš povolal svojich prvých apoštolov, keď opravovali svoje rybárske siete (porov. Mt 4, 21-22). Žiada to aj od nás, ba čo viac, žiada nás, aby sme dnes budovali iné siete: siete vzťahov, siete lásky, siete nezištnej vzájomnej výmeny, v ktorých je priateľstvo autentické a hlboké. Siete, kde by sa dalo opraviť to, čo sa roztrhlo, kde by sa dalo uzdraviť z osamelosti, bez ohľadu na počet followers - sledovateľov, ale zažívajúc pri každom stretnutí nekonečnú veľkosť Lásky. Siete, ktoré dávajú priestor druhým viac ako sebe samým, kde žiadna „bublina“ nemôže zakryť hlasy tých najslabších. Siete, ktoré oslobodzujú, siete, ktoré zachraňujú. Siete, ktoré nám pomáhajú znovu objaviť krásu hľadenia si navzájom do očí. Siete pravdy. Tak bude každý zdieľaný príbeh dobra uzlom jedinej, nesmiernej siete: siete sietí, Božej siete.

(@Vatican Media)

Buďte teda vy činiteľmi spoločenstva, schopnými prelomiť logiky rozdelenia a polarizácie, individualizmu a egocentrizmu. Buďte zameraní na Krista, aby ste prekonali logiku sveta, falošných správ (fake news), malichernosti krásou a svetlom Pravdy (porov. Jn 8, 31-32).

A teraz, predtým ako vás požehnám a zverím vaše svedectvo Pánovi, chcem vám poďakovať za všetko dobré, čo ste urobili a robíte vo svojom živote, za sny, ktoré nesiete vpred, za vašu lásku k Pánovi Ježišovi, za vašu lásku k Cirkvi, za pomoc, ktorú poskytujete tým, ktorí trpia, za vaše kráčanie digitálnymi cestami.

Preklad: Zuzana Klimanová