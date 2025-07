Homília pápeža v kaplnke karabinierov v Castel Gandolfe

Prinášame text homílie pápeža Leva XIV., ktorú v utorok 15. júla predniesol pri slávení svätej omše v kaplnke na Stanici karabinierov v Castel Gandolfe.

Vatican News

Drahí bratia a sestry,

evanjelium, ktoré sme práve počuli, nám odhaľuje pravý kresťanský význam týchto dvoch slov: brat a sestra. Sú to výrazy vzťahu, ktoré často opakujeme v liturgii ako pozdrav, ako znak blízkosti a lásky. Ježiš, jednorodený Boží Syn, vysvetľuje ich zmysel vo vzťahu k sebe a k svojmu Otcovi a odhaľuje pritom puto silnejšie než pokrvné, pretože zahŕňa nás všetkých a spája každého muža i ženu. Všetci sa totiž stávame Ježišovými bratmi a sestrami vtedy, keď konáme Božiu vôľu, teda keď žijeme v láske k sebe navzájom, ako Boh miloval nás.

Každý vzťah, ktorý Boh prežíva v sebe a pre nás, sa tak stáva darom: keď sa jeho jednorodený Syn stáva naším bratom, jeho Otec sa stáva naším Otcom a Duch Svätý, ktorý spája Otca a Syna, prichádza prebývať do našich sŕdc. Božia láska je taká veľká, že Ježiš si nenecháva pre seba ani svoju matku, ale v hodine kríža nám Máriu zveruje ako našu matku (porov. Jn 19, 27). Iba ten, kto žije v takejto plnej oddanosti, môže povedať: „Ktokoľvek plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka“ (Mt 12, 50). Tieto slová nám osobitne pomáhajú pochopiť, že Mária sa stáva Ježišovou matkou preto, lebo s láskou počúva Božie slovo, prijíma ho do svojho srdca a verne podľa neho žije. Preto svätý Augustín, keď komentoval tento evanjeliový úryvok, napísal: „Pre Máriu malo väčšiu hodnotu, že bola Kristovou učeníčkou, ako to, že bola jeho matkou.“ A naozaj: „Mária bola blahoslavená, lebo počúvala Božie slovo a zachovávala ho“ (Sermo 72/A, 7). Zmysel Máriinho života spočíva vo vernosti Slovu, ktoré prijala od Boha: Slovu života, ktoré nosila vo svojom lone a darovala svetu.

(@Vatican Media)

Drahí bratia a sestry,

nedávno sme slávili 75. výročie vyhlásenia Virgo fidelis - Panna Verná - za patrónku Zboru karabinierov. Práve z Castel Gandolfa môj ctihodný predchodca pápež Pius XII. v roku 1949 prijal tento krásny návrh Generálneho velenia Zboru. Po tragédii vojny, v období morálnej a materiálnej obnovy, sa Máriina vernosť Bohu stala modelom vernosti každého karabiniera voči vlasti a talianskemu ľudu. Táto čnosť vyjadruje oddanosť, čistotu a stálosť záväzku konať pre spoločné dobro, ktoré karabinieri chránia zabezpečovaním verejnej bezpečnosti a obhajobou práv všetkých, najmä tých, ktorí sa nachádzajú v ohrození.

Preto vyjadrujem hlbokú vďačnosť za ušľachtilú a náročnú službu, ktorú Zbor karabinierov poskytuje Taliansku a jeho občanom, ako aj Svätej stolici a pútnikom prichádzajúcim do Ríma – najmä v tomto jubilejnom roku.

Úcta k Virgo Fidelis (Panne Vernej) zároveň odráža heslo Zboru karabinierov „Verne po celé stáročia“ a vyjadruje zmysel pre povinnosť a obetavosť každého príslušníka Zboru, až po obetu vlastného života. Ďakujem preto prítomným civilným a vojenským autoritám za všetko, čo robíte pri plnení svojich úloh. Tvárou v tvár nespravodlivostiam, ktoré narúšajú spoločenský poriadok, nepodliehajte pokušeniu myslieť si, že zlo má posledné slovo. Osobitne v tomto čase vojen a násilia zostaňte verní svojmu sľubu: ako služobníci štátu odpovedajte na zločin silou zákona a čestnosti. Len tak si Zbor karabinierov – Benemerita, teda „Zaslúžilá“ – vždy zaslúži úctu talianskeho ľudu.

V tejto Eucharistii, keď slávime umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie Pána, je správne a povinné spomínať na karabinierov, ktorí obetovali svoj život pri plnení služby. Ako príklad vám zverujem ctihodného Salva D’Acquista, nositeľa zlatej medaily za vojenskú statočnosť, ktorého proces blahorečenia práve prebieha. V každej vašej misii nech vás Virgo fidelis sprevádza a s láskou bdie nad každým z vás, nad vašimi rodinami i vašou prácou.

Do pozornosti 15/07/2025 Vila jezuitov v Castel Gandolfe Obdobie oddychu Svätého Otca Leva XIV. pokračuje v Castel Gandolfe. Dnes, v utorok 15. júla, o 9. hodine slávil súkromnú svätú omšu v kaplnke na miestnej stanici karabinierov. ...

Preklad o. Martin Jarábek