„Ty, Pane, si moja nádej“ – Posolstvo pápeža Leva XIV. k 9. svetovému dňu chudobných

Pri príležitosti 9. svetového dňa chudobných, ktorý sa bude sláviť v nedeľu 16. novembra 2025, zverejnil pápež Lev XIV. svoje posolstvo. Jeho ústredným motívom je biblický verš „Ty, Pane, si moja nádej“ (Ž 71, 5), ktorý sa ako niť nádeje tiahne celým textom – výzvou k zodpovednosti, obráteniu a konkrétnym skutkom lásky voči najchudobnejším.

Martin Jarábek - Vatican News

Svätý Otec otvára posolstvo pohľadom na žalmistovu skúsenosť, plnú utrpenia, no zakorenenú v dôvere: „V tebe, Pane, som našiel útočisko, nebudem zahanbený naveky“ (Ž 71, 1). Ako pripomína pápež: „V skúškach života je nádej živená istotou, že Božia láska je vyliata do našich sŕdc skrze Ducha Svätého“ (porov. Rim 5, 5).

Chudobní – často zbavení istôt, prehliadaní a zraňovaní – sú podľa pápeža práve preto zvláštnymi svedkami pevnej a spoľahlivej nádeje. „Ich nádej nemôže spočívať v moci či majetku; naopak, často sú ich obeťami. Ich nádej môže spočívať len inde.“ Z tohto pohľadu Svätý Otec volá k duchovnej premene: „Keď túžime po Bohu ako po spoločníkovi na ceste, bohatstvo stráca význam, pretože objavujeme pravý poklad, ktorý skutočne potrebujeme.“

Najväčšou chudobou však nie je len materiálna núdza, ale „nepoznať Boha“. Pápež v tejto súvislosti cituje slová svojho predchodcu Františka: „Najhoršou diskrimináciou, ktorou chudobní trpia, je nedostatok duchovnej pozornosti... Majú potrebu Boha a my im nemôžeme odoprieť jeho priateľstvo, požehnanie, slovo, sviatosti a cestu viery.“ (Evangelii gaudium, 200)

Kristova nádej je podľa pápeža „istotou na ceste života, pretože nestojí na ľudskej sile, ale na Božom prisľúbení“. Prvotní kresťania symbolicky spojili nádej s kotvou – znakom stability. Lev XIV. pripomína: „Naša pravá vlasť je v nebi (porov. Flp 3, 20) a táto perspektíva nás zaväzuje už dnes premieňať mestá ľudí podľa Božieho kráľovstva.“

Svätý Otec tiež upozorňuje na „povinnosť niesť zodpovednosť v dejinách“, pričom charita nie je voliteľným dodatkom, ale „najväčším spoločenským príkazom“ (KKC, 1889). Početné formy dobročinnosti – ako domovy, komunity, jedálne, školy či centrá pomoci – sú pre pápeža „znamením nádeje“, ktoré „provokujú k prekonaniu ľahostajnosti a vedú k angažovanosti“.

„Chudobní nie sú pre Cirkev rozptýlením, ale najmilovanejšími bratmi a sestrami,“ píše pápež Lev XIV. a pripomína, že patria do samotného srdca pastoračnej činnosti, liturgie i ohlasovania evanjelia: „Boh prijal ich chudobu, aby nás ich prostredníctvom obohatil – ich hlasmi, príbehmi, tvárami.“

V závere posolstva rímsky biskup pripomína prepojenie Svetového dňa chudobných s Jubilejným rokom 2025. „Keď sa zatvoria Sväté brány, budeme musieť uchovať a odovzdať Božie dary, ktoré sme počas celého roka prijímali.“ A dodáva: „Pomáhať chudobným nie je len vecou lásky, ale predovšetkým spravodlivosti.“

Svätý Otec vyjadruje nádej, že Jubileum bude podnetom na tvorbu politík zameraných na odstránenie starých i nových foriem chudoby, podporu práce, vzdelania, bývania a zdravotnej starostlivosti. „Bez nich nebude možné zabezpečiť skutočnú bezpečnosť – tú nemožno nikdy dosiahnuť zbraňami.“

Na záver sa pápež Lev XIV. obracia k Panne Márii, Úteche zarmútených, a spolu s celou Cirkvou zveruje svet do rúk nádeje: „In te, Domine, speravi, non confundar in aeternum – V tebe, Pane, som dúfal, nebudem naveky zahanbený.“