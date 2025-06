Páter Robert sa stal kňazom pred 43 rokmi, len na skok

Svätý Otec Lev XIV. si dnes pripomína výročie kňazskej vysviacky v kaplnke svätej Moniky, ktorá sa nachádza na Námestí Sant’Uffizio a v roku 2023 mu bola kaplnka zverená ako titulárna diakonia.

Andrea Tornielli – Vatican news

„Pre mňa nasýtiť vás všetkých obyčajným chlebom je niečo, čo nedokážem. No toto Slovo je vaším podielom. Živím vás z toho istého stola, ktorý živí mňa. Som vaším sluhom.“ Tieto slová, ktoré vyjadrujú myšlienku svätého Augustína z 339. kázne, boli úvodom na obrázku na pripomenutie si kňazskej vysviacky Roberta F. Prevosta z 19. júna 1982. Na prednej strane bola Posledná večera, zobrazená na ruskej ikone z 15. storočia.

Pred štyridsiatimi tromi rokmi sa teda pápež Lev XIV. stal kňazom v kaplnke svätej Moniky v Ríme, len na skok od Vatikánu a od Námestia Sant’Uffizio, kde dnes pápež býva. Vysviacku mu udelil belgický arcibiskup Jean Jadot, ktorý bol v tom čase zástupcom predsedu Sekretariátu pre nekatolíkov po tom, ako pôsobil ako apoštolský delegát a pro-nuncius v Ázii, Afrike a napokon v Spojených štátoch amerických. V čase vysviacky mal páter Robert Francis Prevost 27 rokov a už študoval kánonické právo na Pápežskej univerzite svätého Tomáša Akvinského. Do Rehole svätého Augustína vstúpil päť rokov pred tým a v roku 1981 zložil večné sľuby. V roku 1985 bol následne vyslaný ako misionár do Peru, kde pôsobil v misii v Chulucanase v oblasti Piura.

Citát vybraný na pamätnú kartičku odkazuje aj na iné Augustínove texty, osobitne i Výklady na žalmy (Enarrationes in Psalmos, 103, III, 9): „Si dobrý služobník Kristov – písal Hipponský – ak slúžiš tým, ktorým slúžil Kristus… Tým, že ťa svojou krvou oslobodil, urobil ťa mojím služobníkom… Milujte svojich služobníkov v mene svojho Pána. Nech nám on dá milosť dobre konať túto službu, lebo či chceme, či nechceme, sme služobníkmi, no ak nimi sme z vlastnej vôle, neslúžime z nutnosti, ale z lásky.“

Tieto slová o službe, o odovzdaní Bohu a o službe jeho ľudu určitým spôsobom zazneli aj v prvej homílii o kňazských vysviackach, ktorú predniesol nový rímsky biskup vo vatikánskej bazilike svätého Petra 31. mája 2025, keď udelil kňazské svätenie jedenástim diakonom diecézy. „Drahí ordinandi – povedal pápež –, vnímajte sami seba podľa príkladu Ježiša! Byť Boží – služobníkmi Boha, aj služobníkmi Božieho ľudu – to nás viaže k zemi: nie k svetu ideálnemu, ale k svetu reálnemu. Ako Ježiš, aj vy stretnete ľudí z mäsa a kostí, ktorých vám Otec postaví do cesty. Im sa zasväťte, neoddeľujte sa od nich, neizolujte sa, neurobte si z daru, ktorý ste prijali, akési privilégium… ‚Láska Kristova nás totiž spája‘, bratia a sestry! Je to vlastnenie, ktoré oslobodzuje a robí nás schopnými nevlastniť nikoho. Oslobodzovať, nie vlastniť. Patríme Bohu: niet väčšieho bohatstva, ktoré si môžeme vážiť a odovzdávať ďalej. Je to jediné bohatstvo, ktoré sa rozdelením znásobuje.“

Titul kaplnky svätej Moniky, kde sa v roku 1982 konala kňazská vysviacka, zveril pápež František ako diakoniu novému kardinálovi Robertovi Prevostovi 30. septembra 2023.

Preklad Martin Jarábek