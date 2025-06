Pápež: Zomiera mnoho nevinných, musíme spoločne hľadať mier

Na záver svojej návštevy vatikánskeho vysielacieho centra v Santa Maria di Galeria v rozhovore pre taliansku televíznu stanicu Tg1 Rai Lev XIV. opätovne zdôraznil význam služby Vatikánskeho rozhlasu osobitne pre najťažšie dostupné oblasti a hovoril o fotovoltaickom projekte centra ako o „úžasnej príležitosti“ na riešenie dôsledkov klimatických zmien.

„Chcel by som obnoviť túto výzvu na mier, aby sme sa za každú cenu pokúsili vyhnúť použitiu zbraní“ a snažili sa „diplomatickými prostriedkami o dialóg“. O konfrontáciu uskutočnenú „spoločne“ s cieľom „hľadať riešenia“ tej drámy „mnohých nevinných, ktorí umierajú“. Pápež Lev XIV. hneď za prahom vysielacieho centra v Santa Maria di Galeria - kde strávil časť dopoludnia objavovaním zariadení, ktoré už viac ako 90 rokov sprevádzajú prácu Vatikánskeho rozhlasu - sa na niekoľko minút zastavil pri mikrofóne vatikanistu Tg1 Ignazia Ingraa, aby potvrdil tieto výzvy na mier pre svet, ktorý je čoraz viac zahltený zúrivosťou zbraní.

Vždy „krásne slovo“ Vatikánskeho rozhlasu

Pápež sa tiež pozastavil nad históriou a budúcnosťou Vysielacieho centra, ktoré si v roku 1957 želal Pius XII. a ktoré je dnes predurčené na to, aby ponúkalo odpoveď na nástrahy, ktoré prinášajú klimatické zmeny. „Nepoznal som toto centrum, antény Vatikánskeho rozhlasu,“ hovorí Lev XIV. a rovnako ako počas návštevy v Santa Maria di Galeria zdôrazňuje, aké užitočné bolo pre neho, misionára v Latinskej Amerike, keď „malou vysielačkou“ zachytával krátkovlnné vysielanie pápežského rozhlasu, a to „mnohokrát aj v horách, kde neboli iné možnosti“. A potom podobne v Afrike, pri svojich návštevách ako predstavený augustiniánov, keď cestoval do rôznych krajín. „V noci,“ spomína, „som vždy našiel správy, dobré slovo pre túto veľmi dôležitú službu Vatikánskeho rozhlasu“.

Fotovoltaická elektráreň, príklad pre svet

Centrum Santa Maria di Galeria je teraz na ceste, ktorú pred časom vytýčil pápež František, ktorý práve pred rokom prostredníctvom motu proprio Fratello sole ustanovil, aby bolo vybavené agrovoltaickou elektrárňou pre energetickú autonómiu Vatikánskeho štátu. Pre Leva XIV. je to „úžasná príležitosť“ a „záväzok zo strany Cirkvi“ ponúknuť „svetu príklad, ktorý je veľmi dôležitý“. Všetci, zopakoval, „poznáme dôsledky klimatických zmien a naozaj sa musíme starať o celý svet, o celé stvorenstvo, ako to jasne učil pápež František“.

