Pápež ženským reholiam: Buďte zakorenené v Kristovi, aby ste rozsievali dobro

Pápež Lev XIV. prijal v pondelok 30. júna štyri ženské rehole pri príležitosti ich generálnych kapitúl: Kongregáciu Dcér Božej lásky, ďalej Rád sestier sv. Bazila Veľkého a dve španielske kongregácie Agustinas Hermanas del Amparo a Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones. V príhovore ich pápež vyzval, aby si vzali príklad zo svätého Augustína, Bazila a Františka, ktorí „pestovali nové spôsoby služby“, najmä voči tým najzraniteľnejším.

Isabella H. de Carvalho, Miroslava Holubíková – Vatican News

„Ako veľmi Pán nasýti môj smäd po živote, po láske, po svetle?“ Tento podnet na zamyslenie ponúkol pápež Lev XIV. ženským rehoľným inštitútom, ktoré prijal v Klementínskej sále Apoštolského paláca. Do Ríma prišli okrem svojich generálnych kapitúl aj kvôli sláveniu Jubilejného roka. Pápež ich vo svojom príhovore povzbudil, aby svoj život a poslanie zakorenili v Kristovi a aby pre svoju službu čerpali silu a inšpiráciu od zakladateľov svojich reholí. Lev XIV. uviedol:

„Vaše príbehy ukazujú spoločnú dynamiku, v ktorej svetlo veľkých vzorov duchovného života minulosti – ako Augustín, Bazil, František – prostredníctvom askézy, odvahy a svätosti života zakladateľov a zakladateliek vzbudilo a rozvíjalo nové spôsoby služby, najmä voči najkrehkejším: deťom, chudobným dievčatám a chlapcom, sirotám, migrantom. Časom sa k týmto krehkým pridali starí a chorí ľudia.“

Citujúc svätca, ktorý založil rád, do ktorého pápež patrí, svätého Augustína, zdôraznil Petrov nástupca dôležitosť „prvenstva Boha v kresťanskom živote“. A v tejto súvislosti vysvetlil slová biskupa Jáfeta, že „Boh je všetko“:

„Ak si hladný, Boh je tvoj chlieb; ak si smädný, Boh je tvoja voda; ak si v tme, Boh je tvoje svetlo, ktoré nemá západ slnka; ak si nahý, Boh je tvoje nesmrteľné rúcho. (…) Práve zakorenenie v Kristovi viedlo tých, ktorí tu boli pred nami – mužov a ženy ako my, s takými darmi a obmedzeniami ako my – k tomu, aby dokázali veci, o ktorých by si možno nikdy nemysleli, že ich môžu dosiahnuť, a umožnilo im zasiať semienka dobra, ktoré, prekonávajúc stáročia a kontinenty, dnes zasahujú prakticky celý svet, ako to dokazuje aj vaša prítomnosť.“

(@Vatican Media)

Evanjelium je hnacím motorom pre službu

Pápež prítomným rehoľníčkam pripomenul, že „prichádzajú k Petrovmu hrobu, aby obnovili svoju lásku k Pánovi a vernosť Cirkvi“ a „urobili dôležité rozhodnutia, od ktorých závisí ich vlastná budúcnosť i budúcnosť Cirkvi“. A dodal:

„Vzostupy a pády vašej minulosti a živosť prítomnosti ukazujú, ako je vernosť starobylej múdrosti evanjelia najlepším hnacím motorom pre tých, ktorí sa, poháňaní Duchom Svätým, vydávajú na nové cesty sebadarovania, oddaní láske k Bohu a blížnemu v pozornom načúvaní znameniam čias.“

(@Vatican Media)