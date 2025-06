Pápež seminaristom: Svojou energiou rozdúchavate plameň nádeje v Cirkvi

„Ďakujem vám predovšetkým za vašu radosť a nadšenie. Ďakujem vám, pretože svojou energiou rozdúchavate plameň nádeje v živote Cirkvi!“ Týmito slovami sa v utorok 24. júna prihovoril Svätý Otec Lev XIV. seminaristom pri príležitosti ich Jubilea. Ako pápež uviedol, „dnes neprišli len ako pútnici, ale aj ako svedkovia nádeje“ a toto svedectvo je o „fascinujúcom dobrodružstve kňazského povolania“.

Miroslava Holubíková – Vatican News

Svätý Otec Lev XIV. sa so seminaristami stretol v Bazilike sv. Petra, kde sa im prihovoril meditáciou, aby ich povzbudil na ceste formácie „v čase ktorý nie je ľahký“. Pápež uviedol:

„Prijali ste povolanie stať sa tichými a silnými ohlasovateľmi Slova, ktoré zachraňuje, služobníkmi otvorenej Cirkvi a vychádzajúcej misionárskej Cirkvi. Hovoríte s pokorou a odvahou „áno“ Kristovi, ktorý vás volá, a toto vaše „tu som“, ktoré mu adresujete, klíči v živote Cirkvi a sprevádza ho nevyhnutná cesta rozlišovania a formácie.“

Pápež seminaristom zdôraznil, že Ježiš ich „pozýva, aby prežívali skúsenosť priateľstva s ním a jeho spoločníkmi“, a táto skúsenosť „má trvalo rásť aj po vysvätení“, aby „mohli byť pastiermi podľa jeho Srdca“. Potom Svätý Otec pripomenul encykliku pápeža Františka Dilexit nos, keď uviedol, že „v čase formácie a rozlišovania, je dôležité upriamiť pozornosť na stred, na „motor“ celej ich cesty: na srdce“. Ďalej vysvetlil:

„Tak ako Kristus miloval ľudským srdcom, aj vy ste povolaní milovať Kristovým srdcom! (...) Ale aby ste sa naučili tomuto umeniu, musíte pracovať na svojom vnútri, kde Boh dáva zaznieť svojmu hlasu a odkiaľ vychádzajú najhlbšie rozhodnutia; ale ktoré je tiež miestom napätia a zápasov (porov. Mk 7, 14 - 23), ktoré treba premeniť, aby celá vaša ľudskosť mala vôňu evanjelia. (...) Dobre si zapamätajte výzvu sv. Augustína, aby sme sa vrátili do srdca, pretože tam nájdeme stopy Boha. Zostup do srdca nás niekedy môže vystrašiť, pretože sú v ňom aj rany. Nebojte sa oň starať, nechajte si pomôcť, pretože práve z týchto rán sa zrodí schopnosť byť nablízku tým, ktorí trpia. Bez vnútorného života nie je možný ani duchovný život, pretože Boh k nám hovorí práve tam, v srdci.“

Pápež Lev XIV. zdôraznil. že je potrebný „tréning, aby sa naučili rozpoznávať pohnútky srdca“, teda „pocity, ktoré pomáhajú odhaliť smer života“. Seminaristom pripomenul, že „privilegovanou cestou, ktorá vedie do vnútra, je modlitba“, pretože bez stretnutia s Bohom nemôžeme skutočne spoznať sami seba“. Ako dodal, vzývanie Ducha Svätého im pomôže „formovať poddajné srdce, schopné chápať Božiu prítomnosť aj počúvaním hlasov prírody a umenia, poézie, literatúry a hudby, ako aj ľudských vied.“ Pápež vysvetlil, že pri teologickom štúdiu by sa mali naučiť „s otvorenou mysľou a srdcom načúvať hlasom kultúry, a „tak ako Ježiš načúvať často tichému volaniu malých, chudobných a utláčaných a mnohých, najmä mladých ľudí, ktorí hľadajú zmysel svojho života“. Ďalej pokračoval:

„Ak sa budete starať o svoje srdce a denne sa budete venovať tichu, meditácii a modlitbe, môžete sa naučiť umeniu rozlišovania. Aj to je dôležitá úloha: naučiť sa rozlišovať. Keď sme mladí, nosíme v sebe veľa túžob, snov a ambícií. Srdce je často preplnené a cítime sa zmätení. Podľa vzoru Panny Márie sa naše vnútro musí stať schopným chrániť sa a rozjímať: schopné synballein - ako píše evanjelista Lukáš (2.19.51) - teda skladať fragmenty dohromady. Chrániť sa povrchnosti a skladať fragmenty života dokopy v modlitbe a meditácii a pýtať sa: Čo ma to, čo prežívam, učí? Čo mi to hovorí na mojej ceste? Kam ma Pán vedie?“

Svätý Otec Lev XIV. zdôraznil, že je „nevyhnutné, aby sa od čias seminára veľmi sústredili na ľudskú zrelosť a odmietali akékoľvek maskovanie sa a pokrytectvo.“ Podľa pápeža „sa musia naučiť pomenovať a vyjadriť aj smútok, strach, úzkosť, rozhorčenie a všetko uviesť do vzťahu s Bohom“. „Krízy, obmedzenia, slabosti netreba skrývať, sú naozaj príležitosťou na milosť a veľkonočnú skúsenosť“, dodal pápež.

Na záver Svätý Otec upozornil, že „vo svete, kde často vládne nevďačnosť a túžba po moci, kde sa niekedy zdá, že prevláda logika vyraďovania“ sú seminaristi „povolaní svedčiť o Kristovej vďačnosti a bezplatnosti“ a „praktizovať štýl prijatia a blízkosti, veľkorysej a nezištnej služby“ a „dovoliť Duchu Svätému pomazať ich ľudskosť ešte pred vysvätením“. Pápež pripomenul, že „Kristovo Srdce je oživované nesmiernym súcitom“, pretože „on je milosrdným Samaritánom ľudstva a hovorí nám „Choďte a robte aj vy podobne“ (Lk 10, 37)“.

Pred záverečným požehnaním prítomných seminaristov pápež Lev XIV. povzbudil:

„Drahí seminaristi, múdrosť Matky Cirkvi, podporovaná Duchom Svätým, v priebehu času vždy hľadá najvhodnejšie spôsoby formácie zasvätených služobníkov podľa potrieb jednotlivých miest. Aká je v tomto úsilí vaša úloha? Je to tá, aby ste nikdy nepoľavovali, aby ste neboli len pasívnymi prijímateľmi, ale aby ste boli zapálení pre kňazský život, žili prítomnosťou a s prorockým srdcom hľadeli do budúcnosti. Dúfam, že toto naše stretnutie pomôže každému z vás prehĺbiť váš osobný dialóg s Pánom, v ktorom ho budete prosiť, aby ste si čoraz viac osvojovali pocity jeho Srdca. Toho Srdca, ktoré prekypuje láskou k vám a k ľudstvu.“

Ďalšie stretnutie seminaristov so Svätým Otcom

Pri príležitosti Jubilea seminaristov a Jubilea kňazov sa vo štvrtok 26. júna od 15.00 do 18.00 h v Auditoriu Conciliazione (na Via della Conciliazione 4. ) uskutoční stretnutie, ktoré organizuje Dikastérium pre klérus na tému z Jánovho evanjelia „Šťastní kňazi - Nazval som vás priateľmi“ (Jn 15, 15). Medzinárodné podujatie za účasti pápeža Leva XIV. bude zahŕňať aj modlitby a reflexie a je určené všetkým, ktorí sa venujú pastorácii povolaní a formácii v seminároch. Po ukončení stretnutia je možné sa zúčastniť na vigílii povolaní, ktorá je naplánovaná v Bazilike svätého Petra.

