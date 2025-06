Pápež prijal ROACO: Nasledujme Krista, ktorý oslobodil srdcia od nenávisti

„Chcel by som objať všetkých východných kresťanov, ktorí na zlo odpovedajú dobrom: ďakujem vám za svedectvo, ktoré vydávate, keď zostávate vo svojich krajinách ako učeníci a ako svedkovia Krista.“ To sú slová pápeža Leva XIV. z jeho príhovoru účastníkom plenárneho zhromaždenia Združenia diel na podporu východných cirkví (ROACO).

Zuzana Klimanová – Vatican News

Pápež členom ROACO poďakoval za ich službu:

„Zasievate nádej do krajín kresťanského Východu, ktoré sú ako nikdy predtým spustošené vojnami, vyčerpané záujmami, zahalené plášťom nenávisti, ktorý robí vzduch nedýchateľným a jedovatým. Ste kyslíkovou nádržou východných cirkví, vyčerpaných konfliktami. Pre mnoho obyvateľov, chudobných na prostriedky, ale bohatých na vieru, ste svetlom žiariacim v temnote nenávisti. So srdcom na dlani vás prosím, aby ste vždy urobili všetko, čo je vo vašich silách na pomoc týmto cirkvám, takým vzácnym a skúšaným.“

Srdce krváca

Svätý Otec spomenul, že história východných katolíckych cirkví bola vždy poznačená násilím. Zároveň dodal: „Zdá sa však, že dnes vojnové násilie zasahuje územia kresťanského Východu s diabolskou prudkosťou, akú sme doteraz nezažili. (...) Srdce krváca pri pomyslení na Ukrajinu, na tragickú a neľudskú situáciu v Gaze a na Blízky východ, zničený šírením vojny.“

S kard. Claudiom Gugerottim, prefektom Dikastéria pre východné cirki (@Vatican Media)

„Ľudia nemôžu zomierať kvôli fake news - falošným správam“, zdôraznil pápež. Zároveň upozornil:

„Je skľučujúce vidieť, že sila medzinárodného a humanitárneho práva už, zdá sa, nezaväzuje, nahradilo ju domnelé právo nútiť iných silou. Je to nedôstojné človeka, je to hanebné pre ľudstvo i pre vodcov národov.“

Zbrojenie - obchodovanie so smrťou

Svätý Otec spomenul aj problém zbrojenia:

„Ako je možné naďalej zrádzať túžby národov po mieri falošnými propagandami zbrojenia, v márnej ilúzii, že nadvláda rieši problémy skôr než by podnecovala nenávisť a pomstu? Ľudia si čoraz menej uvedomujú, koľko peňazí ide do vreciek obchodníkov so smrťou, za ktoré by sa mohli postaviť nemocnice a školy; namiesto toho sa ničia tie, ktoré už postavené sú!“

(@Vatican Media)

Modlitbový výkrik k Bohu

Čo môžeme urobiť? – položil otázku Petrov nástupca. Zároveň poskytol odpoveď:

„Som presvedčený, že v prvom rade sa skutočne musíme modliť. Je na nás, aby sme z každej tragickej správy a obrazu, ktorý nás zasiahne, urobili modlitbový výkrik k Bohu. A potom, treba pomáhať (...). Ale je toho viac, a to hovorím mysliac najmä na kresťanský Východ: je tu svedectvo.“

Oslobodiť sa od logík rozdelenia a odplaty

Najlepší príklad nám poskytol Kristus. Pápež vyzval:

„Hľaďme na Ježiša, ktorý nás volá, aby sme zacelili rany dejín len prostredníctvom miernosti jeho slávneho kríža, z ktorého vytryskuje sila odpustenia, nádej na nový začiatok, povinnosť zostať čestnými a transparentnými v mori korupcie. Nasledujme Krista, ktorý oslobodil srdcia od nenávisti, a dávajme príklad, aby sme sa oslobodili od logík rozdelenia a odplaty. Chcel by som sa poďakovať a ideálne objať všetkých východných kresťanov, ktorí na zlo odpovedajú dobrom: ďakujem vám, bratia a sestry, za svedectvo, ktoré vydávate predovšetkým vtedy, keď zostávate vo svojich krajinách ako učeníci a ako svedkovia Krista.“

(@Vatican Media)

Krištáľovo čistá viera

Lev XIV. zdôraznil, že je dôležité, aby katolíci poznali východné katolícke cirkvi, ktoré ich môžu nesmierne obohatiť:

„Je potrebné realizovať jasné výzvy Magistéria na spoznávanie pokladov Východu, napríklad začať organizovať základné kurzy o východných cirkvách v seminároch, na teologických fakultách a v centrách katolíckych univerzít. (...)

Ich zmysel pre posvätno, ich krištáľovo čistá viera, ktorú skúšky urobili pevnou ako žula, a ich spiritualita, ktorá šíri vôňu božského tajomstva, môžu prospieť túžbe po Bohu, ktorá je na Západe skrytá, avšak prítomná.“