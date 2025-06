Pápež: Politika nie je práca, je to poslanie pravdy a dobra

V Ríme tento víkend 21. - 22. júna prebieha Jubileum vlád. V sobotu účastníkov prijal na osobitnej audiencii pápež Lev XIV. Vo svojom príhovore k parlamentným poslancom zo 68 krajín, pápež pripomenul úlohu „chrániť dobro spoločenstva“, podporovať účinnú náboženskú slobodu a odpovedať na „veľkú výzvu umelej inteligencie“, aby podporovali „zdravý, spravodlivý a bezpečný životný štýl“ najmä pre mladých ľudí. Zdrojom inšpirácie im má byť svätý Tomáš More „mučeník slobody a primátu svedomia“.

PRÍHOVOR SVÄTÉHO OTCA

členom parlamentu pri príležitosti Jubilea predstaviteľov verejnej správy

21. júna 2025

Pani predsedníčka vlády a pán predseda Poslaneckej snemovne Talianskej republiky,

pani predsedníčka a pán generálny tajomník Medziparlamentnej únie,

zástupcovia akademických inštitúcií a náboženskí lídri,

s radosťou vás vítam pri príležitosti stretnutia Medzinárodnej medziparlamentnej únie počas Jubilea predstaviteľov verejnej správy. Pozdravujem členov delegácií zo šesťdesiatich ôsmich krajín. Osobitne si spomínam na predsedov jednotlivých parlamentných inštitúcií.

Politické pôsobenie bolo právom označené Piom XI. ako „najvyššia forma lásky“ (Pius XI., Príhovor k Talianskej katolíckej univerzitnej federácii, 18. decembra 1927). A skutočne, keď si uvedomíme službu, ktorú politika vykonáva v prospech spoločnosti a spoločného dobra, ukazuje sa ako dielo kresťanskej lásky, ktorá nikdy nie je len teóriou, ale vždy konkrétnym znakom a svedectvom Božieho pôsobenia v prospech človeka (porov. pápež František, encyklika Fratelli tutti, 176–192).

V tejto súvislosti by som sa s vami chcel toto ráno podeliť o tri úvahy, ktoré považujem za dôležité v súčasnom kultúrnom kontexte.

(@Vatican Media)

Prvá úvaha sa týka úlohy, ktorá vám bola zverená: podporovať a chrániť – nad rámec akýchkoľvek partikulárnych záujmov – dobro celej komunity, spoločné dobro, najmä obrániť tých najslabších a marginalizovaných. Znamená to napríklad usilovať sa o prekonanie neprijateľnej nerovnováhy medzi bohatstvom sústredeným v rukách niekoľkých a rozšírenou chudobou, ktorá presahuje únosnú mieru (porov. Lev XIII., encyklika Rerum novarum, 15. mája 1891, 1). Mnohí, ktorí žijú v krajnej núdzi, volajú, aby bolo počuť ich hlas, no často nenachádzajú uši ochotné ich počúvať. Takáto nerovnováha plodí situácie trvalej nespravodlivosti, ktoré ľahko prerastajú do násilia a skôr či neskôr do tragédie vojny. Dobrá politická činnosť, ktorá podporuje spravodlivé rozdelenie zdrojov, môže byť účinnou službou harmónii a mieru – tak na sociálnej úrovni, ako aj v medzinárodných vzťahoch.

Druhá úvaha sa týka náboženskej slobody a medzináboženského dialógu. Aj v tejto oblasti – dnes mimoriadne aktuálnej – môže politická činnosť veľa urobiť, ak podporí také podmienky, ktoré zabezpečia skutočnú náboženskú slobodu a umožnia rešpektujúce a konštruktívne stretnutie rôznych náboženských spoločenstiev. Viera v Boha a pozitívne hodnoty z nej vyplývajúce sú pre jednotlivcov i spoločenstvá nevyčerpateľným prameňom dobra a pravdy. Svätý Augustín v tejto súvislosti hovoril o prechode človeka od amor sui – egoistickej sebalásky, uzavretej a deštruktívnej – k amor Dei – nezištnej láske zakorenenej v Bohu, ktorá vedie k sebadarovaniu –, ako o kľúčovom prvku budovania civitas Dei, teda spoločnosti, ktorej základným zákonom je láska (porov. De civitate Dei, XIV, 28).

(@Vatican Media)

Aby ste mali v politickej činnosti jednotný referenčný bod, namiesto apriórneho vylúčenia transcendentna z rozhodovacích procesov, je užitočné hľadať v ňom to, čo všetkých spája. V tomto zmysle je nevyhnutným odkazom prirodzený zákon, nepísaný ľudskou rukou, no všeobecne platný a uznávaný v každej dobe, ktorého najpresvedčivejší a najvierohodnejší výraz nachádzame práve v prírode. Už v staroveku bol jeho autoritatívnym tlmočníkom Cicero, ktorý v diele De re publica napísal: „Prirodzený zákon je správny rozum v súlade s prírodou, všeobecný, stály a večný, ktorý svojimi príkazmi nabáda konať dobro a svojimi zákazmi odvracia od zla […]. Tento zákon nemožno nijako meniť, ani z neho nič odňať, a nie je možné ho úplne zrušiť; ani senát, ani ľud nás od neho nemôžu oslobodiť a netreba hľadať nikoho, kto by ho vysvetľoval. A nebude jedného zákona pre Rím, druhého pre Atény, jedného teraz a iného neskôr, ale jeden večný a nemeniteľný zákon bude platiť pre všetky národy v každom čase“ (Cicero, De re publica, III, 22).

Prirodzený zákon, všeobecne platný nad rámec iných subjektívnych presvedčení, je kompasom, ktorý môže orientovať legislatívnu činnosť i samotné konanie, najmä v súvislosti s etickými otázkami, ktoré sú dnes naliehavejšie než v minulosti, pretože sa dotýkajú oblasti osobnej intimity.

Všeobecná deklarácia ľudských práv, ktorú prijala a vyhlásila Organizácia Spojených národov 10. decembra 1948, už patrí k spoločnému kultúrnemu dedičstvu ľudstva. Tento vždy aktuálny dokument môže výrazne prispieť k tomu, aby sa ľudská osoba – vo svojej nedotknuteľnej celistvosti – stala základom hľadania pravdy a východiskom obnovy dôstojnosti pre tých, ktorí sa necítia rešpektovaní vo svojom vnútri a vo svojom svedomí.

Prichádzame k tretej úvahe. Civilizačný stupeň dosiahnutý v našom svete a ciele, na ktoré ste povolaní odpovedať dnes čelia veľkej výzve umelej inteligencie. Ide o vývoj, ktorý môže byť bezpochyby prínosný pre spoločnosť, avšak v tej miere v akej jej využívanie nezasahuje do identity a dôstojnosti ľudskej osoby, a do jej základných slobôd. Osobitne netreba zabúdať, že umelá inteligencia má slúžiť ako nástroj v prospech človeka – nie ho znehodnocovať ani ohrozovať jeho dôstojnosť. Ide teda o významnú výzvu, ktorá si vyžaduje veľkú pozornosť a prezieravý pohľad do budúcnosti, aby sa v nových podmienkach mohli navrhovať zdravé, spravodlivé a bezpečné životné štýly – predovšetkým v prospech mladých generácií.

Osobný život má oveľa väčšiu hodnotu než akýkoľvek algoritmus a spoločenské vzťahy si vyžadujú ľudský priestor, ktorý presahuje akékoľvek vopred nastavené štruktúry či neosobné schémy. Nezabúdajme, že hoci umelá inteligencia dokáže zhromaždiť milióny údajov a v priebehu niekoľkých sekúnd odpovedať na množstvo otázok, zostáva nositeľkou statickej „pamäti“, ktorá sa nedá porovnať s ľudskou pamäťou – pamäťou muža a ženy –, ktorá je naopak tvorivá, dynamická, plodná, schopná spájať minulosť, prítomnosť a budúcnosť do živého a plodného hľadania zmyslu so všetkými etickými a existenciálnymi dôsledkami (porov. pápež František, Príhovor na zasadnutí G7 o umelej inteligencii, 14. júna 2024).

Politika nemôže ignorovať takúto výzvu. Naopak, je ňou priamo oslovená, aby dokázala odpovedať občanom, ktorí dnes oprávnene na výzvy tejto novej digitálnej kultúry hľadia s nádejou i obavami zároveň.

Svätý Ján Pavol II. počas Jubilea roku 2000 predstavil politikom svätého Tomáša Mora ako svedka, ku ktorému sa majú utiekať, a ako orodovníka, pod ktorého ochranu majú zveriť svoje úsilie. Skutočne, sir Thomas More bol mužom verne plniacim svoje občianske povinnosti, dokonalým služobníkom štátu práve vďaka svojej viere, ktorá ho viedla k tomu, že politiku nevnímal ako povolanie, ale ako poslanie slúžiť pravde a dobru. „Svoju verejnú činnosť zveril do služby človeku, najmä slabému a chudobnému; spoločenské spory riešil s vynikajúcim zmyslom pre spravodlivosť; chránil rodinu a bránil ju s neúnavným úsilím; podporoval všestranné vzdelávanie mládeže“ (apoštolský list Motu proprio E Sancti Thomae Mori, 31. októbra 2000, 4). Odvaha, s akou neváhal obetovať svoj život, len aby nezradil pravdu, z neho robí aj dnes mučeníka slobody a prvenstva svedomia. Nech je jeho príklad pre každého z vás prameňom inšpirácie a tvorivej vízie.

Vážené dámy a páni, ďakujem vám za vašu návštevu. Zo srdca vám želám všetko dobré vo vašom poslaní a vyprosujem pre vás i vašich blízkych nebeské požehnanie.

Všetkým vám ďakujem. Nech Boh požehná vás i vašu prácu. Ďakujem.

Preklad: Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu – Vatican News: Martin Jarábek, Zuzana Klimanová