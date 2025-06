Pápež píše všetkým kňazom: Buďte budovateľmi jednoty a pokoja!

Prinášame posolstvo pápeža Leva XIV. adresované kňazom pri príležitosti Dňa posväcovania kňazov, 27. júna, v deň Slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. „Pán nehľadá dokonalých kňazov, ale pokorné srdcia, ochotné obrátiť sa a pripravené milovať tak, ako nás miloval on sám“, píše Svätý Otec, pričom dodáva: „Svätý kňaz spôsobuje, že okolo neho prekvitá svätosť“.

Drahí bratia v kňazstve!

V tento Deň posvätenia kňazov, ktorý sa slávi na Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, sa na každého z vás obraciam vo vďačnom duchu plnom dôvery.

Kristovo Srdce prebodnuté z lásky je živým a životodarným telom, ktoré prijíma každého z nás a premieňa nás na obraz Dobrého pastiera. Práve tam chápeme pravú identitu našej služby: horiaci Božím milosrdenstvo sme radostnými svedkami jeho lásky, ktorá uzdravuje, sprevádza a vykupuje.

Dnešný sviatok teda v našich srdciach obnovuje povolanie k úplnému darovaniu seba samých v službe svätému Božiemu ľudu. Toto poslanie sa začína modlitbou a pokračuje v spojení s Pánom, ktorý v nás neustále oživuje svoj dar: sväté povolanie ku kňazstvu.

Uchovávať si v pamäti túto milosť, ako hovorí svätý Augustín, znamená vstúpiť do „obrovskej, bezodnej svätyne“ (porov. Vyznania, X, 8.15), ktorá nielenže uchováva niečo z minulosti, ale robí stále novým a aktuálnym to, čo je tam uložené. Len tým, že uchovávame spomienku, žijeme a oživujeme to, čo nám Pán odovzdal a žiada nás, aby sme to zasa odovzdávali ďalej v jeho mene. Pamäť zjednocuje naše srdcia v Kristovom Srdci a náš život v Kristovom živote, aby sme sa stali schopnými prinášať svätému Božiemu ľudu Slovo a sviatosti spásy, pre svet zmierený v láske. Jedine v Ježišovom Srdci nachádzame našu pravú ľudskosť ako Božie deti a bratia medzi sebou navzájom. Z týchto dôvodov by som vám dnes chcel adresovať naliehavú výzvu: Buďte budovateľmi jednoty a pokoja!

Vo svete poznačenom rastúcimi napätiami, a to aj vo vnútri rodín a cirkevných spoločenstiev, je kňaz povolaný podporovať zmierenie a vytvárať spoločenstvo. Byť budovateľmi jednoty a pokoja znamená byť pastiermi schopnými rozlišovať, zručnými v umení skladať fragmenty života, ktoré sú nám zverené, aby sme ľuďom pomohli nájsť svetlo evanjelia uprostred trápení života. Znamená to byť múdrymi čitateľmi reality, ísť nad rámec momentálnych emócií, strachov a módnych trendov. Znamená to ponúkať pastoračné návrhy, ktoré plodia a obnovujú vieru budovaním dobrých vzťahov, väzieb solidarity, spoločenstiev, v ktorých žiari štýl bratstva. Byť budovateľmi jednoty a pokoja znamená nevnucovať sa, ale slúžiť. Kňazské bratstvo sa stáva hodnoverným znakom prítomnosti Zmŕtvychvstalého Pána medzi nami najmä vtedy, keď charakterizuje spoločnú cestu našich kňazov.

Preto vás pozývam, aby ste dnes pred Kristovým srdcom obnovili svoje „áno“ Bohu a jeho svätému ľudu. Nechajte sa utvárať milosťou, chráňte oheň Ducha, ktorý ste prijali pri svätení, aby ste zjednotení s ním boli vo svete sviatosťou Ježišovej lásky. Nebojte sa svojej krehkosti: Pán nehľadá dokonalých kňazov, ale pokorné srdcia, ochotné obrátiť sa a pripravené milovať tak, ako nás miloval on sám.

Drahí bratia kňazi, pápež František nám znovu navrhol úctu k Najsvätejšiemu Srdcu ako miesto osobného stretnutia s Pánom (porov. encyklika Dilexit nos č. 103), teda ako miesto, kam môžeme priniesť a kde možno vyriešiť naše vnútorné konflikty i tie, ktoré rozdeľujú súčasný svet, aby sme sa „v ňom stali schopní zdravo a šťastne nadväzovať vzťahy a budovať v tomto svete kráľovstvo lásky a spravodlivosti. Naše srdce zjednotené s Kristovým je schopné tohto spoločenského zázraku“ (tamže, 28).

Počas tohto Svätého roka, ktorý nás pozýva byť pútnikmi nádeje, bude naša služba tým plodnejšia, čím viac bude zakorenená v modlitbe, odpustení, blízkosti chudobným, rodinám, mladým ľuďom hľadajúcim pravdu. Nezabúdajte: svätý kňaz spôsobuje, že okolo neho prekvitá svätosť.

Zverujem vás Márii, Kráľovnej apoštolov a Matke kňazov, a všetkým vám zo srdca žehnám.

Vatikán, 24. júna 2025

Lev XIV.

Preklad: Zuzana Klimanová