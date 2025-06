Pápež o bl. kardinálovi Hossu: Je výzvou prekonávať nenávisť odpustením

Pápež Lev XIV. v pondelok 2. júna prehovoril v Sixtínskej kaplnke k účastníkom spomienkového stretnutia venovaného rumunskému gréckokatolíckemu kardinálovi bl. Iuliu Hossu (1885-1970), ktorý zachránil tisícky židov v čase holokaustu. Bol tiež mučeníkom komunistického režimu v Rumunsku, s „neochvejnou vierou v Boha, bez nenávisti, ale s milosrdenstvom, ktoré premieňa utrpenie na lásku k prenasledovateľom“.

Zuzana Klimanová – Vatican News

Blahoslavený kardinál Hossu bol biskupom rumunskej diecézy Kluž-Gerla. Pápež Lev XIV. tohto pastiera nazval apoštolom nádeje, pričom vysvetlil:

„Dnes istým spôsobom vstupuje do tejto kaplnky po tom, ako ho svätý Pavol VI. 28. apríla 1969 vymenoval za kardinála in pectore, v čase, keď bol vo väzení za to, že zostal verný Rímskej cirkvi.“

V Sixtínskej kaplnke boli v pondelok prítomní nielen predstavitelia Gréckokatolíckej cirkvi v Rumunsku, ale aj vedenie rumunskej Federácie židovských komunít. V roku 2022 sa začal proces zaradenia kardinála Hossu medzi „Spravodlivých medzi národmi“, keďže v rokoch 1940-1944 zachránil množstvo židov v severnej Transilvánii pred deportáciou do koncentračných táborov.

Brány zla nepremôžu Božie dielo

Pápež Lev XIV. o ňom povedal: „Nádej veľkého pastiera bola nádejou veriaceho človeka, ktorý vie, že brány zla nepremôžu Božie dielo.“

Svätý Otec zároveň pripomenul slová kardinála Hossu, ktoré citoval pápež František v homílii počas blahorečenia tohto rumunského pastiera Cirkvi v Blaži v roku 2019: „Boh nás poslal do tejto temnoty utrpenia, aby sme rozdávali odpustenie a modlili sa za obrátenie všetkých.“

Milosrdenstvo premieňa utrpenie na lásku

Lev XIV. to komentoval nasledovne:

„Tieto slová vyjadrujú podstatu ducha mučeníkov: neochvejnú vieru v Boha, bez nenávisti, ale s milosrdenstvom, ktoré premieňa utrpenie na lásku k prenasledovateľom. Aj dnes zostávajú prorockou výzvou prekonávať nenávisť prostredníctvom odpustenia a žiť vieru dôstojne a odvážne.

Cirkev bola nablízku v utrpení židovského ľudu, ktoré vyvrcholilo drámou holokaustu a dobre vie, čo znamená bolesť, marginalizácia a prenasledovanie. Práve preto pociťuje záväzok budovať spoločnosť zameranú na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti ako požiadavky svedomia.

Posolstvo kardinála Hossu je mimoriadne aktuálne. To, čo urobil pre rumunských židov, činy, ktoré podnikol na ochranu blížneho napriek všetkým rizikám a nebezpečenstvám, ho ukazujú ako vzor slobodného človeka, odvážneho a veľkodušného až po najvyššiu obetu. Preto by sa jeho heslo „Naša viera je náš život“ malo stať heslom každého z nás.“

Povedzme „nie“ násiliu

Pápež ďalej prítomným predstaviteľom Cirkvi v Rumunsku a rumunským židovským zástupcom povedal:

„Pevne verím, že jeho príklad, ktorý anticipoval obsah neskôr vyjadrený v Deklarácii Nostra aetate Druhého vatikánskeho ekumenického koncilu - ktorého 60. výročie sa blíži -, ako aj vaše priateľstvo budú svetlom pre dnešný svet: povedzme „nie“ násiliu, každému násiliu, o to viac, ak je páchané na bezbranných a nebránených osobách, ako sú deti a rodiny!“