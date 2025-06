Pápež nunciom: Cirkev je vždy pripravená na všetko z lásky

„Buďte mužmi schopnými budovať vzťahy tam, kde je to najťažšie. ... Cíťte sa ako misionári, ktorých pápež poslal, aby boli nástrojmi spoločenstva, jednoty, v službe dôstojnosti ľudskej osoby...“ – povedal v utorok 10. júna pápež Lev XIV. apoštolským nunciom, ktorí majú v Ríme svoje pravidelné stretnutie po troch rokoch. Svätý Otec zdôraznil, že Cirkev je vždy na strane posledných, nevinných a „ukrižovaných“ dneška.

Zuzana Klimanová – Vatican News

Pravidelné stretnutie nunciov z celého sveta má tentoraz charakter Jubilea a v pondelok sa pápežskí zástupcovia zúčastnili na Jubileu Svätej stolice. Svätý Otec im veľmi poďakoval a ocenil ich prácu, ktorá je podľa neho „nenahraditeľná“, napríklad aj pri výbere kandidátov na biskupov. Na stretnutí sa zúčastnilo 98 apoštolských nunciov a 5 stálych pozorovateľov. Pápež vyzdvihol špecifiká diplomatického zboru Svätej stolice:

„Ďakujem! Vy ste (...) obrazom Katolíckej cirkvi, pretože v žiadnej krajine sveta neexistuje taký univerzálny diplomatický zbor ako je ten náš! Avšak zároveň si myslím, že môžeme povedať aj to, že žiadna krajina na svete nemá diplomatický zbor tak jednotný, ako ste jednotní vy: pretože vaše, naše spoločenstvo nie je len funkčné, ba ani ideálne, ale sme zjednotení v Kristovi a v Cirkvi. Je zaujímavé zamyslieť sa nad touto skutočnosťou: že diplomacia Svätej stolice predstavuje vo svojom personálnom obsadení vzor - iste nie dokonalý, ale veľmi významný - posolstva, ktoré ponúka, teda posolstva ľudského bratstva a pokoja medzi všetkými národmi.“

Svätý Otec zdôraznil fakt, že nunciovia mu každý deň pomáhajú vykonávať jeho službu. Pripomenul slová sv. Pavla VI., že „prostredníctvom svojich reprezentantov, ktorí sídlia v jednotlivých krajinách sveta, sa pápež stáva účastným na živote svojich synov a dcér“ a dozvedá sa o ich potrebách a ašpiráciách.

Byť Petrovým pohľadom

Petrov nástupca v príhovore použil biblický príbeh, ktorý vyjadruje poslanie nunciov. Ide o stať zo Skutkov apoštolov (3,1-10) o uzdravení chromého sv. Petrom. Prinášame vybrané časti pápežovho príhovoru:

„Žiadosť, ktorú Peter adresuje tomuto mužovi, nás núti zamyslieť sa: „Pozri sa na nás!“. Pozerať sa jeden druhému do očí znamená budovať vzťah. Petrova služba spočíva v budovaní vzťahov, mostov; a zástupca pápeža je predovšetkým v službe tohto pozvania, tohto hľadenia do očí. Buďte vždy Petrovým pohľadom! Buďte mužmi schopnými budovať vzťahy tam, kde je to najťažšie. Ale pritom si zachovajte tú istú pokoru a ten istý realizmus ako Peter, ktorý dobre vie, že nemá riešenie na všetko: „Nemám ani zlato, ani striebro“, hovorí; ale vie tiež, že má to, čo sa počíta, teda Krista, najhlbší zmysel každej existencie: „V mene Ježiša Krista, Nazaretského, vstaň a choď!“

V službe nevinných ukrižovaných dneška

Dať Krista znamená dať lásku, vydať svedectvo o tej milosrdnej láske, ktorá je pripravená na všetko. Spolieham sa na vás, aby v krajinách, kde žijete, každý vedel, že Cirkev je vždy pripravená na všetko z lásky, že je vždy na strane posledných, chudobných, a že bude vždy brániť svätosväté právo veriť v Boha, veriť, že tento život nie je vydaný na milosť a nemilosť mocnostiam tohto sveta, ale prechádza ním tajomný zmysel. Len láska je hodná viery, tvárou v tvár bolesti nevinných, ukrižovaných dneška, ktorých mnohí z vás osobne poznajú, pretože slúžia národom, ktoré sú obeťami vojen, násilia, nespravodlivosti, alebo aj toho falošného blahobytu, ktorý klame a sklamáva.

V spoločenstve s pápežom a s miestnymi biskupmi

Drahí bratia, nach vás vždy uteší skutočnosť, že vaša služba je sub umbra Petri, ako nájdete vyryté na prsteni, ktorý dostanete ako môj dar. Vždy sa cíťte viazaní na Petra, strážení Petrom, poslaní Petrom. Len v poslušnosti a efektívnom spoločenstve s pápežom môže byť vaša služba účinná pre budovanie Cirkvi, v spoločenstve s miestnymi biskupmi.

Vidieť skryté dobro, rozhodnúť sa pre svätosť

Vždy majte žehnajúci pohľad, pretože Petrova služba spočíva v požehnávaní, to znamená, aby ste vždy dokázali vidieť dobro, aj to skryté dobro, dobro, ktoré je v menšine. Cíťte sa ako misionári, ktorých pápež poslal, aby boli nástrojmi spoločenstva, jednoty, v službe dôstojnosti ľudskej osoby, všade podporujúc úprimné a konštruktívne vzťahy s autoritami, s ktorými budete povolaní spolupracovať. Nech je vaša kompetencia vždy osvietená pevným rozhodnutím sa pre svätosť. Sú nám príkladom svätci, ktorí boli v diplomatických službách Svätej stolice, ako napríklad svätý Ján XXIII. a svätý Pavol VI.

Svätá brána, ktorou sme včera dopoludnia všetci spoločne prešli, nech nás povzbudí, aby sme boli odvážnymi svedkami Krista, ktorý je vždy našou nádejou.“