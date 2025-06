Pápež: Mier nie je duchovnou utópiou, osoba nie je systém algoritmov

„Ohlasovanie evanjelia, pokoj, ľudská dôstojnosť, dialóg: to sú súradnice, vďaka ktorým budete môcť byť Cirkvou, ktorá stelesňuje evanjelium a je znamením Božieho kráľovstva.“ Tieto slová adresoval pápež Lev XIV. v utorok 17. júna členom Konferencie biskupov Talianska – CEI. Prijal ich po prvýkrát od svojho zvolenia na osobitnej audiencii v Aule Blahoslavenstiev vo Vatikáne.

Vyše 200-člennému biskupskému zboru, ktorého predsedom je Mons. Matteo Zuppi, Svätý Otec vysvetlil: „Pri vykonávaní svojej služby spolu s vami, drahí bratia, by som sa chcel inšpirovať princípmi kolegiality, ktoré vypracoval Druhý vatikánsky koncil. Najmä dekrét Christus Dominus ...“

Petrov nástupca spomenul niektoré výzvy kresťanského spoločenstva v Taliansku, ktoré súvisia so „sekularizmom, určitou antipatiou v súvislosti s vierou a demografickou krízou“. Pokračoval citujúc svojho predchodcu:

„V tomto kontexte – ako poznamenal pápež František – „sa od nás žiada odvaha, aby sme si nezvykli na situácie, ktoré sú tak zakorenené, že sa zdajú byť normálne alebo neprekonateľné. Proroctvo“ – povedal – „si nevyžaduje nárek, ale odvážne rozhodnutia, ktoré sú vlastné pravému cirkevnému spoločenstvu: vedú k tomu, aby sa človek nechal ‚vyrušiť‘ udalosťami a ľuďmi a ponoril sa do ľudských situácií, oživený uzdravujúcim duchom blahoslavenstiev“ (príhovor CEI 22. mája 2017).

Vniesť Krista „do žíl“ ľudstva

„Na základe privilegovaného spojenia medzi pápežom a talianskymi biskupmi by som chcel poukázať na niektoré pastoračné pozornosti“, povedal Svätý Otec a zdôraznil:

„Predovšetkým je potrebný nový impulz pri ohlasovaní a odovzdávaní viery. Ide o to, aby sa do centra pozornosti dostal Ježiš Kristus a aby sa na ceste naznačenej v Evangelii gaudium pomohlo ľuďom žiť osobný vzťah s ním a objaviť evanjeliovú radosť. V čase veľkej roztrieštenosti je potrebné vrátiť sa k základom našej viery, ku kerygme. Toto je prvý veľký záväzok, ktorý motivuje všetky ostatné: vniesť Krista „do žíl“ ľudstva (porov. apoštolská konštitúcia Humanae salutis, 3), obnovujúc a zdieľajúc apoštolské poslanie: „Čo sme videli a počuli, zvestujeme aj vám“ (1Jn 1,3). A ide o rozlišovanie spôsobov, ako dosiahnuť, aby sa Dobrá zvesť dostala ku všetkým, s pastoračnými aktivitami schopnými zachytiť tých, ktorí sú najvzdialenejší, a s vhodnými nástrojmi na obnovu katechézy a jazyka ohlasovania.“

Mier nie je duchovnou utópiou

„Vzťah s Kristom nás vyzýva, aby sme sa pastoračne zamerali na tému pokoja. Pán nás totiž posiela do sveta, aby sme priniesli jeho vlastný dar: „Pokoj s vami!“ a stali sa jeho remeselníkmi na miestach každodenného života. Mám na mysli farnosti, štvrte, vnútrozemské oblasti krajiny, mestské a existenčné periférie. Tam, kde sa ľudské a spoločenské vzťahy komplikujú a kde sa možno nenápadne formujú konflikty, musí byť vidieť Cirkev schopnú zmierenia.“

„Pevne dúfam, že každá diecéza bude môcť podporovať cesty výchovy k nenásiliu, iniciatívy sprostredkovania v miestnych konfliktoch, projekty prijatia, ktoré by premenili strach z druhého na príležitosť k stretnutiu. Každé spoločenstvo nech sa stane „domom pokoja“, kde sa ľudia učia zmierňovať nepriateľstvo prostredníctvom dialógu, kde sa praktizuje spravodlivosť a uchováva odpustenie. Mier nie je akousi duchovnou utópiou: je to pokorná cesta, pozostávajúca z každodenných gest, na ktorej sa prelína trpezlivosť a odvaha, načúvanie a konanie. A ktorá si dnes viac ako kedykoľvek predtým vyžaduje našu bdelú a plodnú prítomnosť.“

Osoba nie je systém algoritmov

„Potom sú tu výzvy, ktoré spochybňujú rešpektovanie dôstojnosti ľudskej osoby. Umelá inteligencia, biotechnológie, dátové hospodárstvo a sociálne médiá zásadne menia naše vnímanie a prežívanie života. V tomto scenári hrozí, že dôstojnosť ľudskej osoby bude sploštená alebo zabudnutá, nahradená funkciami, automatizmami, simuláciami. Osoba však nie je systém algoritmov: je to stvorenie, vzťah, tajomstvo. Dovolím si teda vysloviť želanie: aby cesta cirkví v Taliansku zahŕňala v koherentnej symbióze s ústredným postavením Ježiša antropologickú víziu ako základný nástroj pastoračného rozlišovania. Bez živej reflexie o človeku - v jeho telesnosti, zraniteľnosti, smäde po nekonečne a schopnosti vytvárať putá - sa etika redukuje na kódex a viera riskuje, že sa stane odtrhnutou od tela.“

Pestovať kultúru dialógu

„Odporúčam osobitne pestovať kultúru dialógu. Bolo by dobré, aby všetky cirkevné skutočnosti - farnosti, združenia a hnutia - boli priestormi pre medzigeneračné počúvanie, pre konfrontáciu s rôznymi oblasťami, pre starostlivosť o slová a vzťahy. Pretože len tam, kde je načúvanie, sa môže zrodiť spoločenstvo a len tam, kde je spoločenstvo, sa pravda stáva dôveryhodnou. Povzbudzujem vás, aby ste na tejto ceste pokračovali!

Ohlasovanie evanjelia, pokoj, ľudská dôstojnosť, dialóg: to sú súradnice, vďaka ktorým budete môcť byť Cirkvou, ktorá stelesňuje evanjelium a je znamením Božieho kráľovstva.“

Nech sa synodalita stane mentalitou

„Napredujte v jednote, osobitne mysliac na synodálnu cestu“, vyzval talianskych biskupov pápež a adresoval im niekoľko povzbudení pre najbližšiu budúcnosť:

„Zostaňte jednotní a nebráňte sa provokáciám Ducha. Nech sa synodalita stane mentalitou, v srdciach, v rozhodovacích procesoch a v spôsoboch konania.“

Hľadieť na zajtrajšok s pokojom

„Po druhé, hľaďte na zajtrajšok s pokojom a nebojte sa odvážnych rozhodnutí! Nikto vám nebude môcť zabrániť byť blízko ľuďom, deliť sa o život, kráčať s poslednými, slúžiť chudobným. Nikto vám nebude môcť zabrániť v ohlasovaní evanjelia, a práve evanjelium sme pozvaní prinášať, pretože to je to, čo všetci, predovšetkým my, potrebujeme, aby sme dobre žili a boli šťastní.“

Laici

„Dbajte na to, aby veriaci laici, živení Božím slovom a formovaní sociálnou náukou Cirkvi, boli protagonistami evanjelizácie na pracoviskách, v školách, nemocniciach, v spoločenskom a kultúrnom prostredí, v ekonomike a politike.

Drahí priatelia, kráčajme spoločne s radosťou v srdci a piesňou na perách. Boh je väčší ako naša priemernosť: nechajme sa ním pritiahnuť! Dôverujme jeho prozreteľnosti.“