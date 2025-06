Pápež Maltézskemu rádu: Chudobným ohlasujte Božiu lásku svedectvom

Svätý Otec Lev XIV. napísal v utorok 24. júna posolstvo Zvrchovanému Maltézskemu rádu pri príležitosti slávnosti ich patróna, sv. Jána Krstiteľa. Pápež pripomína dôležitosť rozlišovania znamení Svätého Ducha, aby sme neupadli do svetskosti: „Sme povolaní neustále rozlišovať, či nás vedie Duch Svätý, alebo Zlý, alebo náš vlastný záujem.“, píše pápež a členov Rádu povzbudzuje: „Ste na ceste obnovy, ktorá nie je len inštitucionálna, normatívna, ale je predovšetkým vnútorná, duchovná“.

Benedetta Capelli, Miroslava Holubíková – Vatican News

Tuitio fidei a obsequium pauperum: obrana viery a služba chudobným – to sú inšpirujúce princípy Zvrchovaného Maltézskeho rádu, ktoré sú aj usmerneniami posolstva pápeža Leva XIV., v ktorom povzbudzuje členov rádu, že venovanie sa ľuďom na okraji spoločnosti je prejavom Božej lásky, ktorá sa stáva svedectvom a slovom. Ako upozornil, „bez toho by Rád stratil svoj rehoľný charakter a zredukoval by sa na filantropickú organizáciu“. Ďalej pápež píše:

„Ak chudobného milujeme tým, že sa postavíme na jeho úroveň, láska, ktorú mu odovzdávame, sa nám vráti vo vďačnosti, ktorá sa nerobí z poníženia, ale z radosti. Toto je tuitio fidei, pretože tým konkrétne odovzdávate vieru v Boha, ktorý je láska, a ponúkate skúsenosť jeho blízkosti.“

Svätý Otec Lev XVI. v posolstve vyzýva členov, aby „prekonali každé pokušenie sekularizácie, teda života, ktorý nie je oživený tou evanjeliovou radikálnosťou, ktorá je vlastná rehoľnému rádu“, a nabáda ich, aby čítali znamenia Svätého Ducha: milosť, ktorá môže dopadnúť aj na ostatné triedy. Ako zdôrazňuje, cesta obnovy „si vyžaduje obrátenie srdca, ktoré je celoživotnou úlohou každého z nás“. Obrátenie - dodáva - tiež pramení zo starostlivosti „o chorých, ako radi hovoríte, a o chudobných akéhokoľvek druhu“ a je ovocím spirituality blahoslaveného brata Gerarda, zakladateľa tohto rádu.

Veľkú nádej vyjadril pápež v súvislosti s prítomnosťou niektorých ašpirantov na noviciát a pripomenul, že formácia je „základným aspektom pre všetky inštitúty zasväteného života a je obzvlášť náročná vzhľadom na súčasnú dobu“. Preto sa podľa pápeža musia v nej zamerať na modlitbu: liturgickú a osobnú, živenú samotou a tichom, nevyhnutnými rozmermi tým viac, čím viac sa človek venuje činnosti služby blížnemu, aby to bolo svedectvom lásky Boha, ktorý sa stáva prítomným“.

Na záver pápež členov Zvrchovaného Maltézskeho rádu povzbudzuje, aby ťažkosti v komunitnom živote prekonávali pomocou Ducha Svätého v autentickom zachovávaní troch evanjeliových rád“.