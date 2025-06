Pápež Lev XIV. prijal prezidenta Libanonu Josepha Aouna

Tlačové stredisko Svätej stolice informovalo, že Svätý Otec Lev XIV. dnes prijal na audiencii prezidenta Libanonskej republiky Josepha Aouna. Po stretnutí so Svätým Otcom sa prezident Aoun stretol aj s kardinálom Pietrom Parolinom, štátnym sekretárom Svätej stolice, ktorého sprevádzal Mons. Mirosław Wachowski, podsekretár pre vzťahy so štátmi.

Martin Jarábek - Vatican News

„Počas srdečných rozhovorov v Štátnom sekretariáte sa zúčastnené strany venovali dobrým bilaterálnym vzťahom a vyjadrili uznanie tradičnej a trvalej úlohe Katolíckej cirkvi v libanonskej spoločnosti,“ píše komuniké Tlačového strediska a dodáva:

„V ďalšom priebehu rozhovoru bol vyjadrený spoločný želaný cieľ: aby krajina vďaka procesu stabilizácie a reforiem vstúpila do novej etapy politickej zhody a hospodárskeho oživenia. To by jej umožnilo upevniť ideály spolužitia medzi náboženstvami a podporu rozvoja, ktoré sú pre Libanon charakteristické.“

Na záver stretnutia bola zdôraznená nevyhnutná a naliehavá potreba podporiť proces zmierenia v celom regióne Blízkeho východu.