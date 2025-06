Pápež Lev XIV. prijal generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa

V dopoludňajších hodinách dnes Svätý Otec Lev XIV. prijal na osobnej audiencii generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov Antónia Guterresa. Stretnutie sa uskutočnilo v pápežskom pracovnom štúdiu v Aule Pavla VI. a nieslo sa v duchu vzájomnej úcty a spolupráce medzi Apoštolskou stolicou a medzinárodným spoločenstvom.

Martin Jarábek - Vatican News

Po rozhovore so Svätým Otcom nasledovalo stretnutie generálneho tajomníka Guterresa so štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom, ktorého sprevádzal sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami arcibiskup Paul Richard Gallagher.

„Počas srdečných rozhovorov s predstaviteľmi Štátneho sekretariátu bola vyjadrená podpora Svätej stolice pre úsilie Organizácie Spojených národov v prospech mieru vo svete.“ Diskusia sa následne zamerala na „niektoré prebiehajúce procesy a nadchádzajúce summity organizované OSN, ako aj na ťažkosti, ktorým Organizácia čelí pri riešení rôznych kríz, ktoré v súčasnosti prebiehajú vo svete.“

„V ďalšom priebehu rozhovoru sa venovali aj konkrétnym situáciám konfliktu a nestability.“

Toto stretnutie potvrdzuje trvalý záujem Svätej stolice prispievať k dialógu a spolupráci v oblasti medzinárodnej diplomacie, osobitne v službe mieru, spravodlivosti a dôstojnosti každého človeka.