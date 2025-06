Pápež Lev XIV. biskupom z Madagaskaru: Buďte pútnikmi nádeje a pastiermi srdca, ktoré nikdy nezabúda na chudobných

Pri stretnutí s biskupmi z Madagaskaru, ktorí prišli do Ríma na jubilejnú púť, pápež Lev XIV. vyzdvihol ich jednotu, vernosť pastoračnému poslaniu a schopnosť niesť nádej Krista aj v skúškach. Povzbudil ich, aby zostali blízko svojmu ľudu, starali sa o kňazov a zasvätené osoby, chránili stvorenstvo a nikdy neodvracali pohľad od najchudobnejších.

Príhovor Svätého Otca

Eminencie, Excelencie, drahí bratia v biskupskej službe!

S veľkou radosťou vás dnes vítam pri hrobe apoštola Petra, vás – pastierov Cirkvi na Madagaskare, ktorí ste prišli do Ríma na jubilejnú púť. Toto stretnutie má pre mňa osobitný význam, pretože je naším prvým spoločným stretnutím. Ďakujem Pánovi za túto príležitosť prežiť bratské spoločenstvo v Kristovi.

Musím tiež vyjadriť svoj obdiv nad vaším rozhodnutím prísť všetci spolu do Ríma ako biskupi Madagaskaru. Je to krásne znamenie jednoty – gesto, ktoré bolo dohodnuté už s milovaným pápežom Františkom, ktorého duchovnú prítomnosť cítime aj v tejto chvíli. On navštívil vašu krajinu v roku 2019 a o tri roky neskôr vás prijal na návšteve ad limina Apostolorum. Tentoraz vás zvolalo Jubileum – Rok milosti, ktorý vyhlásil Pán Ježiš.

Je krásne, že ste sa stali pútnikmi nádeje – spolu s tisíckami veriacich, ktorí každý deň prechádzajú Svätými bránami pápežských bazilík. Ste predovšetkým pútnikmi nádeje pre seba samých: vy, ktorí ste pastiermi, ste si pripomenuli, že ste predovšetkým ovcami stáda, ktorým Kristus hovorí: „Ja som brána k ovciam. […] Kto vojde cezo mňa, bude zachránený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu“ (Jn 10, 7.9). A zároveň ste sa stali pútnikmi nádeje pre svoj ľud, pre rodiny, starších, deti a mladých, aby cirkvi na Madagaskare – prostredníctvom vás – prijali milosť kráčať v nádeji, ktorou je Ježiš Kristus.

Teší ma, že vás môžem počúvať, keď hovoríte o radostiach a pastoračných skúškach, ktoré nesiete s vernosťou. Vaša blízkosť k Božiemu ľudu je živým znamením evanjelia. Povzbudzujem každého z vás vo vašej biskupskej službe, najmä v starostlivosti o kňazov – vašich prvých spolupracovníkov a najbližších bratov –, ako aj o zasvätené osoby, ktoré sa obetavo venujú službe.

Vzdávam vďaky za misionársku vitalitu vašich partikulárnych cirkví, ktoré sú dedičkami svedectva svätcov, čo neváhali priniesť evanjelium do tejto vzdialenej krajiny, hoci čelili odmietnutiu či prenasledovaniu. Chcel by som spomenúť Henricha de Solagesa, prvého misionára, ktorého neodradili ani neúspech, ani väzenie, a tiež svätého mučeníka Jakuba Berthieua, ktorého krv sa stala semenom kresťanov na Madagaskare. Nech ich príklad naďalej posilňuje vaše odovzdanie Kristovi a jeho Cirkvi – uprostred úspechov i pastoračných skúšok, ktorými prechádzate, aby ste zasiahli Boží ľud v rozličných skutočnostiach vašich diecéz!

Vyzývam vás, aby ste nikdy neodvracali pohľad od chudobných: oni sú v centre evanjelia a sú privilegovanými adresátmi ohlasovania radostnej zvesti. Učte sa v nich rozpoznávať tvár Krista a nech je vaša pastoračná činnosť vždy preniknutá konkrétnou starostlivosťou o najmenších. Nech vaše pôsobenie počas tohto Jubilea – aj napriek skúškam – pomáha rozžiarovať nové horizonty nádeje, ktorú ponúka Kristus.

V súlade s učením pápeža Františka vás pozývam, aby ste sa starali o náš spoločný domov a chránili krásu Veľkého ostrova, ktorej krása i krehkosť vám boli zverené. Starostlivosť o stvorenstvo je neoddeliteľnou súčasťou vášho prorockého poslania. Chráňte stvorený svet, ktorý stená, a učte svojich veriacich umeniu spravodlivého a pokojného opatrovania.

Drahí bratia, pokračujte vo svojej službe s odvahou a nádejou. Nástupca svätého Petra vás sprevádza svojou modlitbou a láskou. Nech vás ochraňuje Panna Mária, Naša Pani z Madagaskaru. Nech sa za vás prihovára blahoslavený Raphaël Rafiringa, blahoslavená Victoire Rasoamanarivo, svätý Jakub Berthieu i všetci svätí vašej krajiny. Zo srdca vám udeľujem svoje požehnanie.

Preklad Martin Jarábek