Pápež bohoslovcom z Triveneta: Byť protagonistami neznamená byť sólistami!

Slová sv. Augustína o bezhraničnej dôvere v Boha pripomenul pápež Lev XIV. bohoslovcom z talianskej diecézy Triveneto, ktorých prijal v stredu 25. júna. Seminaristov zároveň Svätý Otec vyzval pestovať spoločenstvo, udržiavať pohľad upretý na Ježiša a pestovať s ním priateľstvo.

Zuzana Klimanová – Vatican News

Pápež v príhovore citoval úryvok z Vyznaní sv. Augustína o jeho obrátení:

„Na jednej strane sa Augustín túžil rozhodnúť pre Krista, na druhej strane ho brzdili škrupule a pokušenia. Hlboko znepokojený sa jedného dňa utiahol na rozjímanie do záhrady svojho domu; a tam sa mu zjavila zosobnená cnosť Zdržanlivosti, ktorá mu povedala: „Prečo sa držíš - a nedržíš - seba? Bez strachu sa vrhni do Boha. On sa neodtiahne, aby ťa nechal padnúť. Pokojne sa vrhni, on ťa prijme a uzdraví ťa“ (Conf. VIII, 27).

Do pozornosti 24/06/2025 Pápež seminaristom: Svojou energiou rozdúchavate plameň nádeje v Cirkvi „Ďakujem vám predovšetkým za vašu radosť a nadšenie. Ďakujem vám, pretože svojou energiou rozdúchavate plameň nádeje v živote Cirkvi!“ Týmito slovami sa v utorok 24. júna ...

Ako otec vám opakujem tieto slová, ktoré tak veľmi prospeli Augustínovmu nepokojnému srdcu: nevzťahujú sa len na celibát, ktorý je charizmou, ktorú treba uznať, chrániť a vychovávať k nej, ale môžu usmerniť celú vašu cestu rozlišovania a formácie pre zasvätenú službu. Tieto slová vás predovšetkým vyzývajú k bezhraničnej dôvere v Pána, ktorý vás povolal. Zrieknite sa predstierania, že si vystačíte sami alebo že to zvládnete sami.“

(@Vatican Media)

Svätý Otec zdôraznil, že to platí pre celý život:

„V každej chvíli, o to viac v čase neútechy ba dokonca hriechu, si opakujte slová žalmistu: „Zverujem sa Božiemu milosrdenstvu navždy a naveky“. (Ž 52, 10). Božie slovo a sviatosti sú večné zdroje, z ktorých budete môcť vždy čerpať novú lymfu pre svoj duchovný život a pastoračné nasadenie.

Preto si o sebe nemyslite, že ste sami. (...) Byť protagonistami neznamená byť sólistami! Preto vás pozývam, aby ste vždy pestovali spoločenstvo, predovšetkým so svojimi seminárnymi spolubratmi. (...)

Udržiavajte pohľad upretý na Ježiša.“