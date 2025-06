Lev XIV. mladým astronómom: Zdieľajte poznanie v službe jednej ľudskej rodine

Pápež Lev XIV. povzbudil mladých astronómov, aby boli veľkodušní v zdieľaní svojho poznania i úžasu nad krásou vesmíru, ktorý skúmajú. V príhovore účastníkom Letnej školy Vatikánskeho observatória v Castel Gandolfe ocenil ich nadšenie pre vedu i spoločné úsilie ľudstva, ktoré viedlo k vytvoreniu vesmírneho.

Príhovor Svätého Otca Leva XIV.

účastníkom Letnej školy Vatikánskeho observatória

16. júna 2025

Dobré ráno a vitajte!

Teší ma, že mám túto príležitosť pozdraviť vás – študentov a vedcov z rôznych častí sveta, ktorí sa zúčastňujete na Letnej škole Vatikánskeho observatória. Uisťujem vás o svojich modlitbách a zo srdca vám prajem, aby sa pre vás táto skúsenosť spoločného života a štúdia stala nielen akademickým a osobným obohatením, ale aj príležitosťou vytvoriť priateľstvá a formy spolupráce, ktoré môžu prispieť k rozvoju vedy v službe jednej ľudskej rodine.

Tohtoročná letná škola – ako som sa dozvedel – je venovaná téme Skúmanie vesmíru pomocou Vesmírneho ďalekohľadu Jamesa Webba. Určite je to vzrušujúce obdobie byť astronómom! Vďaka tomuto naozaj výnimočnému nástroju môžeme prvýkrát nahliadnuť hlboko do atmosféry exoplanét, kde sa možno vyvíja život, a skúmať hmloviny, v ktorých sa formujú celé planetárne systémy. Pomocou ďalekohľadu Webb dokážeme sledovať aj pradávne svetlo vzdialených galaxií, ktoré k nám prichádza z čias samotného počiatku vesmíru.

Autori Svätého písma pred mnohými storočiami túto výsadu nemali. No ich poetická a náboženská obrazotvornosť uvažovala nad tým, aký mohol byť okamih stvorenia, keď „hviezdy zažiarili vo svojom stanovom čase a zaradovali sa; ich Stvoriteľ ich zavolal a ony povedali: ‚Tu sme!‘ a radostne zažiarili tomu, ktorý ich stvoril“ (Bar 3, 34). Nenapĺňajú nás aj dnes zábery z ďalekohľadu Jamesa Webba úžasom a akýmsi tajomným nadšením, keď kontemplujeme ich vznešenú krásu?

Tím vedcov pracujúcich na tomto projekte vynaložil veľké úsilie, aby tieto zábery sprístupnil širokej verejnosti, za čo mu môžeme byť všetci vďační. No práve vy, ktorí sa zúčastňujete Letnej školy, ste dostali vedomosti a odbornú prípravu, ktoré vám umožňujú využívať tento mimoriadny nástroj na rozširovanie nášho poznania vesmíru, ktorého sme síce len malou, no významnou súčasťou.

Samozrejme, nik z vás sa k tomuto bodu nedostal sám. Každý z vás je súčasťou omnoho väčšieho spoločenstva. Pomyslite na všetkých ľudí, ktorí za uplynulých tridsať rokov pracovali na stavbe vesmírneho ďalekohľadu a jeho prístrojov, ako aj na tých, ktorí rozvíjali vedecké myšlienky, ktoré mal tento nástroj overiť. Okrem prínosu vašich kolegov – vedcov, inžinierov a matematikov – ste mohli oceniť a zapojiť sa do tohto obdivuhodného podniku aj vďaka podpore svojich rodín a mnohých priateľov, čo nám umožnilo pozerať sa na svet okolo nás novým spôsobom.

Nezabúdajte teda nikdy na to, že to, čo robíte, má byť na osoh nám všetkým. Buďte štedrí a podeľte sa o to, čo ste spoznali a čo ste zažili – najlepšie ako viete a akokoľvek môžete. Neváhajte zdieľať radosť a úžas, ktoré vo vás vzbudzuje kontemplácia „semien“, ktoré – slovami svätého Augustína – Boh zasial do harmónie vesmíru (porov. De Genesis ad Litteram, V, 23, 44-45). Čím viac radosti budete rozdávať, tým viac radosti vznikne – a tak môže každý z vás prostredníctvom svojho bádania prispieť k budovaniu spravodlivejšieho a pokojnejšieho sveta.

S týmito myšlienkami vám, moji priatelia, opäť ďakujem za vašu návštevu. Uisťujem vás o svojich modlitbách za vás, za vaše rodiny i za vašu prácu a na vás všetkých ochotne vzývam Božie požehnanie – požehnanie múdrosti a rozlišovania, radosti a pokoja.

Nech vás Boh žehná!

[Požehnanie v angličtine]

Ďakujem.

Preklad Martin Jarábek