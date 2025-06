Lev XIV.: Dnes je toľko rodín zranených, v evanjeliu je svetlo, ktoré môže pomôcť

V posolstve zaslanom na seminár Dikastéria pre laikov, rodinu a život Lev XIV. vyzýva ľudí, aby sa stali „rybármi rodín“ a ponúkli im stretnutie s Božou nehou: milosť manželstva treba dosvedčovať tým, ktorí sa rozhodli pre spolužitie, a pripomenúť im, že kresťanský život je skúsenosťou stretnutia sa s Bohom, a nie iba prísnym súborom predpisov, ktoré treba dodržiavať.

Benedetta Capelli – Vatican News

Výzva ísť k prameňu, znovu objaviť Ježišov láskyplný pohľad na mužov a ženy tejto doby, ktorí zápasia so svojím manželským zväzkom, cítia ťarchu osamelosti, avšak hľadajú túžbu po viere, „ktorá prebýva v srdci každého z nich“. To je zmysel posolstva pápeža Leva XIV. účastníkom semináru, ktorý sa konal v paláci San Callisto v Ríme do utorka 3. júna a ktorý organizovalo Dikastérium pre laikov, rodinu a život na tému: „Evanjelizácia s rodinami dneška a zajtrajška. Ekleziologické a pastoračné výzvy“. Iniciatíva sa zrodila v nadväznosti na Jubileum rodín, detí, starých rodičov a seniorov.

Pápež ponúka zamyslenie nad nebezpečenstvami, ktoré rodiny vnímajú a ktoré ich vedú k tomu, že sa nechávajú vtiahnuť „do mora svetských ponúk“. Hľadajú „iluzórne modely života, v ktorých nie je miesto pre vieru“, šíriace sa prostriedkami, ktoré sú „samy osebe potenciálne dobré - ako napríklad sociálne siete – avšak sú škodlivé, keď sa stanú prostriedkom klamlivých posolstiev“.

Do pozornosti 01/06/2025 „Aby všetci boli jedno“ – pápež Lev XIV. počas Jubilea rodín povzbudil k láske, ktorá spája generácie Pri slávení Jubilea rodín, detí, starých rodičov a seniorov 1. júna 2025 pápež Lev XIV. v homílii upriamil pozornosť na Ježišovu modlitbu za jednotu. Pripomenul, že rodina je ...

Božie otcovstvo

Lev XIV. však vychádza zo srdca človeka, z tej „hlbokej požiadavky nekonečna zapísanej v srdci každého človeka“, ktorá dáva matkám a otcom „úlohu, aby svojim deťom pomohli uvedomiť si, že Boh je ich otcom“. Pri dôležitom hľadaní duchovnosti, najmä mladých ľudí, ktorí žiadajú „autentické vzťahy“ a „učiteľov života“, je potrebné, aby sa kresťanské spoločenstvo stalo „strážcom“, a teda blízkym osobitne tým, ktorí sú duchovne vzdialení alebo tým, ktorí sa cítia vylúčení.

„Koľko ľudí dnes ignoruje pozvanie na stretnutie s Bohom!“

Svedkovia kresťanského manželstva

„Žiaľ, tvárou v tvár tejto potrebe,“ píše pápež, „stále rozšírenejšia ‚privatizácia‘ viery“ bráni ľuďom spoznať „bohatstvo a dary Cirkvi, miesta milosti, bratstva a lásky!“ Existuje nebezpečenstvo „falošných oporných bodov“, ktoré spôsobujú, že ľudia skĺzavajú dolu. Pápež adresuje Cirkvi pozvanie „vyloviť“ toto ľudstvo, aby ho „zachránila z vôd zla a smrti prostredníctvom stretnutia sa s Kristom“.

„Možno mnohí mladí ľudia, ktorí si v dnešných časoch namiesto kresťanského manželstva volia spolužitie, v skutočnosti potrebujú, aby im niekto konkrétne a zrozumiteľne, najmä príkladom života, ukázal, čo je to dar sviatostnej milosti a aká sila z nej pramení.“

Nerealizovateľné náboženstvo

Podľa Leva XIV. je dôležité spoločenstvo ako opora pri výchove detí vo viere, pretože „viera,“ zdôrazňuje, „je predovšetkým odpoveďou na pohľad lásky a najväčšou chybou, ktorej sa ako kresťania môžeme dopustiť, je, slovami svätého Augustína, „predstierať, že Kristova milosť spočíva v jeho príklade, a nie v dare jeho osoby“.

„Koľkokrát sme v minulosti, možno nie tak dávnej, predstavovali kresťanský život najmä ako súbor predpisov, ktoré treba dodržiavať, a úžasnú skúsenosť stretnutia sa s Ježišom, Bohom, ktorý sa nám dáva, sme nahrádzali moralistickým náboženstvom, ťažkým, neatraktívnym a v niektorých ohľadoch nedosiahnuteľným v konkrétnosti každodenného života.“

Evanjelium rodiny

V tomto kontexte je nevyhnutné, aby sa celá Cirkev zapojila do misie „rybárov“ rodín, ktoré sa už samy viac nepribližujú, aby sa vytvorila reťaz rodín, ktoré šíria stretnutie s Božou nehou. „Nedajte sa odradiť ťažkými situáciami, ktorým čelíte“, píše sa v texte. „Je pravda, že dnes sú rodiny zranené mnohými spôsobmi, ale ‚evanjelium rodiny živí aj tie semienka, ktoré ešte len čakajú na dozretie‘“.

Identita veriacich

Podľa pápeža Leva netreba dávať unáhlené odpovede na náročné otázky, ale byť im nablízku, snažiac sa pochopiť spôsoby na prekonávanie ťažkostí. Treba byť „pripravení byť v prípade potreby otvorení aj pre nové kritériá hodnotenia a pre odlišné spôsoby konania, pretože každá generácia je iná ako ostatné a predstavuje svoje vlastné výzvy, sny a otázky.

„Ak chceme pomôcť rodinám prežívať radostné cesty spoločenstva a aby si boli navzájom semienkami viery, najprv je treba, aby sme pestovali a obnovovali našu identitu veriacich.“

„Pomôžme rodinám odvážne načúvať Kristovmu návrhu a pozvaniam Cirkvi,“ uzatvára posolstvo pápež, ktorý zároveň ubezpečuje o svojich modlitbách.

Preklad: Zuzana Klimanová