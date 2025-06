Lev XIV.: Blahoslavený Floribert je príkladom odvahy, čestnosti a nádeje pre celý africký kontinent

Po blahorečení mladého laika Floriberta Bwana Chuia sa pápež Lev XIV. prihovoril pútnikom zhromaždeným vo Vatikáne a vyzdvihol jeho svedectvo viery, čestnosti a služby chudobným. Floribert, ktorý zomrel mučeníckou smrťou v roku 2007, sa stal symbolom odporu proti korupcii a sily, ktorá pramení z modlitby, spoločenstva a evanjeliovej nádeje. Svätý Otec vyzval mladých, aby žili pre „veľký sen“ pokoja a spravodlivosti, ktorý Floribert nosil v srdci.

PRÍHOVOR SVÄTÉHO OTCA

putníkom, ktorí prišli na blahorečenie Floriberta Bwana Chuia

16. júna 2025

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Pokoj s vami!

Eminencia, bratia biskupi,

drahí bratia a sestry!

S radosťou vás vítam po blahorečení Floriberta Bwana Chuia. Pozdravujem prítomných biskupov, osobitne tých z Konžskej demokratickej republiky, medzi nimi biskupa z Gomy – diecézy, v ktorej žil nový blahoslavený. Pozdravujem matku a príbuzných blahoslaveného Floriberta, ako aj komunitu Sant’Egidio, ku ktorej patril. Tento mladík dosiahol mučeníctvo v Gome 8. júla 2007. Pripomínam si ho slovami milovaného pápeža Františka, ktoré adresoval mladým v Kinshase počas svojej apoštolskej cesty do Konga:

„Mladý človek ako vy, Floribert Bwana Chui: […] vo veku iba dvadsaťšesť rokov bol v Gome zabitý za to, že zadržal zásielku pokazených potravín, ktoré by poškodili zdravie ľudí. […] Ako kresťan sa modlil, myslel na iných a rozhodol sa zostať čestným, keď povedal nie špine korupcie. To znamená zachovať si čisté ruky, zatiaľ čo ruky, ktoré kšeftujú s peniazmi, sa zašpinia krvou. […] Byť čestný znamená žiariť cez deň, šíriť Božie svetlo, žiť blahoslavenstvo spravodlivosti: premáhaj zlo dobrom!“ (2. februára 2023)

Odkiaľ čerpal tento mladý muž silu vzdorovať korupcii, ktorá je zakorenená v bežnom zmýšľaní a schopná páchať každé násilie? Rozhodnutie zachovať si čisté ruky – pracoval totiž na colnici – dozrelo v svedomí formovanom modlitbou, načúvaním Božiemu slovu a spoločenstvom s bratmi.

Žil spiritualitu komunity Sant’Egidio, ktorú pápež František zhrnul tromi „P“: preghiera, poveri, pace – modlitba, chudobní, pokoj. Chudobní zohrávali v jeho živote rozhodujúcu úlohu. Blahoslavený Floribert žil angažovaným spôsobom blízkosť s deťmi ulice, ktoré do Gomy vyhnala vojna, spoločnosť nimi pohŕdala a boli sirotami. Miloval ich Kristovou láskou: zaujímal sa o nich a staral sa o ich ľudskú i kresťanskú formáciu. Sila Floriberta rástla z vernosti modlitbe a chudobným. Jeden priateľ spomína:

„Bol presvedčený, že sme sa narodili, aby sme robili veľké veci, aby sme ovplyvnili dejiny, aby sme menili realitu.“

Bol to muž pokoja. V regióne, akým je Kivu – tak veľmi trpiacom a roztrhanom násilím – viedol svoj zápas za mier miernosťou, slúžil chudobným, pestoval priateľstvo a stretávanie v rozdelenej spoločnosti. Jedna rehoľníčka si spomína, že hovorieval:

„Komunita possadí všetky národy za jeden stôl.“

Tento mladík, ktorý sa nikdy nezmieril so zlom, mal sen živený slovami evanjelia a blízkosťou s Pánom. Mnohí mladí sa cítili opustení a bez nádeje, no Floribert počúval Ježišovo slovo: „Nenechám vás ako siroty, prídem k vám“ (Jn 14, 18). Niet takej zeme, ktorá by bola opustená Bohom! Vyzýval svojich priateľov, aby sa nevzdávali a nežili pre seba. Napriek všetkému vyjadroval dôveru v budúcnosť. Hovoril:

„Pán pripravuje nový svet, kde už nebude vojna, kde nenávisti budú vymazané, kde sa násilie už viac neprikradne ako zlodej v noci... deti budú vyrastať v pokoji. Áno, je to veľký sen. Tak teda nežime pre to, čo nemá hodnotu. Žime radšej pre tento veľký sen!“

Tento africký mučeník, na kontinente bohatom na mladých, ukazuje, že môžu byť kvasom pokoja – odzbrojeného a odzbrojujúceho. Tento konžský laik podčiarkuje vzácnu hodnotu svedectva laikov a mladých. Nech sa teda na príhovor Panny Márie a blahoslaveného Floriberta čím skôr uskutoční vytúžený pokoj v Kivuu, v Kongu a v celej Afrike! Ďakujem.

Preklad Martin Jarábek