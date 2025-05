Voľba pápeža: Od bieleho dymu po „Habemus Papam“

Čo sa odohralo v Sixtínskej kaplnke krátko pred bielym dymom a čo predchádza ohláseniu mena nového rímskeho biskupa z Lodžie požehnaní vo Vatikánskej bazilike.

Alessandro Di Bussolo – Vatican News

Biely dym z komína Sixtínskej kaplnky práve oznámil veriacim a celému svetu, že bol zvolený nový rímsky biskup, Petrov nástupca. Čo sa však odohralo pod klenbami s Michelangelovými freskami niekoľko minút predtým? A čo sa udeje až po vyhlásení mena nového pápeža, ktoré po zvolaní „Habemus Papam“ prednesie z Lodžie požehnaní vo Vatikánskej bazilike kardinál protodiakon, Francúz Dominique Mamberti?

Obrad prijatia

Podľa predpisov obsiahnutých v Ordo rituum Conclavis a v Apoštolskej konštitúcii Universi Dominici Gregis niektorý z prítomných kardinálov dosiahol požadovanú väčšinu hlasov a voľba prebehla kánonicky. Prvý z kardinálov podľa poradia a veku (alebo – ak ide o zvoleného – druhý v poradí) sa v mene celého Zboru voličov opýtal zvoleného po latinsky:

„Accettisne electionem tuam canonicam in Summum Pontificem?“ – „Prijímaš kánonickú voľbu za pápeža?“

A hneď po jeho súhlase sa ho spýtal:

„Quo nomine vis vocari?“ – „Aké meno si želáš?“

Majster pápežských liturgických slávení následne vo funkcii notára a za prítomnosti dvoch ceremoniárov ako svedkov spísal dokument, ktorý potvrdzuje prijatie úradu novým pápežom a meno, ktoré si zvolil.

Ukončenie konkláve

Konštitúcia Universi Dominici Gregis stanovuje, že konkláve sa končí prijatím voľby novozvoleným pápežom, „ak on sám nerozhodne inak“. Potom môžu do Sixtínskej kaplnky vstúpiť zástupca Štátneho sekretariátu, sekretár pre vzťahy so štátmi a ďalší, ktorí musia v tej chvíli rokovať s novým pápežom o nevyhnutných záležitostiach.

Biely dym a „Izba sĺz“

Po ukončení obradu prijatia sa všetky hlasovacie lístky a ostatné dokumenty použité pri voľbe spália a biely dym potvrdzuje, že bol zvolený nový pápež. Zatiaľ čo veriaci na Námestí svätého Petra jasajú a celý svet očakáva oznámenie mena nového Svätého Otca, zvolený opúšťa Sixtínsku kaplnku a vchádza do tzv. „Izby sĺz“. Tam si s pomocou majstra liturgických slávení vyzlečie kardinálsku reverendu a oblečie si jedno z troch už pripravených pápežských rúch, sa na pár minúť pohrúži v modlitbe.

Prvý obrad, oslava a Te Deum

Po návrate do Sixtínskej kaplnky novozvolený pápež zasadne na katedru a koná sa krátky obrad, ktorý začína pozdravom kardinála najvyššieho v poradí medzi kardinálmi-biskupmi. Následne kardinál protodiakon číta úryvok z evanjelia – môže ísť napríklad o slová: „Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev“ alebo „Pas moje ovce“. Potom prvý kardinál-presbyter prednesie modlitbu za nového Petrovho nástupcu. Následne všetci prítomní kardináli voliči prichádzajú podľa poradia pred nového pápeža, aby mu prejavili úctu a poslušnosť. Spoločne potom spievajú hymnus Te Deum, ktorý intonuje práve zvolený pápež.

Modlitba nového pápeža v Pavlínskej kaplnke

Zatiaľ čo kardinál protodiakon Dominique Mamberti vystupuje na Lodžiu požehnania a ohlasuje ľudu zvolenie nového pápeža a jeho meno formulou: „Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam!“, novozvolený pápež vychádza zo Sixtínskej kaplnky a vchádza do Paolínskej kaplnky, kde sa v tichosti modlí pred Najsvätejšou sviatosťou. Až potom pokračuje k Lodžii, z ktorej prednesie svoj prvý pozdrav a udelí apoštolské požehnanie Urbi et Orbi.

Preklad Martin Jarábek